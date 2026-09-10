Ghana melakukan pendekatan baru untuk meyakinkan penyerang Crystal Palace Eddie Nketiah agar berpindah kesetiaan

Nketiah sedang mempertimbangkan proposal baru untuk mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Inggris ke Ghana, menurut Evening Standard. Ghana sudah lama meminati mantan penyerang Arsenal itu dan kembali melakukan pendekatan untuk mencoba meyakinkannya agar membela Black Stars.

Lahir di Lewisham dari orang tua asal Ghana, Nketiah bermain untuk Inggris di level junior, dengan mencetak gol terbanyak dibanding pemain mana pun untuk tim Inggris U-21. Pemain berusia 27 tahun itu belum membuat keputusan akhir apakah akan mewakili negara asal kelahiran orang tuanya, sembari mengevaluasi opsi-opsinya.