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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Ghana melakukan pendekatan baru untuk meyakinkan penyerang Crystal Palace Eddie Nketiah agar berpindah kesetiaan

E. Nketiah
Crystal Palace
Ghana
England
Premier League
World Cup

Striker Crystal Palace Eddie Nketiah sedang mempertimbangkan masa depannya di level internasional setelah Ghana melakukan pendekatan baru untuk mengamankan komitmennya. Meski sebelumnya pernah mewakili Inggris di level senior, penyerang tersebut tetap memenuhi syarat untuk beralih ke Ghana berdasarkan regulasi FIFA saat ini, sehingga ia harus membuat keputusan besar terkait karier internasional jangka panjangnya.

  • Ghana melanjutkan perburuan kembali

    Nketiah sedang mempertimbangkan proposal baru untuk mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Inggris ke Ghana, menurut Evening Standard. Ghana sudah lama meminati mantan penyerang Arsenal itu dan kembali melakukan pendekatan untuk mencoba meyakinkannya agar membela Black Stars.

    Lahir di Lewisham dari orang tua asal Ghana, Nketiah bermain untuk Inggris di level junior, dengan mencetak gol terbanyak dibanding pemain mana pun untuk tim Inggris U-21. Pemain berusia 27 tahun itu belum membuat keputusan akhir apakah akan mewakili negara asal kelahiran orang tuanya, sembari mengevaluasi opsi-opsinya.

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  • Alisson NketiahGetty

    Jalan mulus menurut aturan FIFA

    Penyerang itu meraih caps pertama sekaligus satu-satunya hingga saat ini untuk tim senior Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate pada Oktober 2023. Ia menggantikan Ollie Watkins pada menit ke-73 dalam kemenangan 1-0 pada laga persahabatan melawan Australia di Stadion Wembley.

    Namun, aturan FIFA saat ini menyatakan bahwa seorang pemain harus tampil dalam lebih dari tiga pertandingan senior kompetitif untuk satu negara sebelum berusia 21 tahun agar tidak memenuhi syarat untuk berpindah ke negara lain. Karena satu-satunya penampilannya terjadi dalam laga persahabatan, Nketiah masih sepenuhnya memenuhi syarat untuk membela Ghana jika ia memutuskan untuk berpindah kesetiaan.

  • Kebangkitan di Crystal Palace

    Ghana ingin menambah kualitas Premier League yang sudah terbukti ke dalam skuad yang sudah berisi winger Manchester City Antoine Semenyo dan gelandang Coventry Caleb Yirenkyi. Setelah tahun yang sulit akibat cedera, Nketiah memulai dengan cerah di bawah manajer baru Palace Pierre Sage, dengan menjadi starter dalam ketiga pertandingan Premier League mereka sejauh musim ini.

    Palace merespons dengan baik awal kampanye yang sulit dan memastikan tempat mereka di putaran keempat Carabao Cup lewat kemenangan kandang 3-0 yang nyaman atas tim Championship yang berharap promosi, Middlesbrough, pada Selasa malam.

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  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Waktu untuk mengambil keputusan semakin dekat

    Saat persaingan domestik semakin memanas, Nketiah menghadapi momen krusial dalam kariernya. Penampilan konsisten bersama Crystal Palace tanpa diragukan lagi akan membuatnya tetap masuk radar kedua tim nasional. Sang penyerang kini harus segera memutuskan apakah akan mengikat masa depan internasionalnya dengan Ghana dan bergabung dalam kampanye kualifikasi mereka yang akan datang, atau tetap berharap dipanggil kembali ke skuad England.