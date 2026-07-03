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Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Georgia Stanway menjadi solusi terbaik untuk masalah lini tengah Arsenal saat The Gunners memburu gelar WSL pertama mereka dalam delapan tahun: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas wanita 2026

Women's football
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Munich
London City Lionesses
North Carolina Courage
Manchester United Women
A. Medina
Atletico Madrid Femenino
Gotham FC
S. Kerr
Chelsea FC Women
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Inilah saatnya. Jendela transfer musim panas 2026 telah tiba dan diprediksi akan menjadi periode yang sangat dinamis di dunia sepak bola wanita, dengan sejumlah bintang yang akan pindah klub. Ada pula banyak kesepakatan yang telah menjadi bahan rumor dan pemberitaan selama beberapa waktu, di mana tampaknya tinggal menunggu pengumuman resmi saja, sementara seperti biasa, akan ada beberapa kejutan yang muncul di sepanjang prosesnya.

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam kesepakatan pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park berpindah klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.

Biaya transfer yang besar adalah hal yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan fenomena asal Swedia, Felicia Schroder, yang telah bergabung dengan Real Madrid dalam kesepakatan yang jauh melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya masih berlaku namun telah berpindah klub; nama-nama lain seperti penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez juga berpotensi hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal ini di samping para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk trio Barcelona—Mapi Leon, Ona Batlle, dan Salma Paralluelo—yang siap menghadapi tantangan baru.

Beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak, namun banyak juga yang tidak, di mana keputusan setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain sendiri menimbulkan pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap transfer seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di musim jeda ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Juli: Georgia Stanway (dari Bayern Munich ke Arsenal)

    Bagi Bayern Munich: Kehilangan Stanway tak diragukan lagi merupakan pukulan bagi Bayern Munich. Pemain timnas Inggris ini telah tampil luar biasa bagi klub selama empat tahun terakhir dan akan sulit untuk digantikan. Namun, Bayern sudah mengetahui kepergiannya sejak lama—hal ini diumumkan pada bulan Januari lalu—sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk memikirkan langkah-langkah yang bisa diambil selama jendela transfer guna memperkuat lini tengah yang sebenarnya sudah cukup kuat. Ini memang pukulan, tapi bukan pukulan yang fatal. Nilai: D

    Bagi Arsenal: The Gunners terlalu bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey di posisi gelandang bertahan, dan kedatangan Stanway membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan Kyra Cooney-Cross yang juga berada di klub, serta Geraldine Reuteler yang diperkirakan akan segera bergabung, Renee Slegers akan memiliki banyak opsi berkualitas tinggi untuk melakukan rotasi di posisi-posisi tersebut guna memberikan istirahat yang cukup bagi para pemain, menyesuaikan diri dengan tantangan yang berbeda, dan memastikan ketergantungan pada individu tertentu berkurang. Stanway membawa pengalaman, bakat, dan fleksibilitas yang luar biasa saat Arsenal mengejar gelar WSL pertama mereka dalam delapan tahun. Nilai: A

    Bagi Stanway: Saat Stanway bergabung dengan Bayern, ia membutuhkan cara untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar, setelah akhir yang mengecewakan selama masa baktinya di Man City. Ia tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi juga melampaui ekspektasi di Jerman, mengukuhkan dirinya sebagai pemain kunci bagi Inggris dan salah satu gelandang terbaik di dunia. Kini, ia kembali ke tanah airnya untuk bermain di liga terbaik di Eropa, WSL, bersama tim yang baru tahun lalu menjuarai Liga Champions. Itulah trofi yang selama ini belum pernah ia raih, dan ia mungkin memiliki peluang lebih besar untuk memenangkannya melalui kepindahan ini, mengingat rekor Arsenal baru-baru ini di UWCL, meskipun gelar domestik mungkin tidak akan datang semudah saat ia masih di Munich. Nilai: B

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  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Juli: Nicole Anyomi (dari Eintracht Frankfurt ke London City Lionesses)

    Bagi Eintracht Frankfurt: Musim panas ini akan menjadi musim yang menarik bagi Frankfurt. Anyomi adalah salah satu dari empat pemain kunci yang hengkang tanpa biaya transfer, dan dia mungkin akan menjadi yang paling sulit untuk digantikan, setelah mencetak 13 gol dan enam assist dalam 20 penampilan sebagai starter di Bundesliga musim lalu. Klub ini telah melakukan banyak hal positif di luar lapangan dan finis di posisi ketiga dalam lima musim terakhir, sehingga secara konsisten lolos ke kompetisi Eropa. Namun, mencari cara untuk mempertahankan pemain seperti Anyomi sangat penting ke depannya. Setidaknya, Eintracht memiliki rekam jejak yang baik dalam mencari pengganti bagi mereka yang hengkang dan harus kembali tampil maksimal di bursa transfer untuk memastikan mereka tidak terlalu terpukul. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Jika London City ingin melangkah lebih jauh dan benar-benar bersaing memperebutkan posisi teratas di WSL, serta meraih kesuksesan di kompetisi domestik, kehadiran lebih banyak pemain penentu di sepertiga akhir lapangan akan sangat penting, mengingat hanya satu pemain dalam skuad yang mencetak angka ganda untuk gol dan assist pada musim lalu. Statistik liga Anyomi pada musim 2025-26 lebih dari dua kali lipat dibandingkan apa yang dicapai pemain lain di London City selain Freya Godfrey, dan ia berharap dapat mempertahankan performa tersebut di Inggris. Apakah ia cocok dengan gaya permainan Eder Maestre? Mungkin tidak, tetapi ia merupakan ancaman konstan yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Nilai: B

    Bagi Anyomi: Ada klub-klub besar yang dikaitkan dengan Anyomi menjelang musim panas ini, termasuk Bayern Munich, PSG, dan Paris FC—semua klub tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan, tidak seperti London City. Namun, kesuksesan di ajang piala tampaknya masih mungkin diraih oleh tim asal Inggris ini musim depan, terutama dengan perubahan yang akan terjadi pada Piala Liga, dan kemungkinan besar dia akan mendapat jaminan peran yang lebih menonjol dalam proyek menarik ini yang melibatkan beberapa nama besar. Nilai: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Juli: Erica Parkinson (dari Valadares Gaia ke North Carolina Courage)

    Bagi Valadares Gaia: Meskipun klub ini tidak pernah menaruh harapan palsu bahwa mempertahankan Parkinson dalam jangka panjang tidak mungkin terjadi, hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa kepergian bintang muda berbakat Valadares ini tetap menjadi pukulan berat. Yang lebih menyakitkan lagi, klub juga tidak akan menerima biaya transfer untuk Parkinson, sehingga semakin mempersulit upaya untuk mencari penggantinya. Setidaknya, Valadares berhasil mencatatkan prestasi luar biasa selama berkarier di klub ini, yaitu mencapai final Taca de Liga tahun ini dan finis di lima besar Liga BPI dua musim berturut-turut. Nilai: D

    Bagi North Carolina Courage: Parkinson adalah salah satu pemain muda paling berbakat di dunia, dan North Carolina Courage tidak hanya berhasil mendapatkan tanda tangannya, tetapi juga menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun keempat. Klub ini telah memulai musim NWSL dengan cukup baik, namun kreativitas terkadang kurang, dan hal itu tentu saja dapat diatasi dengan kehadiran Parkinson. Pelatih kepala Mak Lind sebelumnya bekerja di Hacken, di mana ia mengawasi perkembangan sejumlah besar pemain muda berbakat yang kemudian pindah ke klub-klub besar, termasuk penyerang baru Real Madrid, Felicia Schroder. Ia seharusnya menjadi orang yang tepat untuk membantu Parkinson mencapai prestasi baru. Nilai: A

    Bagi Parkinson: Bergabung dengan klub yang dipimpin manajer dengan reputasi cemerlang dalam mengembangkan talenta muda, ini merupakan langkah fantastis bagi Parkinson. The Courage memiliki skuad termuda ketiga di divisi ini—rata-rata usia kemungkinan akan semakin turun dengan kedatangan pemain berusia 18 tahun ini—namun tetap memiliki sejumlah pemain senior yang sangat penting untuk membimbing para pemain yang belum berpengalaman, sehingga menciptakan lingkungan yang baik baginya. NWSL juga akan sangat berbeda dalam hal gaya dan tuntutan dibandingkan dengan apa yang biasa dihadapi Parkinson di Portugal, yang seharusnya membantu menyempurnakan permainannya sedikit lebih jauh dan memaksanya untuk memperbaiki beberapa kelemahannya. Sulit untuk menemukan banyak kekurangan dalam pilihan yang dia ambil sebagai langkah besar pertamanya. Nilai: A

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Juli: Andrea Medina (dari Atlético Madrid ke Manchester United)

    Bagi Atlético Madrid: Sangat disayangkan bahwa Atlético harus kehilangan Medina melalui transfer gratis, karena pemain berusia 22 tahun ini telah berkembang dengan luar biasa di klub tersebut selama empat tahun terakhir. Menggantikan konsistensi dan keandalannya tidak akan mudah bagi tim asal Spanyol ini, dan dia juga mulai menunjukkan peran sebagai pemimpin di tim. Sebuah kehilangan yang berat, namun hal ini mencerminkan kondisi Atletico saat ini, setelah finis di peringkat kelima Liga F meskipun menjalani kampanye Liga Champions yang menjanjikan. Nilai: F

    Bagi Man Utd: Medina telah menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai bek kiri, namun kepindahan ini bisa jadi menandakan bahwa ia akan lebih sering bermain sebagai bek tengah—posisi yang ia tempati menjelang akhir musim terakhirnya di Atleti. United sudah memiliki opsi bek kiri yang hebat, yaitu Anna Sandberg, dan kedatangan Medina berarti ada kedalaman skuad di belakang pemain internasional Swedia tersebut serta opsi tambahan di lini tengah. Medina sebagian besar bermain di tengah saat menjadi bagian dari formasi tiga bek, sedangkan United bermain dengan formasi empat bek, sehingga akan menarik untuk melihat bagaimana ia beradaptasi jika ia lebih sering ditempatkan di posisi tersebut. Kedalaman skuad sangat penting bagi Setan Merah pada jendela transfer ini; Medina membawa hal itu, fleksibilitas, kualitas, dan potensi untuk menjadi lebih baik lagi. Nilai: A

    Bagi Medina: Ini merupakan langkah besar lainnya dalam karier Medina yang terus membaik. Setelah mengukuhkan posisinya di Liga F bersama Real Betis, ia pindah ke tim papan atas divisi tersebut di Atleti dan kini berangkat ke liga yang mungkin terbaik dalam sepak bola wanita, serta tim yang bersaing di papan atas liga tersebut. Namun, bagaimana ia akan beradaptasi di tim ini sangat menarik untuk disimak. Tanda-tanda menunjukkan bahwa ia setidaknya akan bergantian antara posisi bek tengah dan bek kiri, sehingga ia dapat mengembangkan pengalamannya di posisi sebelumnya. Apakah hal itu cocok baginya seperti halnya peran yang lebih luas, terutama dalam formasi empat bek, hanya waktu yang akan menjawabnya. Nilai: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Juni: Sam Kerr (dari Chelsea ke Gotham)

    Untuk Chelsea: Untuk sementara waktu, kepergian Kerr dari Chelsea tampak tak terelakkan dan dapat dimengerti. Baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan pada awal musim 2025-26, pemain internasional Australia ini kesulitan untuk secara konsisten masuk ke dalam starting XI Sonia Bompastor, karena pelatih asal Prancis itu lebih memilih opsi yang kurang alami untuk posisi penyerang tengah. Namun, begitu Kerr masuk ke dalam tim setelah Piala Asia, ia tak henti-hentinya mencetak gol, mengakhiri musim dengan tujuh gol dalam tujuh pertandingan. Di usia 32 tahun, ia memang bukan jawaban jangka panjang untuk posisi No. 9, tetapi apakah ada kesepakatan jangka pendek yang bisa dilakukan sebagai gantinya, terutama dengan begitu banyak pertanyaan seputar posisi striker di Chelsea? Mungkin tidak, mengingat permintaan dari klub lain yang pasti akan selalu ada untuk Kerr. Akan lebih baik bagi The Blues untuk mempertahankannya, tetapi tambahan pemain baru tetap akan selalu diperlukan. Nilai: C

    Untuk Gotham: Meskipun berada di zona play-off dengan nyaman selama beberapa pekan pertama musim baru NWSL, Gotham mencetak jumlah gol yang sangat rendah, dengan 12 gol dalam 11 pertandingan yang menempati peringkat kelima terburuk di divisi tersebut. Menambahkan pemain seperti Kerr seharusnya membantu mengatasi hal itu. Esther Gonzalez telah sangat produktif bagi tim pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kini mengalami kesulitan musim ini; tak heran jika Juan Carlos Amoros bertindak untuk mendatangkan opsi penyerang tengah top lainnya, Kerr, begitu dia tersedia. Ini adalah rekrutan hebat bagi tim yang perlu mencetak lebih banyak gol jika ingin mempertahankan gelar juara NWSL-nya. Nilai: B

    Bagi Kerr: Setelah musim terakhir yang naik-turun di Chelsea, dan tak lama setelah pulih dari cedera jangka panjang, penting bagi Kerr untuk kembali bermain secara reguler, terutama menjelang Piala Dunia tahun depan. Akankah ia mendapat peran utama di Gotham? Atau akankah ia dan Gonzalez berbagi tugas sebagai penyerang tengah (No. 9)? Waktu bermain tidak semudah yang mungkin didapat di klub lain, tetapi Kerr memiliki kualitas yang mumpuni dan akan mendapat kesempatan untuk menunjukkannya, terutama karena Gonzalez sedang mengalami penurunan performa dan Kerr tampaknya lebih cocok dengan gaya permainan Amoros. Perlu juga dicatat manfaat pribadi dari kepindahan ini bagi pemain berusia 32 tahun tersebut, yang membuatnya semakin masuk akal. Dia dan pasangannya, Kristie Mewis, baru saja memiliki seorang anak, dan keluarga Mewis berasal dari Massachusetts, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari New York. Nilai: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 Juni: Felicia Schroder (pindah dari Hacken ke Real Madrid)

    Bagi Hacken: Liga Damallsvenskan Swedia telah menjadi semacam liga pembibitan dalam beberapa tahun terakhir, jenis liga yang mengembangkan bakat muda dengan sangat baik namun pada akhirnya selalu menjual pemainnya ke klub-klub yang lebih besar dan lebih kaya di liga-liga yang lebih besar dan lebih kaya. Karena itu, Hacken selalu menyadari bahwa mereka tidak bisa mempertahankan Felicia Schroder selamanya, dan jangka waktu masa tinggalnya di Swedia pun langsung dipersingkat musim lalu, saat ia mencetak 30 gol liga yang luar biasa. Namun, sulit untuk merasa bahwa klub ini tidak memaksimalkan waktu yang mereka miliki bersama remaja tersebut. Schroder membantu mengantarkan Hacken meraih gelar liga pertama dalam lima tahun dan kemenangan di ajang Eropa pada edisi perdana Piala Europa, sebelum hengkang dengan biaya transfer yang sangat besar, sekitar €1,5 juta (£1,3 juta/$1,7 juta). Kehilangannya memang merupakan pukulan telak, tetapi Hacken sama sekali tidak bermain buruk dalam hal ini. Nilai: B

    Bagi Real Madrid: Apakah ini pertanda bahwa Real Madrid akhirnya menunjukkan ambisi yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari Barcelona? Las Blancas telah secara rutin dikritik karena kurangnya inisiatif selama bertahun-tahun, di mana mereka terus-menerus menjadi runner-up di Spanyol sementara banyak bintang top telah hengkang pada saat yang sama, seperti Olga Carmona, Esther Gonzalez, dan, baru musim panas ini, Caroline Weir serta Naomie Feller. Namun, mengucurkan dana besar untuk salah satu pemain muda terbaik di dunia menandakan potensi perubahan. Schroder adalah bintang dan menunjukkan semua tanda-tanda mampu mempertahankan levelnya sambil naik kelas, serta menambah gol-gol yang sangat dibutuhkan bagi tim yang kekurangan konsistensi dari posisi penyerang tengah musim lalu. Ia juga memiliki potensi untuk berkembang lebih baik, dan layaknya Linda Caicedo, Real berharap ia tumbuh menjadi pemain kelas dunia di Madrid. Nilai: A

    Bagi Schroder: Terlepas dari kritik terhadap Madrid, ini terasa seperti langkah yang tepat bagi Schroder. Dia seharusnya menjadi penyerang tengah utama tim, akan terpapar pada liga papan atas dan pertandingan Liga Champions secara rutin, serta akan menghadapi peningkatan tekanan dan ekspektasi, namun tidak sebesar yang mungkin terjadi. Madrid juga memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam mengembangkan pemain muda, dengan Caicedo sebagai contoh yang menonjol. Meskipun ada beberapa pemain kunci yang hengkang, pemain-pemain pendukung di sekitar Schroder juga tidak buruk, dan bagaimana ia berkolaborasi dengan Caicedo khususnya pasti akan sangat menarik untuk disaksikan. Nilai: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Juni: Mary Earps (dari Paris Saint-Germain ke London City Lionesses)

    Bagi PSG: Ini adalah langkah yang tidak berjalan sesuai harapan bagi PSG dan Earps. Kiper tersebut bergabung saat masih termasuk salah satu yang terbaik di posisinya, namun tidak mampu menunjukkan performa kelas dunia secara konsisten di Prancis, dengan beberapa kesalahan mencolok yang mulai muncul. Hal ini diperparah dengan klub yang secara umum mengalami gejolak besar pada saat yang sama; Earps sama sekali tidak bertanggung jawab atas kegagalan tim saat para pemain kunci hengkang, pertandingan penting terlewatkan, dan pergantian manajerial terus terjadi. Secara keseluruhan, tidak mengherankan jika keduanya akan berpisah saat kontrak Earps berakhir—PSG tidak banyak rugi, namun juga tidak mendapat apa-apa. Nilai: C

    Untuk London City: Musim pertama London City di WSL berjalan solid, dan untuk melangkah lebih jauh dari itu, posisi kiper dirasa perlu diperkuat. Di antara kiper yang bermain setidaknya 750 menit, Elene Lete memiliki persentase penyelamatan terburuk kedua di liga musim lalu, kebobolan 6,8 gol lebih banyak dari yang seharusnya—tertinggi di divisi tersebut—menurut statistik expected goals. Earps lebih berpengalaman daripada pemain berusia 24 tahun itu, yang bisa belajar banyak dari rekan setim barunya setelah tahun pertama yang naik-turun di WSL, dan dia jelas telah mencapai prestasi lebih tinggi dalam kariernya yang memang lebih panjang. Bisakah Earps menemukan kembali performa terbaiknya saat kembali ke Inggris? Itulah yang diharapkan London City. Waktu akan membuktikan apakah hal itu terjadi, tetapi setidaknya mereka telah berusaha memperkuat area skuad yang memang perlu ditingkatkan. Nilai: B

    Bagi Earps: Jika Earps ingin kembali menjadi salah satu yang terbaik di posisinya secara konsisten, meninggalkan keributan di PSG mungkin bukanlah ide yang buruk. Meskipun mantan pemain internasional Inggris ini telah banyak berbicara tentang hal-hal yang telah ia pelajari, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, melalui pengalaman barunya di Prancis, PSG bisa jadi sangat kacau dan terus-menerus tampil mengecewakan di bawah bayang-bayang Lyon selama bertahun-tahun. Earps berharap lingkungan London City yang ambisius dapat membantunya menemukan kembali performa terbaiknya, dan ia juga pasti akan mendapatkan kontrak yang menguntungkan menjelang akhir kariernya. Nilai: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (dari Real Madrid ke Lyon)

    Bagi Real Madrid: Sebuah gambaran mengenai posisi proyek tim putri saat ini. Weir bisa dibilang sebagai pemain terbaik yang pernah membela Las Blancas, mengingat kontribusinya yang sangat konsisten sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022. Namun, ia hengkang tanpa pernah meraih gelar apa pun selama empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih jauh tertinggal dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah jajaran elit Eropa. Untuk mempertahankan talenta top seperti Weir, Real harus meningkatkan performa tim putri mereka. Kepergiannya akan menjadi kerugian besar. Nilai: F

    Bagi Lyon: Rekrutan fantastis melalui transfer gratis bagi runner-up Liga Champions tahun ini. Weir adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan di level elit, dengan pengalaman yang melimpah dan kualitas yang teruji di panggung terbesar, semua hal tersebut dapat membantu tim Lyon yang berupaya mengakhiri penantian selama empat tahun untuk meraih gelar Eropa berikutnya. Dengan kepergian Lindsey Heaps, pemain internasional Skotlandia ini juga membantu memperkuat lini tengah, yang merupakan rekrutan luar biasa bagi raksasa Prancis tersebut. Nilai: A

    Bagi Weir: Setelah tampil brilian secara konsisten selama masa baktinya di Madrid, namun tak pernah meraih gelar apa pun, Weir pantas mendapatkan transfer semacam ini—yang seharusnya membawanya mengangkat banyak trofi. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, seperti Arsenal dan Manchester City selama masa baktinya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang sama sekali berbeda, mewakili klub yang delapan kali menjadi juara Eropa. Langkah ini, mengingat level kompetisi yang dijalani Lyon, juga seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun ini mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas bakatnya. Nilai: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (dari Arsenal ke Man City)

    Untuk Arsenal: Meskipun The Gunners memang sudah dipastikan akan melepas beberapa pemain tim utama musim panas ini—seiring banyaknya kontrak yang akan habis masa berlakunya—berbagai laporan menyebutkan bahwa Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan berakhir dan ingin dipertahankan oleh klub. Meskipun bukan pemain inti yang pasti musim lalu, pemain internasional Inggris ini tetap sangat efektif dan memberikan kontribusi besar baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola bagi juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak bisa menandingi durasi kontrak yang ditawarkan Man City, sehingga terpaksa harus berpisah. Mencari penggantinya yang tepat akan menjadi kunci musim panas ini, mengingat kreativitas dan ancaman gol yang besar telah hengkang dari London Utara akibat kepindahan ini. Nilai: D

    Bagi Man City: Posisi sayap di Man City sudah terisi penuh, sehingga transfer ini cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru saja berusia 31 tahun tentu saja akan membuat orang berpikir dua kali. Namun, Mead telah tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa keandalan, pengalaman, serta mentalitas pemenang bagi juara WSL baru ini. Jika City ingin bersaing memperebutkan gelar domestik lagi musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, mengingat kembalinya ke Liga Champions juga akan terjadi. Mead, yang cukup serbaguna untuk bermain di seluruh lini depan, membawa persis hal itu. Nilai: B

    Bagi Mead: Dengan Piala Dunia yang akan digelar tahun depan, waktu bermain sangat penting bagi Mead di musim mendatang jika ia ingin memainkan peran kunci bagi Inggris di Brasil—jika mereka lolos. Langkah ini tidak secara otomatis menjamin hal tersebut, mengingat kedalaman skuad City di lini serang, namun rotasi pemain akan sangat penting jika tim asuhan Andree Jeglertz mampu bersaing di empat ajang sekaligus, dan Mead seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain serta, pada gilirannya, memaksa dirinya masuk ke dalam susunan pemain inti. Perlu juga dicatat sisi positif dari kepindahan ini pada tingkat pribadi bagi sang pemain sayap. Kontrak tiga tahun dengan klub papan atas di usia 31 tahun adalah salah satunya, begitu pula reuni dengan rekan setimnya, Vivianne Miedema, yang tampil gemilang bersama City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (dari Arsenal ke Chelsea)

    Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun ia merupakan pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat keserbagunaannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten timnas Irlandia tersebut, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meskipun The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukanlah pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal seandainya mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, namun sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali keputusan melepas McCabe dan keserbagunaannya—yang telah memecahkan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan memanfaatkan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan yang fantastis bagi Chelsea, sebuah kesan yang semakin kuat karena klub tersebut tampaknya berhasil merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang sudah siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, namun tak satu pun di antaranya merupakan pemain alami di posisi tersebut. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran menyerang yang lebih disukainya, dan hal ini berarti Buurman dapat lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah, di mana ia tampil brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, sehingga kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan kualitas starting XI The Blues. Nilai: A

    Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap berada di Inggris dan melakukan hal itu, pilihan yang tersedia memang terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi pemain inti yang penting, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub tersebut bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke performa terbaik seperti yang mereka tunjukkan selama sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran dari Arsenal terkait perannya, ini merupakan peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B