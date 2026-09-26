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Gerard Martin dukung sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk Ballon d'Or dan menuntut pengakuan bagi Pau Cubarsi
Bek asal Catalan menilai para kandidat gala
Perdebatan soal siapa yang pantas mengangkat trofi Bola Emas semakin memanas menjelang tenggat pemungutan suara global yang sudah di depan mata. Martin secara terbuka menempatkan Yamal sebagai favorit utama berkat pengaruh serangannya yang sangat besar di bawah Hansi Flick. Selain mendukung rekan setimnya itu, bek tersebut juga mendorong pengakuan serupa untuk Cubarsi setelah nominasinya untuk Ballon d'Or 2026 dan Trofi Kopa.
Bek Barcelona menyoroti kecemerlangan lini pertahanan
Dalam wawancara dengan saluran televisi regional Catalunya TV3, Martin berpendapat bahwa Cubarsi layak masuk dalam persaingan tersebut setelah bek tengah berusia 19 tahun itu memenangi La Liga, Supercopa de Espana, dan Piala Dunia 2026 bersama Spanyol.
Menuntut apresiasi yang lebih luas untuk para bek, Martin menyatakan: "Banyak hal dipertimbangkan, tetapi Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik, dan yang terbaik adalah Lamine Yamal. Namun Cubarsi juga seharusnya ada, kalau bukan di podium, ya tepat di dekatnya karena ia menjalani musim yang hebat. Mungkin bek tengah tidak mendapat sorotan media sebesar posisi lain, tetapi tahun yang ia jalani pada usianya sangat bagus dan ia telah melakukan lebih dari cukup."
Evolusi Camp Nou melahirkan stabilitas
Selain menyuarakan dukungan untuk rekan-rekannya, Martin sedang menikmati periode penting dalam kariernya sendiri saat ia mendekati 100 penampilan berseragam Barcelona. Fleksibilitasnya di sisi kiri pertahanan tengah mencerminkan kematangan taktis yang terus berkembang dalam rotasi tim utama. Ia menegaskan bahwa ruang ganti Barcelona kini telah berkembang menjadi unit yang jauh lebih tenang dan lebih kalem dibanding musim-musim sebelumnya.
Menjelaskan lebih lanjut peningkatan ketangguhan mental skuad pada momen-momen penentuan, bek serbabisa itu menambahkan: "Sekarang, sebuah pertandingan tidak akan lepas dari kami seperti yang terjadi dua tahun lalu melawan Inter di Liga Champions karena, sejak hari itu sampai sekarang, tim ini punya lebih banyak pengalaman dan jauh lebih matang. Kami telah belajar mengelola fase-fase pertandingan dan momen-momen penentuan ketika mungkin saat itu kami terlalu impulsif, karena kami selalu habis-habisan seratus persen dalam segala hal."
- getty
Juara Spanyol bidik gala bersejarah
Cubarsi siap tetap menjadi pilar utama di lini pertahanan setelah menjadi starter dalam lima pertandingan di La Liga musim ini. Soliditas di lini belakang itu akan sangat vital saat Barcelona menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Liga Champions.
Sementara itu, pemenang resmi edisi ke-70 akan dinobatkan dalam gala meriah di London pada 26 Oktober, menandai untuk pertama kalinya upacara tersebut digelar di luar Paris.
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