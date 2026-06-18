Ghana mengalahkan Panama; gol yang dicetak Yirenkyi pada debutnya di Piala Dunia menjadi penentu kemenangan

Sebuah gol dari Caleb Yirenkyi mengantarkan tiga poin bagi Ghana dalam pertandingan perdana tim asuhan Carlos Queiroz di Piala Dunia 2026. Debut yang positif bagi tim nasional Afrika ini, yang menang 1-0 atas Panama berkat gol yang dicetak oleh gelandang kelahiran 2006 dari Nordsjaelland pada masa tambahan waktu. Pada menit ke-95, ia menyarangkan bola ke gawang dari jarak dekat setelah menerima umpan silang rendah dari sisi kiri yang dikirimkan oleh pemain bernomor punggung 10,Brandon Thomas-Asante (yang masuk pada babak kedua). Ini merupakan gol pertama Yirenkyi untuk tim nasional, sementara pemain Manchester City, Antoine Semenyo, dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.