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Gianfranco Zola atau Eden Hazard berikutnya? Cole Palmer mengungkapkan apa yang kurang darinya di Chelsea dalam upayanya meniru jejak para legenda Stamford Bridge
Palmer di Chelsea: Awal yang gemilang & masalah cedera
Masalah cedera yang tidak menguntungkan selama musim 2025-26 tidak membantu Palmer, di mana cedera pangkal paha dan jari kaki patah membuatnya absen dalam 26 pertandingan di semua kompetisi. Ia mengakhiri musim dengan hanya mencatatkan 11 gol dan tiga assist.
Angka-angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan 25 gol yang ia cetak segera setelah pindah ke Stamford Bridge dari Manchester City dengan biaya £40 juta ($54 juta) pada musim panas 2023. Prestasi tersebut membuatnya meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA.
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Pembicaraan tentang masa depan: Kabar terkait Man Utd & kontrak jangka panjang
Tahun kedua Palmer bersama Chelsea memang membawanya meraih gelar Conference League dan Piala Dunia FIFA, namun jumlah golnya turun menjadi 18 dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai performa terbaiknya. Perdebatan itu semakin memanas hingga pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, tidak dapat menempatkan pemain berusia 24 tahun itu dalam skuad Piala Dunia 2026-nya.
Spekulasi transfer sempat ramai beredar, dengan kemungkinan kembalinya ia ke akar-akar Manchester di klub masa kecilnya, United, yang sempat dibicarakan, namun kontrak jangka panjang hingga tahun 2033 telah disepakati dengan klubnya saat ini. Chelsea kini memasuki era baru di bawah bimbingan pelatih kepala asal Spanyol, Xabi Alonso.
Legenda-legenda Blues: Bisakah Palmer meniru jejak Zola & Hazard?
Dia mungkin orang yang tepat untuk kembali memaksimalkan potensi Palmer. Ketika ditanya apakah Palmer bisa menempatkan dirinya sejajar dengan pemain sekelas Zola dan Hazard, mantan striker Chelsea Cascarino—yang berbicara atas nama Tonybet, kampanye World Cup Card Collection yang memungkinkan pelanggan Kanada memenangkan hingga 150.000 CAD—mengatakan kepada GOAL: “Oh, pertanyaan yang bagus. Saya tidak tahu. Jawaban untuk pemain muda selalu tidak pasti karena adrenalin dan ketika Anda bergabung dengan klub baru, Anda bisa dengan cepat menjadi pemain yang menonjol.
“Performa Cole Palmer memang mengalami penurunan, itulah sebabnya dia tidak masuk dalam skuad Inggris. Ada alasan yang jelas mengapa demikian, dia memang tidak bermain sebaik saat pertama kali bergabung dengan Chelsea.
“Saat ini, performa Chelsea juga tidak terlalu bagus pada periode tersebut, dan menurut saya salah satu ciri khas Chelsea yang menonjol—dan yang mungkin bisa membantu Cole Palmer—adalah adanya pengalaman di dalam tim.
“Saya penggemar Liverpool; saat Stevie Gerrard menembus tim utama, salah satu rekrutan paling cerdas yang pernah kami lakukan adalah mendatangkan Gary McAllister pada usia 35 tahun melalui transfer gratis untuk bermain bersama Stevie Gerrard.
“Saya rasa hal itu tidak terjadi di Chelsea dengan Palmer; saya merasa dia adalah pemain muda yang tampil gemilang di awal, tapi ketika performanya sedikit menurun, dia tidak memiliki rekan-rekan di sekitarnya yang bisa mendukungnya. Enzo Fernandez dan Moises Caicedo memang ada di sana—mereka pemain hebat, kita tahu itu—tapi mereka juga didatangkan dengan biaya transfer besar, jadi mereka harus membuktikan diri dan nilai mereka bagi tim.”
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Jadwal pertandingan Chelsea musim 2026-27: Pertandingan derby melawan Fulham
Mantan pemain timnas Italia, Zola, telah menjadi bagian dari perbincangan mengenai siapa yang layak menyandang gelar GOAT di Stamford Bridge sejak menghabiskan tujuh tahun yang tak terlupakan bersama Chelsea antara tahun 1996 dan 2003. Penyerang asal Belgia, Hazard, mencetak 110 gol untuk The Blues sekaligus meraih dua gelar Liga Premier, Piala FA, Piala Liga, dan Liga Europa.
Palmer telah menunjukkan kilasan kehebatan serupa, menjadi pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, namun ia perlu mulai tampil konsisten. Proses tersebut akan dimulai pada musim 2026-27 ketika pertandingan kompetitif pertama Alonso sebagai pelatih akan membawa timnya ke Craven Cottage untuk laga derby pembuka musim melawan tetangga mereka, Fulham, pada 24 Agustus.
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