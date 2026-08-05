FIGC secara resmi mengumumkan penunjukan Zola sebagai koordinator tim muda baru untuk tim nasional. Mantan ikon Chelsea dan Parma itu akan menjadi kepingan terakhir dalam perombakan administratif dan teknis besar yang dirancang untuk menghidupkan kembali sepakbola Italia dari akarnya. Langkah ini membuat Zola kembali bekerja sama dengan sejumlah figur paling dihormati dalam sepakbola Italia, membentuk kelompok kepemimpinan yang tangguh di jantung proyek olahraga baru FIGC.

Presiden FIGC Giovanni Malago mengonfirmasi penunjukan itu pekan ini, menandai rampungnya visi yang pertama kali ia paparkan saat peluncuran Roberto Mancini sebagai pelatih kepala dan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik baru-baru ini. Kehadiran Zola dipandang sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara level tim muda dan skuad senior, demi memastikan filosofi yang selaras di semua level dalam struktur tim nasional Italia.