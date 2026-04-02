Gerard Piqué memberi isyarat bahwa Cristiano Ronaldo mungkin akan bergabung dengan Kings League, sementara mantan bintang Barcelona dan Manchester United itu mengonfirmasi rencana ekspansi

Kings League, fenomena sepak bola tujuh lawan tujuh yang diciptakan oleh Piqué pada tahun 2023, akan segera memasuki fase baru pertumbuhan global. Dalam siaran langsung Instagram, mantan bek Barcelona dan Manchester United itu mengungkapkan bahwa kompetisi ini akan mengalami perubahan drastis dalam hal struktur dan lokasi, dengan menunjuk Portugal sebagai salah satu pasar prioritas untuk internasionalisasi merek tersebut.

"Kalian akan melihatnya dalam beberapa bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk membuka liga di negara-negara lain; ada minat," katanya. "Model kami telah berbeda sejak hari pertama. Kami beroperasi di sembilan liga. Ide kami untuk negara-negara yang akan bergabung mulai sekarang adalah agar perusahaan lain mengelola liga-liga tersebut di bawah nama Kings League. Hal ini tidak termasuk Amerika Serikat dalam skenario spesifik tersebut."