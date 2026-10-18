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Gian Piero Gasperini ungkap bagaimana keterpurukan di laga kontra Real Madrid memacu kemenangan kebangkitan Roma atas Genoa
Mengubah rasa sakit menjadi poin di Serie A
Gasperini mengungkap perubahan mental dalam skuadnya setelah pekan yang sulit di kancah Eropa. Setelah kehilangan kemenangan secara menyesakkan pada pengujung laga melawan Real Madrid, klub ibu kota itu bangkit lewat penampilan tenang untuk meraih kemenangan 2-0 atas Genoa. Sang pelatih menegaskan bahwa kekecewaan akibat kekalahan pada tengah pekan justru memacu para pemainnya, bukan menghambat mereka, saat kembali berlaga di kompetisi domestik.
"Kalah dari Real Madrid dengan cara seperti itu sangat menyakitkan karena kami tampil sangat baik. Kami menyulitkan diri sendiri dalam enam atau tujuh menit lewat tiga sepak pojok yang muncul begitu saja saat menghadapi tim yang sedang kesulitan," kata pelatih Roma itu kepada Sky Sport Italia. Ia kemudian menjelaskan pilihannya dalam menentukan susunan pemain: "Hal itu mengganggu kami, dan kami tidak ragu akan bangkit. Saya sengaja membuat banyak perubahan karena para pemain ini, yang banyak di antaranya berada di bangku cadangan saat pertandingan Liga Champions, memiliki energi besar. Saya yakin kami tidak akan gagal dalam hal itu."
- Getty Images Sport
Aksi magis Castro pecahkan kebuntuan kontra Genoa
Menghadapi Genoa yang tampil gigih dengan permainan langsung dan mengandalkan fisik, laga ini menjadi ujian taktik yang berat sepanjang babak pertama. Kedua tim masih berimbang hingga Santiago Castro menunjukkan kecemerlangan individu untuk memecah kebuntuan. Momen itu menjadi titik balik yang memungkinkan timnya mengatur tempo dan mengambil kendali penuh.
"Malam ini bukan pertandingan yang mudah. Sulit bagi kami membaca permainan mereka. Kami menurunkan tim muda dan semua pemain tampil bagus. Kami memenangi pertandingan yang sangat penting," kata Gasperini.
"Saya tidak pernah meragukan respons dan karakter para pemain ini, tetapi pertandingannya sulit. Kami memecah kebuntuan lewat aksi fantastis Castro, lalu penampilan kami pada babak kedua sangat baik. Pada babak pertama, kami kesulitan menghadapi bola-bola panjang, tetapi kemudian kami mampu mengatasinya."
Evolusi lini serang Roma
Di luar reaksi langsung terhadap hasil melawan Madrid, Gasperini menyoroti peningkatan nyata produktivitas serangan Roma dibandingkan musim sebelumnya. Kedatangan Donyell Malen dan kondisi fisik Paulo Dybala yang membaik membuat Roma lebih tajam dalam menuntaskan peluang. Sang pelatih yakin para pemain kini semakin memahami taktik tim, sehingga gol menjadi hasil alami dari permainan mereka yang padu.
“Tahun lalu saya baru saja tiba. Sejak itu, kami telah mengalami kemajuan. Saat itu belum ada Malen, sementara Dybala pun nyaris tidak ada. Kami kini lebih memahami satu sama lain, telah melalui banyak pertandingan, menampilkan performa yang baik, dan merasakan kepuasan,” ujarnya. Sang pelatih juga mengungkapkan kebanggaannya atas kualitas penyelesaian akhir timnya: “Kami kini lebih mudah mencetak gol, sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki, dan gol-gol yang kami cetak juga berkualitas. Kami telah memahami berbagai situasi dan cara untuk mencetak gol.”
- Getty Images Sport
Roma harap-harap cemas soal kebugaran Dybala
Menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya, kondisi kebugaran Dybala masih menjadi perhatian utama para pendukung Roma. Gasperini memberikan kabar yang berhati-hati namun optimistis mengenai bintang asal Argentina itu, dengan harapan ia bisa tampil dalam laga penting melawan Napoli. Namun, sebelum pertemuan tersebut, Roma terlebih dahulu akan memainkan pertandingan fase grup Liga Champions melawan Slovan Bratislava pada Selasa.
"Saya mengandalkan Dybala dan berharap dia bisa kembali untuk menghadapi Napoli. Saya yakin. Besok atau lusa bisa menjadi penentu: yang penting adalah dia bisa berada di bangku cadangan saat melawan Slovan," kata sang pelatih.
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