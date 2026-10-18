Gasperini mengungkap perubahan mental dalam skuadnya setelah pekan yang sulit di kancah Eropa. Setelah kehilangan kemenangan secara menyesakkan pada pengujung laga melawan Real Madrid, klub ibu kota itu bangkit lewat penampilan tenang untuk meraih kemenangan 2-0 atas Genoa. Sang pelatih menegaskan bahwa kekecewaan akibat kekalahan pada tengah pekan justru memacu para pemainnya, bukan menghambat mereka, saat kembali berlaga di kompetisi domestik.

"Kalah dari Real Madrid dengan cara seperti itu sangat menyakitkan karena kami tampil sangat baik. Kami menyulitkan diri sendiri dalam enam atau tujuh menit lewat tiga sepak pojok yang muncul begitu saja saat menghadapi tim yang sedang kesulitan," kata pelatih Roma itu kepada Sky Sport Italia. Ia kemudian menjelaskan pilihannya dalam menentukan susunan pemain: "Hal itu mengganggu kami, dan kami tidak ragu akan bangkit. Saya sengaja membuat banyak perubahan karena para pemain ini, yang banyak di antaranya berada di bangku cadangan saat pertandingan Liga Champions, memiliki energi besar. Saya yakin kami tidak akan gagal dalam hal itu."