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Gianluca Prestianni mengungkapkan apa yang ia katakan kepada Lionel Messi dalam laga perpisahan emosional Argentina di Monumental
Bintang muda Benfica mengenang kembali penghormatan Monumental
Winger Benfica, Prestianni, berbicara tentang momen ketika ia bisa berterima kasih langsung kepada kaptennya di pinggir lapangan. Meski tetap berada di bangku cadangan sepanjang kemenangan 3-0 Argentina atas Benin, pemain 20 tahun itu tetap merasakan emosi malam tersebut di Monumental. Ia mengakui bahwa kenyataan dari momen itu benar-benar baru terasa setelah pertandingan berakhir dan ia sudah kembali ke rumah.
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Pemain muda menceritakan percakapan menyentuh di tepi lapangan
Membuka diri soal apa arti berbagi skuad dengan pemain yang ia tumbuh dengan menontonnya, Prestianni mengatakan, seperti dikutip dari ESPN Argentina: "Saya menjalaninya sepenuhnya, seperti fans mana pun. Saya sangat menikmati menontonnya di TV, tetapi dalam waktu singkat saat saya bisa berbagi dengannya, saya menikmatinya sepenuhnya.
"Saya baru benar-benar menyadarinya belakangan ketika sampai di rumah. Saya berada di laga perpisahan yang terhebat sepanjang masa. Idola saya, saya tumbuh dengan menontonnya bersama tim nasional, di Barcelona. Merupakan sebuah kehormatan dan hak istimewa bisa menjadi bagian dari perpisahan sang nomor 10."
Penyerang Benfica itu juga mengungkapkan apa yang ia katakan ketika keduanya berpelukan di dekat bangku cadangan: "Saya tidak ingin mengganggunya; itu momennya. Saat saya memeluknya, saya mengatakan kepadanya, 'terima kasih untuk semuanya' dan bahwa saya sangat mencintainya."
Para sosok andalan yang hengkang meninggalkan jejak abadi
Laga itu juga menjadi penampilan perpisahan terakhir bagi Nicolas Otamendi, yang mengakhiri karier internasionalnya selama 17 tahun dengan mencetak gol pembuka. Mengenang percakapannya dengan sang bek sebelum kick-off, Prestianni berkata: "Saya berbicara dengannya sebelumnya; saya mengatakan kepadanya bahwa saya berharap dia mencetak gol. Untungnya, dia bisa menutupnya dengan cara sebaik mungkin, yakni dengan mencetak gol."
Saat ditanya tentang ekspektasi terhadap generasi berikutnya dan siapa yang seharusnya mengenakan kostum nomor 10 yang kini lowong, ia menambahkan: "Baik saya maupun rekan-rekan setim saya tidak merasakan tekanan, tetapi kami menikmatinya sepenuhnya. Merupakan tanggung jawab yang luar biasa untuk mengenakan kostum terindah di dunia.
"Bukan tugas saya untuk mengatakan siapa yang mendapatkannya; kalian akan melihatnya nanti di tim nasional. Saya percaya siapa pun yang mereka putuskan, semua orang akan mendukungnya."
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Argentina melewati transisi taktik besar
Kehilangan dua pemimpin ruang ganti yang telah lama mengabdi mendorong tim Lionel Scaloni memasuki babak baru menjelang rangkaian laga internasional berikutnya. Pelatih Argentina itu kini perlu memberikan tanggung jawab lebih besar kepada talenta-talenta muda seperti Nico Paz dan Agustin Giay saat ia membangun fondasi tim yang baru. Tantangan sesungguhnya dimulai dari sini, karena skuad tersebut harus membuktikan bahwa mereka bisa tetap konsisten tanpa figur-figur veteran yang begitu lama mereka andalkan.
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