Gerard Martin dukung sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk Ballon d'Or dan menuntut pengakuan bagi Pau Cubarsi

Dalam wawancara dengan saluran televisi regional Catalunya TV3, Martin berpendapat bahwa Cubarsi layak masuk dalam persaingan tersebut setelah bek tengah berusia 19 tahun itu memenangi La Liga, Supercopa de Espana, dan Piala Dunia 2026 bersama Spanyol.

Menuntut apresiasi yang lebih luas untuk para bek, Martin menyatakan: "Banyak hal dipertimbangkan, tetapi Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik, dan yang terbaik adalah Lamine Yamal. Namun Cubarsi juga seharusnya ada, kalau bukan di podium, ya tepat di dekatnya karena ia menjalani musim yang hebat. Mungkin bek tengah tidak mendapat sorotan media sebesar posisi lain, tetapi tahun yang ia jalani pada usianya sangat bagus dan ia telah melakukan lebih dari cukup."