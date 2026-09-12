'Ghana akan selalu menjadi bagian dari diri saya' - bintang Athletic Club Inaki Williams mengumumkan pensiun emosional dari sepakbola internasional

Menyusul keputusannya itu, Williams membagikan pesan menyentuh hati yang mengungkapkan betapa besar arti membela Ghana baginya secara pribadi. Penyerang itu menyoroti ikatan mendalam yang ia bangun dengan negara tersebut sepanjang karier internasionalnya.

"Saya merasa waktunya telah tiba untuk mengakhiri perjalanan saya bersama tim nasional Ghana," tulisnya. Saya pergi dengan bahagia, bangga, dan dengan ketenangan batin karena tahu bahwa saya telah memberikan segalanya setiap kali saya mengenakan seragam ini.

"Ghana telah memberi saya jauh lebih banyak daripada sepakbola. Negara ini telah memungkinkan saya untuk pulang ke rumah, merasa semakin dekat dengan akar saya, dan merasakan kebanggaan luar biasa saat mewakili negara saya dan mengenakan bendera ini di dada saya.

"Terima kasih dari lubuk hati saya kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan atas semua cinta yang selalu kalian tunjukkan kepada saya. Ghana akan selalu menjadi bagian dari diri saya. Saya akan terus mendukung Black Star sebagai salah satu dari kalian, di mana pun saya berada."







