Gasperini terpukul setelah Roma menyia-nyiakan keunggulan meyakinkan atas Madrid, tetapi ia terutama mempermasalahkan penilaian Mourinho seusai pertandingan. Setelah kebangkitan dramatis pada pengujung laga, ketika raksasa Spanyol itu meraih kemenangan berkat serangkaian situasi bola mati, pelatih asal Portugal tersebut menyebut Roma menyerah secara mental dan fisik di bawah tekanan. "Saat skor 3-1, mereka mengira pertandingan sudah selesai, padahal sebenarnya para pemain Roma yang sudah kehabisan tenaga," kata Mourinho kepada Amazon Prime.

Pernyataan itu tidak diterima Gasperini, yang menyaksikan timnya mendominasi sebagian besar pertandingan sebelum kebobolan tiga gol dari sepak pojok dalam akhir laga yang menjadi mimpi buruk bagi para pendukung tuan rumah. Menanggapi komentar bahwa para pemainnya "kehabisan tenaga", Gasperini memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang jalannya pertandingan. "Saya rasa tidak. Menurut saya, kalau ada yang sudah tidak sanggup lagi, itu mereka. Kami bisa mencetak beberapa gol lagi. Mereka kalah kelas di segala aspek. Mereka mencetak gol dan gol-gol itu tentu saja tetap dihitung. Mereka piawai memanfaatkan kekuatan fisik. Selain itu, mereka jelas tidak tampil sesuai tuntutan pertandingan," jawab pelatih Roma itu.