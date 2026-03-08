Georgia Stanway membuktikan kelasnya sementara Leah Williamson mendekati kondisi fisik penuh - namun peran Grace Clinton dan Maya Le Tissier di tim Lionesses masih belum pasti: Pemenang dan pecundang dari kemenangan kualifikasi Piala Dunia Wanita Inggris yang pertama

Minggu itu pasti akan menjadi minggu yang menarik. Wiegman memberikan banyak kesempatan dalam empat pertandingan persahabatan yang digelar setelah Euro 2025, sebagian karena banyaknya cedera yang dialami Inggris saat itu, tetapi juga karena ini merupakan kesempatan untuk bereksperimen sebelum pertandingan kompetitif kembali digelar. Pemain seperti Lucia Kendall dan Maya Le Tissier, misalnya, tampaknya telah naik peringkat dalam pertandingan-pertandingan tersebut, di mana tidak kurang dari lima debut diberikan.

Seiring kembalinya sebagian besar bintang yang cedera ke skuad Inggris bulan ini, kita akan melihat seberapa terkesan Wiegman dengan para pemain yang mendapat kesempatan dalam pertandingan persahabatan tersebut. Kami juga masih akan melihat beberapa eksperimen tambahan, karena Lionesses sangat diunggulkan dalam pertandingan-pertandingan ini. Ya, manajer Inggris kemungkinan besar akan menurunkan tim hampir penuh kekuatan di kedua kesempatan, tetapi siapa yang akan menjadi pengecualian? Siapa yang akan menjadi starter kejutan? Siapa yang akan menjadi pengganti pertama?

Saat juara Eropa menunjukkan kekuatan mereka dengan kemenangan 6-1 atas Ukraina, dan diikuti dengan kemenangan impresif 2-0 atas Islandia, hal ini tidak hanya tentang pemain muda yang berusaha masuk ke skuad Lionesses saat siklus turnamen baru dimulai. Dengan pertandingan Inggris berikutnya melawan Spanyol di Wembley Stadium, ada juga pemain-pemain berpengalaman yang berusaha membuktikan diri untuk masuk ke starting line-up dalam pertandingan besar tersebut.

Wiegman memiliki salah satu skuad terbaik dan paling dalam di dunia sepak bola, dan dia perlu memanfaatkan itu untuk mengalahkan juara dunia, dalam grup kualifikasi yang hanya memiliki satu slot otomatis ke Piala Dunia. Tapi siapa yang akan dia pilih untuk pertandingan itu? Pekan ini memberi kita sedikit gambaran.

Jadi, setelah dua kemenangan fantastis, siapa saja yang performanya meningkat dalam skuad Inggris ini? Dan siapa yang tampaknya mengalami penurunan performa? GOAL memilih pemenang dan pecundang dari kamp pertama Lionesses pada tahun 2026...