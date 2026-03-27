Gianluigi Buffon memberi saran kepada Manuel Neuer mengenai langkah selanjutnya, sementara legenda Italia itu menegaskan bahwa bintang Bayern Munich itu masih memiliki 'lima tahun lagi' di depannya

Buffon menekankan bahwa keputusan untuk pensiun adalah hal yang sangat pribadi, dan ia mendesak Neuer untuk mengabaikan tekanan dari luar. Merenungkan kariernya yang gemilang di Parma, Juventus, dan Paris Saint-Germain, legenda Italia ini menyoroti bahwa motivasi internal adalah satu-satunya tolok ukur yang benar-benar penting ketika tubuh mulai menua, sambil mengutip kepindahannya ke ibu kota Prancis pada usia yang hampir sama.

"Saya baru saja pindah ke Paris Saint-Germain! Jadi dia bisa terus bermain selama lima tahun lagi [tertawa]. Tidak, tolong jangan. Dia harus pensiun ketika dia merasa waktunya sudah tepat. Saya agak gila saat itu; saya pikir jika saya pergi ke Paris, saya akan memenangkan Golden Glove sebagai kiper terbaik lagi," kata Buffon kepada majalah klub FC Bayern, 51.

"Saya mendoakan yang terbaik untuknya dari lubuk hati saya dan mengucapkan selamat atas kariernya di level tertinggi. Dan saya ingin menyarankannya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, melainkan mengambil waktu dan mendengarkan suara hatinya. Berbeda dengan kami para kiper lainnya, dia tidak perlu mengambil keputusan dalam sekejap, melainkan keputusan yang tepat."