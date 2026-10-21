Giaccherini melanjutkan: "Saya mengatakan ini sebagai mantan pesepakbola: ketika sampai di titik serendah ini, menurut saya, hal yang tepat bagi tim adalah mengurung diri di ruang ganti tanpa pelatih dan membahas segala hal, bahkan sampai terjadi adu jotos antara dua orang karena mungkin yang satu tidak cocok dengan yang lain. Namun, setelah itu, mungkin semua orang bisa memberikan lebih. Jadi, menurut saya, sebelum memecat Spalletti, tim juga harus introspeksi diri dan menyadari situasinya. Semua orang perlu sedikit lebih bertanggung jawab, masing-masing memikul tanggung jawabnya sendiri. Pada titik itu, Spalletti pun tidak akan punya alasan lagi. Saat ini, ia masih bisa beralasan bahwa kesalahan bukan hanya ada padanya, tetapi juga pada para pemain."





Lalu Conte? "Kalau ingin menang, Anda tidak akan salah jika merekrut Conte. Namun, sisi lain dari keputusan itu adalah Anda harus memenuhi permintaan-permintaannya."



