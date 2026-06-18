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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Diterjemahkan oleh

Ghana mengalahkan Panama; gol yang dicetak Yirenkyi pada debutnya di Piala Dunia menjadi penentu kemenangan

World Cup
Ghana
C. Yirenkyi
Ghana vs Panama

Timnas asuhan Queiroz menang 1-0 dalam laga perdana mereka di Piala Dunia: Semenyo menjadi pemain terbaik di lapangan, sementara Sulemana dari Atalanta bermain selama satu jam

Sebuah gol dari Caleb Yirenkyi mengantarkan tiga poin bagi Ghana dalam pertandingan perdana tim asuhan Carlos Queiroz di Piala Dunia 2026. Debut yang positif bagi tim nasional Afrika ini, yang menang 1-0 atas Panama berkat gol yang dicetak oleh gelandang kelahiran 2006 dari Nordsjaelland pada masa tambahan waktu. Pada menit ke-95, ia menyarangkan bola ke gawang dari jarak dekat setelah menerima umpan silang rendah dari sisi kiri yang dikirimkan oleh pemain bernomor punggung 10,Brandon Thomas-Asante (yang masuk pada babak kedua). Ini merupakan gol pertama Yirenkyi untuk tim nasional, sementara pemain Manchester City, Antoine Semenyo, dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

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