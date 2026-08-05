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Gianfranco Zola kembali ke jajaran tim nasional Italia di tengah perombakan total manajemen Gli Azzurri
Kembalinya sebuah legenda ke Coverciano
FIGC secara resmi mengumumkan penunjukan Zola sebagai koordinator tim muda baru untuk tim nasional. Mantan ikon Chelsea dan Parma itu akan menjadi kepingan terakhir dalam perombakan administratif dan teknis besar yang dirancang untuk menghidupkan kembali sepakbola Italia dari akarnya. Langkah ini membuat Zola kembali bekerja sama dengan sejumlah figur paling dihormati dalam sepakbola Italia, membentuk kelompok kepemimpinan yang tangguh di jantung proyek olahraga baru FIGC.
Presiden FIGC Giovanni Malago mengonfirmasi penunjukan itu pekan ini, menandai rampungnya visi yang pertama kali ia paparkan saat peluncuran Roberto Mancini sebagai pelatih kepala dan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik baru-baru ini. Kehadiran Zola dipandang sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara level tim muda dan skuad senior, demi memastikan filosofi yang selaras di semua level dalam struktur tim nasional Italia.
- Getty Images
Malago menegaskan visinya
Berbicara kepada kantor berita ANSA, Malago mengungkapkan kepuasan besarnya karena berhasil mendapatkan jasa Zola untuk proyek tim nasional. Ketua FIGC itu menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan jajaran pimpinan senior federasi dan liga-liga domestik. "Ranieri dan saya sangat menginginkan Zola, dengan pilihan itu kami sepakati bersama Presiden Lega Pro Matteo Marani, sehingga dia juga akan tetap menjadi wakil presiden Lega Pro," kata Malago.
Sang presiden kemudian menyoroti kualitas spesifik yang dibawa Zola, dengan mencatat bahwa reputasinya sebagai sosok gentleman dalam sepakbola sama pentingnya dengan kecerdasan taktisnya. "Karisma Zola, persiapannya, dan upaya-upaya untuk membantu para pemain muda yang terlihat jelas selama tahun-tahun ini bersama Lega Pro menjadi fondasi terbaik untuk membangun masa depan kami," tambah Malago.
Fokus Ranieri pada aksesibilitas
Ranieri sudah memaparkan tujuan yang lebih luas untuk era baru ini, dengan fokus khusus pada hambatan sosial-ekonomi yang saat ini dihadapi para pesepakbola muda di Italia. Dalam konferensi pers perkenalannya, Ranieri juga telah menyoroti bahwa ia ingin menyelidiki mengapa akademi-akademi muda menjadi begitu mahal bagi keluarga, sehingga membatasi peluang bagi para pemain yang pada masa lalu bisa melangkah lebih jauh dalam karier mereka. Sinergi antara pengawasan teknis Ranieri dan koordinasi pemain muda oleh Zola diharapkan menciptakan jaringan pencarian bakat dan pengembangan yang lebih efisien di seluruh Semenanjung Italia, menghidupkan kembali sistem yang kesulitan dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya berterima kasih kepadanya, karena dia menerimanya dengan antusiasme, kemauan, dan tanggung jawab. Bersama Ranieri, Mancini, dan Zola, kami ingin membangun visi baru untuk sepakbola Italia," kata Malago.
- AFP
Dari bangku cadangan di Inggris menuju kepulangan ke rumah
Perjalanan Zola menuju peran eksekutif ini diperkaya oleh pengalaman melatih internasional yang luas. Setelah pensiun sebagai pemain, Zola memulai karier kepelatihan dengan menangani tim-tim seperti West Ham United, Watford, dan Birmingham City di Inggris, serta sempat melatih Cagliari dan Al-Arabi. Peran kepelatihan signifikan terakhirnya adalah pada musim 2018-19, ketika ia menjabat sebagai asisten Maurizio Sarri di Chelsea.
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