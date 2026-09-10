Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ghana melakukan pendekatan baru untuk meyakinkan penyerang Crystal Palace Eddie Nketiah agar berpindah kesetiaan
Ghana melanjutkan perburuan kembali
Nketiah sedang mempertimbangkan proposal baru untuk mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Inggris ke Ghana, menurut Evening Standard. Ghana sudah lama meminati mantan penyerang Arsenal itu dan kembali melakukan pendekatan untuk mencoba meyakinkannya agar membela Black Stars.
Lahir di Lewisham dari orang tua asal Ghana, Nketiah bermain untuk Inggris di level junior, dengan mencetak gol terbanyak dibanding pemain mana pun untuk tim Inggris U-21. Pemain berusia 27 tahun itu belum membuat keputusan akhir apakah akan mewakili negara asal kelahiran orang tuanya, sembari mengevaluasi opsi-opsinya.
- Getty
Jalan mulus menurut aturan FIFA
Penyerang itu meraih caps pertama sekaligus satu-satunya hingga saat ini untuk tim senior Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate pada Oktober 2023. Ia menggantikan Ollie Watkins pada menit ke-73 dalam kemenangan 1-0 pada laga persahabatan melawan Australia di Stadion Wembley.
Namun, aturan FIFA saat ini menyatakan bahwa seorang pemain harus tampil dalam lebih dari tiga pertandingan senior kompetitif untuk satu negara sebelum berusia 21 tahun agar tidak memenuhi syarat untuk berpindah ke negara lain. Karena satu-satunya penampilannya terjadi dalam laga persahabatan, Nketiah masih sepenuhnya memenuhi syarat untuk membela Ghana jika ia memutuskan untuk berpindah kesetiaan.
Kebangkitan di Crystal Palace
Ghana ingin menambah kualitas Premier League yang sudah terbukti ke dalam skuad yang sudah berisi winger Manchester City Antoine Semenyo dan gelandang Coventry Caleb Yirenkyi. Setelah tahun yang sulit akibat cedera, Nketiah memulai dengan cerah di bawah manajer baru Palace Pierre Sage, dengan menjadi starter dalam ketiga pertandingan Premier League mereka sejauh musim ini.
Palace merespons dengan baik awal kampanye yang sulit dan memastikan tempat mereka di putaran keempat Carabao Cup lewat kemenangan kandang 3-0 yang nyaman atas tim Championship yang berharap promosi, Middlesbrough, pada Selasa malam.
- Getty Images Sport
Waktu untuk mengambil keputusan semakin dekat
Saat persaingan domestik semakin memanas, Nketiah menghadapi momen krusial dalam kariernya. Penampilan konsisten bersama Crystal Palace tanpa diragukan lagi akan membuatnya tetap masuk radar kedua tim nasional. Sang penyerang kini harus segera memutuskan apakah akan mengikat masa depan internasionalnya dengan Ghana dan bergabung dalam kampanye kualifikasi mereka yang akan datang, atau tetap berharap dipanggil kembali ke skuad England.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami