Gianfranco Zola atau Eden Hazard berikutnya? Cole Palmer mengungkapkan apa yang kurang darinya di Chelsea dalam upayanya meniru jejak para legenda Stamford Bridge

Dia mungkin orang yang tepat untuk kembali memaksimalkan potensi Palmer. Ketika ditanya apakah Palmer bisa menempatkan dirinya sejajar dengan pemain sekelas Zola dan Hazard, mantan striker Chelsea Cascarino—yang berbicara atas nama Tonybet, kampanye World Cup Card Collection yang memungkinkan pelanggan Kanada memenangkan hingga 150.000 CAD—mengatakan kepada GOAL: “Oh, pertanyaan yang bagus. Saya tidak tahu. Jawaban untuk pemain muda selalu tidak pasti karena adrenalin dan ketika Anda bergabung dengan klub baru, Anda bisa dengan cepat menjadi pemain yang menonjol.

“Performa Cole Palmer memang mengalami penurunan, itulah sebabnya dia tidak masuk dalam skuad Inggris. Ada alasan yang jelas mengapa demikian, dia memang tidak bermain sebaik saat pertama kali bergabung dengan Chelsea.

“Saat ini, performa Chelsea juga tidak terlalu bagus pada periode tersebut, dan menurut saya salah satu ciri khas Chelsea yang menonjol—dan yang mungkin bisa membantu Cole Palmer—adalah adanya pengalaman di dalam tim.

“Saya penggemar Liverpool; saat Stevie Gerrard menembus tim utama, salah satu rekrutan paling cerdas yang pernah kami lakukan adalah mendatangkan Gary McAllister pada usia 35 tahun melalui transfer gratis untuk bermain bersama Stevie Gerrard.

“Saya rasa hal itu tidak terjadi di Chelsea dengan Palmer; saya merasa dia adalah pemain muda yang tampil gemilang di awal, tapi ketika performanya sedikit menurun, dia tidak memiliki rekan-rekan di sekitarnya yang bisa mendukungnya. Enzo Fernandez dan Moises Caicedo memang ada di sana—mereka pemain hebat, kita tahu itu—tapi mereka juga didatangkan dengan biaya transfer besar, jadi mereka harus membuktikan diri dan nilai mereka bagi tim.”