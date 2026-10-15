Getty Images Sport
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Gian Piero Gasperini murka dan membalas Jose Mourinho setelah Real Madrid mencuri kemenangan atas Roma pada menit-menit akhir di Liga Champions
Gasperini menangkis klaim Mourinho
Gasperini terpukul setelah Roma menyia-nyiakan keunggulan meyakinkan atas Madrid, tetapi ia terutama mempermasalahkan penilaian Mourinho seusai pertandingan. Setelah kebangkitan dramatis pada pengujung laga, ketika raksasa Spanyol itu meraih kemenangan berkat serangkaian situasi bola mati, pelatih asal Portugal tersebut menyebut Roma menyerah secara mental dan fisik di bawah tekanan. "Saat skor 3-1, mereka mengira pertandingan sudah selesai, padahal sebenarnya para pemain Roma yang sudah kehabisan tenaga," kata Mourinho kepada Amazon Prime.
Pernyataan itu tidak diterima Gasperini, yang menyaksikan timnya mendominasi sebagian besar pertandingan sebelum kebobolan tiga gol dari sepak pojok dalam akhir laga yang menjadi mimpi buruk bagi para pendukung tuan rumah. Menanggapi komentar bahwa para pemainnya "kehabisan tenaga", Gasperini memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang jalannya pertandingan. "Saya rasa tidak. Menurut saya, kalau ada yang sudah tidak sanggup lagi, itu mereka. Kami bisa mencetak beberapa gol lagi. Mereka kalah kelas di segala aspek. Mereka mencetak gol dan gol-gol itu tentu saja tetap dihitung. Mereka piawai memanfaatkan kekuatan fisik. Selain itu, mereka jelas tidak tampil sesuai tuntutan pertandingan," jawab pelatih Roma itu.
- AFP
Frustrasi atas kerentanan dalam situasi bola mati
Kekalahan itu terasa sangat pahit bagi Gasperini karena cara timnya kebobolan. Setelah mengendalikan tempo selama 80 menit, Roma tampak terpaku saat beralih ke fase bertahan, sehingga Real Madrid berulang kali mampu memanfaatkan keunggulan tinggi badan. Pelatih Roma itu sulit percaya lini pertahanannya, yang tampil solid hampir sepanjang pertandingan, tiba-tiba menjadi begitu rapuh.
"Kami terhenti saat sudah hampir mencapai akhir, seolah lumpuh. Padahal, pada babak pertama pun mereka sudah mendapat tendangan sudut dan kami tidak menunjukkan kerapuhan seperti ini," kata Gasperini kepada Sky Sport Italia. "Mereka mencetak gol dengan terlalu mudah. Dalam pertandingan seperti ini, kejadian-kejadian itu seharusnya tidak terjadi. Sulit untuk bangkit setelah kekalahan seperti ini. Kami harus kembali bertolak dari permainan kami sebelum kebobolan, kami harus bereaksi. Jika tidak, semua hal baik yang telah kami lakukan akan menjadi sia-sia."
Mengatasi kekhawatiran terkait cedera dan kelengahan mental
Kekalahan itu diperburuk oleh masalah kebugaran yang dialami dua pemain kunci, Manu Kone dan Paulo Dybala, yang sama-sama terpaksa meninggalkan lapangan saat pertandingan berlangsung. Gasperini menjelaskan kondisi keduanya: "Kone mengalami masalah otot, sementara Dybala merasakan betisnya sedikit menegang. Masalah Kone tampaknya sedikit lebih serius. Dalam pertandingan berintensitas tinggi seperti ini, cedera ringan sulit dihindari, tetapi kami akan merespons kemunduran ini dengan kuat."
Menyoroti kondisi mental skuadnya dalam sepuluh menit terakhir, Gasperini menilai kurangnya ketenangan menjadi penyebabnya. "Mungkin kami kurang menunjukkan karakter dan tidak menyadari bahwa saat itu adalah momen krusial. Ini bagian dari sepakbola, meski tidak biasa terjadi. Kami harus menemukan kekuatan untuk bangkit dengan berpegang pada 80 menit permainan yang bagus itu dan memberikan respons," jelasnya.
- Getty Images Sport
Berfokus pada kerentanan fisik
Pelatih Roma mengakui timnya kesulitan mengatasi permainan Real Madrid ketika lawan mulai mengandalkan kekuatan fisik di kotak penalti. Ia menyebut hal itu sebagai kelemahan yang kerap dialami timnya: "Beberapa tim hanya menambah pemain di lini depan. Kami rentan dalam situasi seperti itu. Hal ini terjadi saat menghadapi tim-tim dengan kekuatan fisik yang besar, dan kami harus memperbaikinya."
Meski laga berakhir mengecewakan, Gasperini menegaskan bahwa penampilan Roma menunjukkan mereka mampu bersaing dengan tim-tim elite. "Itu bukan karena kondisi fisik kami menurun. Bahkan saat skor 3-1, kami terus bermain dan seharusnya bisa menuntaskan beberapa serangan dengan lebih baik. Gol-gol itu tercipta dari situasi bola mati, dan itu patut menjadi kredit bagi mereka. Kami pulang dengan kecewa, tetapi kami tampil lebih baik daripada Real. Mereka hanya punya satu senjata itu. Kami beralih dari euforia ke kekecewaan, dan kami harus segera menerima hasil ini."
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