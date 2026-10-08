Membuka diri soal apa arti berbagi skuad dengan pemain yang ia tumbuh dengan menontonnya, Prestianni mengatakan, seperti dikutip dari ESPN Argentina: "Saya menjalaninya sepenuhnya, seperti fans mana pun. Saya sangat menikmati menontonnya di TV, tetapi dalam waktu singkat saat saya bisa berbagi dengannya, saya menikmatinya sepenuhnya.

"Saya baru benar-benar menyadarinya belakangan ketika sampai di rumah. Saya berada di laga perpisahan yang terhebat sepanjang masa. Idola saya, saya tumbuh dengan menontonnya bersama tim nasional, di Barcelona. Merupakan sebuah kehormatan dan hak istimewa bisa menjadi bagian dari perpisahan sang nomor 10."

Penyerang Benfica itu juga mengungkapkan apa yang ia katakan ketika keduanya berpelukan di dekat bangku cadangan: "Saya tidak ingin mengganggunya; itu momennya. Saat saya memeluknya, saya mengatakan kepadanya, 'terima kasih untuk semuanya' dan bahwa saya sangat mencintainya."