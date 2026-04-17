Gian Piero Gasperini meneteskan air mata saat pelatih Roma itu mengungkapkan keretakan hubungannya dengan Claudio Ranieri sebelum keluar dengan marah dari konferensi pers

Ketegangan di pusat latihan Trigoria mencapai puncaknya pekan ini menyusul pernyataan merendahkan yang dilontarkan Ranieri, penasihat senior pemilik klub. Pelatih berpengalaman itu mengklaim bahwa Gasperini hanyalah pilihan keempat untuk posisi pelatih Roma musim panas lalu dan menegaskan bahwa pelatih saat ini secara pribadi telah menyetujui setiap langkah transfer yang dilakukan selama musim yang sulit.

“Ada wawancara pada hari Jumat, di mana Ranieri menciptakan beberapa situasi, tetapi bagi saya itu adalah kejutan yang luar biasa,” kata Gasperini kepada media yang berkumpul. “Tidak pernah ada nada yang berbeda antara Ranieri dan saya. Baik dalam konferensi pers maupun di antara kami. Saya tidak mengharapkannya. Dan selama bertahun-tahun, saya belum pernah mengalami nada seperti itu. Sejak saat itu, saya menghindari komentar apa pun, terutama agar tidak semakin menyakiti klub, tim, atau para penggemar Roma.”