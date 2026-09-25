Merefleksikan tahap-tahap awal petualangannya di Timur Tengah setelah meninggalkan sepak bola Eropa, mantan bek Espanyol dan Villarreal itu mengungkap ketidakpastian yang terus membayangi ruang ganti. Menjelaskan keterlambatan panjang dalam menerima penghasilannya, Alvaro mengatakan, seperti dikutip LeFutbolin: "Saya berada di Arab Saudi tanpa dibayar selama enam bulan. Bulan-bulan pertama masa saya di Arab Saudi, di klub terbaik di negara itu bersama Al-Hilal. Anda bisa memasukkan 70.000 [penggemar] ke dalam sebuah pertandingan. Saya tidak khawatir karena saya sudah 14 tahun berkecimpung di sepak bola dan telah menabung sejumlah uang, tetapi saya pergi ke sana untuk menghasilkan uang."