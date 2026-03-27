Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gianluigi Buffon memberi saran kepada Manuel Neuer mengenai langkah selanjutnya, sementara legenda Italia itu menegaskan bahwa bintang Bayern Munich itu masih memiliki 'lima tahun lagi' di depannya
Buffon memberi hormat kepada sesama legenda
Saat Neuer merayakan ulang tahun ke-40, dunia sepak bola bersatu untuk menghormati seorang pemain yang telah mendefinisikan ulang peran "sweeper-keeper". Salah satu yang angkat bicara adalah Buffon, sosok yang sangat tepat untuk membahas soal karier panjang setelah berkompetisi di level tertinggi hingga usia 45 tahun. Mantan kapten Juventus dan timnas Italia itu berbicara melalui saluran resmi Bayern untuk memberikan pandangannya mengenai masa depan Neuer. Di tengah persimpangan jalan yang dihadapi penjaga gawang asal Jerman ini, pandangan Buffon memberikan perspektif penting mengenai apakah salah satu kiper nomor satu terbaik sepanjang masa ini akhirnya harus menggantungkan sarung tangannya.
- AFP
'Lima tahun lagi'
Buffon menekankan bahwa keputusan untuk pensiun adalah hal yang sangat pribadi, dan ia mendesak Neuer untuk mengabaikan tekanan dari luar. Merenungkan kariernya yang gemilang di Parma, Juventus, dan Paris Saint-Germain, legenda Italia ini menyoroti bahwa motivasi internal adalah satu-satunya tolok ukur yang benar-benar penting ketika tubuh mulai menua, sambil mengutip kepindahannya ke ibu kota Prancis pada usia yang hampir sama.
"Saya baru saja pindah ke Paris Saint-Germain! Jadi dia bisa terus bermain selama lima tahun lagi [tertawa]. Tidak, tolong jangan. Dia harus pensiun ketika dia merasa waktunya sudah tepat. Saya agak gila saat itu; saya pikir jika saya pergi ke Paris, saya akan memenangkan Golden Glove sebagai kiper terbaik lagi," kata Buffon kepada majalah klub FC Bayern, 51.
"Saya mendoakan yang terbaik untuknya dari lubuk hati saya dan mengucapkan selamat atas kariernya di level tertinggi. Dan saya ingin menyarankannya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, melainkan mengambil waktu dan mendengarkan suara hatinya. Berbeda dengan kami para kiper lainnya, dia tidak perlu mengambil keputusan dalam sekejap, melainkan keputusan yang tepat."
Terpesona oleh bakat Neuer yang masih muda
Buffon juga ditanya tentang pendapatnya saat pertama kali mendengar tentang Neuer di masa lalu, dan ia mengakui bahwa ia terkesan dengan bakat kiper asal Jerman itu, bahkan saat masih bermain untuk Schalke.
Ia menambahkan: "Itu terjadi pada musim semi 2011, saat ia bermain untuk Schalke di San Siro. Ia memiliki fisik yang hebat, postur yang mengesankan, dan tampak sangat termotivasi. Sedikit mirip dengan saya di awal karier saya di Parma. Saat itu, saya selalu keluar dari gawang dengan berani, sama seperti Neuer yang suka bermain di luar area penalti. Saya menyukai sikapnya. Dia memiliki sikap yang tepat: penuh energi dan percaya diri, terkadang hampir terlihat bersemangat saat keluar dari garis gawangnya. Tapi itu bagian dari menjadi muda.
"Saya sangat ingin melihatnya bermain secara langsung. Saya menyukainya dan dia telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Sebagai kiper, Anda harus menjadi orang yang sangat istimewa, jika tidak, Anda tidak akan berhasil. Di satu sisi, ada teknik dan keahlian; di sisi lain, tantangan mental. Itulah perbedaan antara mereka yang memiliki karier selama 20 atau 25 tahun dan mereka yang hanya bertahan 10 tahun. Seiring bertambahnya usia, itu seperti berlomba melawan para pemuda – dan Anda hanya bisa menundanya, tidak pernah menang."
- Getty Images Sport
Situasi kontrak di Allianz Arena
Meskipun mendapat pujian tinggi dari Italia, masa depan Neuer dalam waktu dekat tetap menjadi bahan spekulasi yang hangat di Munich. Dengan kontraknya di Allianz Arena yang akan berakhir pada akhir musim ini, kiper veteran tersebut dihadapkan pada pilihan sulit: memperpanjang kariernya dengan kontrak baru atau gantung sarung tangan. Pihak manajemen Die Roten tetap menghormati posisi Neuer di klub, namun mereka juga menyadari bahwa pada akhirnya diperlukan rencana suksesi.