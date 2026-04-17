Gian Piero Gasperini meneteskan air mata saat pelatih Roma itu mengungkapkan keretakan hubungannya dengan Claudio Ranieri sebelum keluar dengan marah dari konferensi pers
Pengumuman mengejutkan dari Ranieri membuat Gasperini tercengang
Ketegangan di pusat latihan Trigoria mencapai puncaknya pekan ini menyusul pernyataan merendahkan yang dilontarkan Ranieri, penasihat senior pemilik klub. Pelatih berpengalaman itu mengklaim bahwa Gasperini hanyalah pilihan keempat untuk posisi pelatih Roma musim panas lalu dan menegaskan bahwa pelatih saat ini secara pribadi telah menyetujui setiap langkah transfer yang dilakukan selama musim yang sulit.
“Ada wawancara pada hari Jumat, di mana Ranieri menciptakan beberapa situasi, tetapi bagi saya itu adalah kejutan yang luar biasa,” kata Gasperini kepada media yang berkumpul. “Tidak pernah ada nada yang berbeda antara Ranieri dan saya. Baik dalam konferensi pers maupun di antara kami. Saya tidak mengharapkannya. Dan selama bertahun-tahun, saya belum pernah mengalami nada seperti itu. Sejak saat itu, saya menghindari komentar apa pun, terutama agar tidak semakin menyakiti klub, tim, atau para penggemar Roma.”
Perselisihan internal di bidang kedokteran semakin memperparah ketegangan
Ketegangan dengan Ranieri bukanlah satu-satunya masalah yang menghantui manajer Roma tersebut, karena Gasperini juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat dengan staf medis klub terkait kebugaran pemain telah menimbulkan gesekan lebih lanjut di dalam jajaran manajemen. Secara khusus, penanganan cedera Wesley telah menjadi titik fokus perdebatan internal.
“Kadang-kadang iya, dan itu juga menjadi topik diskusi internal. Tapi itu wajar,” kata Gasperini saat ditanya soal ketegangan tersebut. “Wesley saat ini merasa bisa bermain, tapi staf medis percaya ada risiko. Hal ini juga menimbulkan masalah dan diskusi. Kita lihat saja apa yang terjadi besok, tapi jika dokter mengatakan tidak, saya hanya bisa mengikuti keputusan itu. Semuanya tergantung pada izin medis.”
Persaingan Liga Champions terhalangi oleh insiden dramatis
Terlepas dari keributan di luar lapangan, Roma akan menghadapi laga krusial melawan mantan tim asuhan Gasperini, Atalanta, dengan tiket ke Liga Champions yang masih belum pasti. Giallorossi saat ini berada di posisi keenam, hanya tiga poin di belakang Juventus yang berada di posisi keempat, tetapi tetap berisiko gagal lolos ke Liga Champions untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Pelatih tersebut berusaha mengalihkan pembicaraan kembali ke lapangan, meskipun ia kesulitan menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap tekanan yang semakin meningkat dan pertanyaan mengenai masa depannya di ibu kota.
“Kalian terus menanyakan hal-hal lain, tapi saya ingin membicarakan pertandingan,” jawabnya saat ditekan mengenai keamanan pekerjaannya. “Saya sudah bilang saya tidak ingin menimbulkan masalah, dan pertanyaan ini justru menimbulkan masalah. Klub dan Ranieri sudah sangat jelas. Saya selalu yakin bahwa dengan sedikit usaha, kita bisa mencapai Liga Champions, dan saya selalu mendorong ke arah itu meskipun kami mengalami absennya pemain-pemain kunci dalam beberapa bulan terakhir.”
Perpisahan yang mengharukan dan kenangan akan Atalanta
Konferensi pers itu berakhir dengan suasana yang haru ketika Gasperini diminta untuk mengenang kebersamaan yang ia rasakan selama masa jabatannya yang legendaris di Bergamo. Membandingkan keharmonisan klub lamanya dengan ketidakharmonisan yang terjadi di Roma saat ini terbukti terlalu berat bagi pria berusia 68 tahun itu, yang tampak terharu saat berbicara tentang mantan presidennya, Antonio Percassi.
“Di Roma, ada segala yang dibutuhkan untuk sukses. Di Bergamo, saya berhasil karena lingkungan di sekitar saya bersatu, dan kerja klub luar biasa,” katanya sebelum suaranya mulai bergetar. “Kota kecil itu juga menciptakan suasana yang ideal. Kami bekerja dan membangun segala sesuatunya bersama-sama. Ada pemain muda dan lainnya, sebuah kelompok inti yang kuat. Pikirkan tentang transfer yang dilakukan dan bagaimana uang itu diinvestasikan kembali. Keunikan Atalanta adalah bermain di Eropa sambil tetap menghasilkan keuntungan. Itu bukan hanya berkat saya, tetapi terutama berkat klub yang sangat kompeten, yang bekerja selaras dengan pelatih. Kemudian segalanya berubah sedikit, sebagian karena kepemilikan berganti, dan sebagian karena ‘figur ayah’ yang sangat dekat dengan saya [Antonio Percassi]...”
Gasperini kemudian berdiri dan meninggalkan ruangan sambil menangis, tak mampu melanjutkan.