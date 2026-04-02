Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gerard Piqué memberi isyarat bahwa Cristiano Ronaldo mungkin akan bergabung dengan Kings League, sementara mantan bintang Barcelona dan Manchester United itu mengonfirmasi rencana ekspansi
Piqué mengonfirmasi ekspansi ke Portugal
Kings League, fenomena sepak bola tujuh lawan tujuh yang diciptakan oleh Piqué pada tahun 2023, akan segera memasuki fase baru pertumbuhan global. Dalam siaran langsung Instagram, mantan bek Barcelona dan Manchester United itu mengungkapkan bahwa kompetisi ini akan mengalami perubahan drastis dalam hal struktur dan lokasi, dengan menunjuk Portugal sebagai salah satu pasar prioritas untuk internasionalisasi merek tersebut.
"Kalian akan melihatnya dalam beberapa bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk membuka liga di negara-negara lain; ada minat," katanya. "Model kami telah berbeda sejak hari pertama. Kami beroperasi di sembilan liga. Ide kami untuk negara-negara yang akan bergabung mulai sekarang adalah agar perusahaan lain mengelola liga-liga tersebut di bawah nama Kings League. Hal ini tidak termasuk Amerika Serikat dalam skenario spesifik tersebut."
- Getty Images Sport
Kemungkinan keterlibatan Ronaldo
Tentu saja, begitu nama Portugal disebut, nama Ronaldo langsung menjadi sorotan utama. Piqué, yang mengenal pemain internasional Portugal itu dengan baik sejak mereka bermain bersama di Old Trafford, tidak menutup kemungkinan kerja sama yang akan menggemparkan dunia olahraga digital.
Ketika ditanya apakah Ronaldo bisa terlibat dalam versi Portugal dari liga tersebut, Piqué menjawab dengan senyuman misterius: "Saya punya kontaknya..." Meskipun ia tidak mengonfirmasi detail kontrak atau peran spesifik yang mungkin dimainkan sang penyerang, pernyataan tersebut sudah cukup untuk membangkitkan antusiasme para penggemar.
Perubahan struktural dan markas baru bagi liga
Selain ekspansi internasional, kompetisi asli di Spanyol juga akan mengalami transformasi. Piqué mengumumkan bahwa edisi saat ini akan menjadi yang terakhir diselenggarakan di Cupra Arena, arena yang telah menjadi markas proyek ini sejak awal. Tujuannya adalah untuk mencari lokasi yang lebih sentral dengan akses yang lebih baik bagi para penggemar.
Format turnamen juga mungkin akan disesuaikan untuk memastikan dinamika yang lebih baik. Pemain asal Spanyol itu mengakui kemungkinan untuk mengadopsi kompetisi yang lebih singkat dan intens yang hanya berlangsung selama satu minggu, mengikuti contoh sukses yang telah diuji coba di Queens League. Namun, Pique menekankan bahwa kedua divisi tersebut tetap mempertahankan identitas unik masing-masing.
- Getty Images Entertainment
Masa depan Kings League di kancah global
Dengan investasi yang melebihi €100 juta, Kings League berupaya memperkuat posisinya sebagai raksasa hiburan olahraga melalui kemitraan global. Keterlibatan Ronaldo dalam ekspansi ke Portugal akan menjadi langkah jitu Piqué, dengan memanfaatkan popularitas sang ikon di media sosial untuk menjangkau audiens digital baru dan meningkatkan visibilitas global proyek tersebut.