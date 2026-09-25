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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Gestur luar biasa Cristiano Ronaldo untuk Al-Nassr terungkap saat Alvaro Gonzalez membeberkan cobaan gaji tak dibayar

C. Ronaldo
A. Gonzalez
Al Nassr FC
Saudi Pro League

Kedatangan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi mengubah lanskap sepakbola global, tetapi sebuah pengungkapan baru menunjukkan dampaknya di balik layar bahkan lebih signifikan. Mantan rekan setimnya, Alvaro Gonzalez, mengungkapkan gestur tanpa pamrih yang dilakukan ikon Portugal itu terkait sengketa soal gaji yang belum dibayarkan.

  • Gonzalez mengungkap penundaan pembayaran yang mengkhawatirkan

    Mantan bek tengah Spanyol itu mengungkap secara gamblang kesulitan finansial tak terduga yang ia hadapi di Riyadh sebelum kedatangan sensasional sang megabintang dari Manchester United pada Desember 2022. Alvaro, yang mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada awal Agustus 2026 pada usia 36 tahun, mengungkapkan bahwa enam bulan pertamanya di klub dijalani sepenuhnya tanpa gaji. Pengalaman meresahkan itu terasa sangat ironis mengingat raksasa yang didukung PIF tersebut termasuk di antara institusi olahraga terkaya di Arab Saudi

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  • imago-sport-1029599946.jpgPower Sport Images

    Bek tengah menceritakan sengketa gaji yang membuat frustrasi

    Merefleksikan tahap-tahap awal petualangannya di Timur Tengah setelah meninggalkan sepak bola Eropa, mantan bek Espanyol dan Villarreal itu mengungkap ketidakpastian yang terus membayangi ruang ganti. Menjelaskan keterlambatan panjang dalam menerima penghasilannya, Alvaro mengatakan, seperti dikutip LeFutbolin: "Saya berada di Arab Saudi tanpa dibayar selama enam bulan. Bulan-bulan pertama masa saya di Arab Saudi, di klub terbaik di negara itu bersama Al-Hilal. Anda bisa memasukkan 70.000 [penggemar] ke dalam sebuah pertandingan. Saya tidak khawatir karena saya sudah 14 tahun berkecimpung di sepak bola dan telah menabung sejumlah uang, tetapi saya pergi ke sana untuk menghasilkan uang."

  • Ronaldo memaksakan penyelesaian untuk skuad

    Sengketa gaji yang berkepanjangan itu pada akhirnya baru terselesaikan setelah kapten Portugal tersebut mengetahui krisis di ruang ganti dan turun tangan langsung kepada pihak berwenang terkait. Menceritakan bagaimana Ronaldo menolak menerima gaji pertamanya sampai rekan-rekan setimnya dibayar, Alvaro menambahkan: "Dia mengetahui situasinya. Dia akan dibayar oleh pemerintah, dan dia mengatakan bahwa dari gaji pertamanya, yang jumlahnya tidak kecil, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membayar para pemain. Sebagian dari kami belum dibayar, tidak semuanya, dan dia berkata: 'Sampai orang-orang ini dibayar...' Dia tidak harus melakukannya, tetapi Cristiano melakukannya."

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  • imago-sport-1083730231.jpgZUMA Press Wire

    Penyerang tanpa henti memburu tonggak bersejarah

    Masa kebersamaan keduanya terbukti singkat, hanya tampil bersama dalam 11 pertandingan kompetitif sepanjang kampanye 2022-23 dan meraih enam kemenangan sebelum pria Spanyol itu pergi. Ronaldo kini berusia 41 tahun dan masih terikat kontrak dengan raksasa Riyadh itu hingga Juni 2027. Pengejarannya tanpa henti terhadap tonggak bersejarah 1.000 gol terus menjadi pendorong bagi sang penyerang veteran saat ia memimpin Al-Nassr di kancah domestik maupun kontinental.

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