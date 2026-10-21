Emanuele Giaccherini, mantan pemain Juventus, di antara klub-klub lainnya, dan kini komentator, berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang masa sulit yang dialami Juventus: "Bisa dibilang, ini mungkin salah satu periode tersulit dan terburuk dalam dua puluh tahun terakhir. Jika periode Motta dan Tudor dikesampingkan, menurut saya, perolehan poin dalam tujuh pertandingan pertama ini bahkan lebih rendah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kekalahan dari Lazio membuat suasana semakin berat, selain memperburuk posisi di klasemen, karena kekalahan itu berbeda dari kekalahan-kekalahan lainnya."
Giaccherini: "Juventus, perlu ada adu jotos di ruang ganti. Ini salah satu titik terendah dalam 20 tahun terakhir"
Giaccherini melanjutkan: "Saya mengatakan ini sebagai mantan pesepakbola: ketika sampai di titik serendah ini, menurut saya, hal yang tepat bagi tim adalah mengurung diri di ruang ganti tanpa pelatih dan membahas segala hal, bahkan sampai terjadi adu jotos antara dua orang karena mungkin yang satu tidak cocok dengan yang lain. Namun, setelah itu, mungkin semua orang bisa memberikan lebih. Jadi, menurut saya, sebelum memecat Spalletti, tim juga harus introspeksi diri dan menyadari situasinya. Semua orang perlu sedikit lebih bertanggung jawab, masing-masing memikul tanggung jawabnya sendiri. Pada titik itu, Spalletti pun tidak akan punya alasan lagi. Saat ini, ia masih bisa beralasan bahwa kesalahan bukan hanya ada padanya, tetapi juga pada para pemain."
Lalu Conte? "Kalau ingin menang, Anda tidak akan salah jika merekrut Conte. Namun, sisi lain dari keputusan itu adalah Anda harus memenuhi permintaan-permintaannya."
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