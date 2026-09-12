AFP
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'Ghana akan selalu menjadi bagian dari diri saya' - bintang Athletic Club Inaki Williams mengumumkan pensiun emosional dari sepakbola internasional
Williams akhiri kariernya bersama Ghana
Kapten Athletic Williams secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah empat tahun bersama Ghana. Penyerang berusia 32 tahun itu mengonfirmasi keputusannya melalui media sosial pada Jumat.
Williams menjalani penampilan terakhirnya untuk Ghana dalam kekalahan 1-0 dari Kolombia di Piala Dunia pada Juli. Hasil itu menyingkirkan Ghana dari turnamen pada babak 32 besar.
Kepergiannya menandai berakhirnya periode yang berkesan bersama tim nasional. Ia meninggalkan warisan yang membanggakan setelah memilih mewakili warisan keluarganya di panggung internasional.
Penyerang merefleksikan perjalanan emosional Black Stars
Menyusul keputusannya itu, Williams membagikan pesan menyentuh hati yang mengungkapkan betapa besar arti membela Ghana baginya secara pribadi. Penyerang itu menyoroti ikatan mendalam yang ia bangun dengan negara tersebut sepanjang karier internasionalnya.
"Saya merasa waktunya telah tiba untuk mengakhiri perjalanan saya bersama tim nasional Ghana," tulisnya. Saya pergi dengan bahagia, bangga, dan dengan ketenangan batin karena tahu bahwa saya telah memberikan segalanya setiap kali saya mengenakan seragam ini.
"Ghana telah memberi saya jauh lebih banyak daripada sepakbola. Negara ini telah memungkinkan saya untuk pulang ke rumah, merasa semakin dekat dengan akar saya, dan merasakan kebanggaan luar biasa saat mewakili negara saya dan mengenakan bendera ini di dada saya.
"Terima kasih dari lubuk hati saya kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan atas semua cinta yang selalu kalian tunjukkan kepada saya. Ghana akan selalu menjadi bagian dari diri saya. Saya akan terus mendukung Black Star sebagai salah satu dari kalian, di mana pun saya berada."
Dari debut bersama Spanyol hingga kesuksesan di Piala Dunia
Lahir di Bilbao dari orang tua asal Ghana, Williams awalnya mewakili Spanyol, dengan mencatatkan satu penampilan dalam laga persahabatan melawan Bosnia enam tahun sebelum beralih kewarganegaraan olahraga. Ia resmi beralih untuk mewakili Ghana pada 2022.
Penyerang itu kemudian mengoleksi 28 caps untuk Ghana, mencetak dua gol selama masa baktinya yang berlangsung empat tahun. Upayanya membantu Ghana mencapai fase gugur Piala Dunia tahun ini untuk pertama kalinya sejak 2010.
Saat Inaki mewakili Ghana, adiknya, Nico Williams, menikmati kesuksesan internasional melalui jalur yang berbeda. Nico merupakan bagian dari skuad Spanyol yang menjuarai Piala Dunia tahun ini.
- Getty Images Sport
Kapten Athletic mengalihkan fokus ke sepakbola klub
Dengan karier internasionalnya kini resmi berakhir, Williams akan sepenuhnya mengalihkan fokusnya ke komitmennya bersama Athletic. Sebagai kapten klub, penyerang itu tetap menjadi figur sentral bagi tim Spanyol tersebut.
Mundur dari tugas tim nasional akan memungkinkan pemain berusia 32 tahun itu untuk berkonsentrasi pada tugasnya di level klub. Ia meninggalkan sepakbola internasional setelah mewujudkan ambisinya untuk mewakili tanah air leluhurnya.
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