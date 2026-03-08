Goal.com
Live
Lionesses W+L GFX 16:9GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Georgia Stanway membuktikan kelasnya sementara Leah Williamson mendekati kondisi fisik penuh - namun peran Grace Clinton dan Maya Le Tissier di tim Lionesses masih belum pasti: Pemenang dan pecundang dari kemenangan kualifikasi Piala Dunia Wanita Inggris yang pertama

Beberapa kamp timnas Inggris berlalu tanpa banyak hal baru yang bisa dipelajari; kamp pertama Lionesses pada 2026 bukanlah salah satunya. Saat tim asuhan Sarina Wiegman kembali beraksi secara kompetitif untuk pertama kalinya sejak kampanye Kejuaraan Eropa yang sukses, memulai kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan kemenangan impresif atas Ukraina dan Islandia, berbagai topik pembicaraan pun muncul.

Minggu itu pasti akan menjadi minggu yang menarik. Wiegman memberikan banyak kesempatan dalam empat pertandingan persahabatan yang digelar setelah Euro 2025, sebagian karena banyaknya cedera yang dialami Inggris saat itu, tetapi juga karena ini merupakan kesempatan untuk bereksperimen sebelum pertandingan kompetitif kembali digelar. Pemain seperti Lucia Kendall dan Maya Le Tissier, misalnya, tampaknya telah naik peringkat dalam pertandingan-pertandingan tersebut, di mana tidak kurang dari lima debut diberikan.

Seiring kembalinya sebagian besar bintang yang cedera ke skuad Inggris bulan ini, kita akan melihat seberapa terkesan Wiegman dengan para pemain yang mendapat kesempatan dalam pertandingan persahabatan tersebut. Kami juga masih akan melihat beberapa eksperimen tambahan, karena Lionesses sangat diunggulkan dalam pertandingan-pertandingan ini. Ya, manajer Inggris kemungkinan besar akan menurunkan tim hampir penuh kekuatan di kedua kesempatan, tetapi siapa yang akan menjadi pengecualian? Siapa yang akan menjadi starter kejutan? Siapa yang akan menjadi pengganti pertama?

Saat juara Eropa menunjukkan kekuatan mereka dengan kemenangan 6-1 atas Ukraina, dan diikuti dengan kemenangan impresif 2-0 atas Islandia, hal ini tidak hanya tentang pemain muda yang berusaha masuk ke skuad Lionesses saat siklus turnamen baru dimulai. Dengan pertandingan Inggris berikutnya melawan Spanyol di Wembley Stadium, ada juga pemain-pemain berpengalaman yang berusaha membuktikan diri untuk masuk ke starting line-up dalam pertandingan besar tersebut.

Wiegman memiliki salah satu skuad terbaik dan paling dalam di dunia sepak bola, dan dia perlu memanfaatkan itu untuk mengalahkan juara dunia, dalam grup kualifikasi yang hanya memiliki satu slot otomatis ke Piala Dunia. Tapi siapa yang akan dia pilih untuk pertandingan itu? Pekan ini memberi kita sedikit gambaran.

Jadi, setelah dua kemenangan fantastis, siapa saja yang performanya meningkat dalam skuad Inggris ini? Dan siapa yang tampaknya mengalami penurunan performa? GOAL memilih pemenang dan pecundang dari kamp pertama Lionesses pada tahun 2026...

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Georgia Stanway

    Apa pekan yang luar biasa bagi Georgia Stanway. Di tengah proses transfernya ke Arsenal yang semakin mendekati penyelesaian, gelandang ini membuktikan mengapa dia akan menjadi rekrutan elit bagi The Gunners dengan mencetak tiga gol dalam dua pertandingan, membantu The Lionesses memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka dengan sempurna.

    Variasi gol yang dicetak Stanway sangat mengesankan. Ada penalti yang tenang, yang menjadi penalti ke-14 yang sukses dari 14 percobaan saat mengenakan seragam Inggris, yang membantu timnya kembali memimpin dengan nyaman atas Ukraina, sebelum ia menyelesaikan brace-nya dengan spektakuler, saat pemain berusia 27 tahun itu melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.

    Gol Stanway melawan Islandia pada Sabtu lalu, bagaimanapun, mungkin menjadi yang terbaik. Menerima umpan silang Lucy Bronze tepat sebelum bola menyentuh tanah, teknik tendangan volinya yang indah dan sempurna memastikan tiga poin di City Ground.

    Stanway sebenarnya tidak perlu membuktikan banyak hal minggu ini. Dia telah menjadi pilar di lini tengah Inggris selama bertahun-tahun dan selalu menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain. Namun, dia mengingatkan semua orang mengapa hal itu terjadi sambil perlahan naik ke daftar pencetak gol terbanyak untuk Lionesses. Dia kini berada di peringkat kedelapan dengan 32 gol, hanya satu gol di belakang Karen Carney dan Eni Aluko. Dengan banyak tahun di depannya, Stanway masih bisa naik jauh ke puncak daftar.

    • Iklan
  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Jess Park

    Jess Park merupakan salah satu figur paling menarik dalam tim Inggris menjelang kamp pertama mereka pada 2026. Setelah pindah secara mengejutkan dari Manchester City ke Manchester United pada musim panas, pemain berusia 24 tahun ini tampil gemilang dalam peran sayap yang bebas bergerak, yang memungkinkan dia untuk masuk ke celah-celah ruang yang tersedia. Peran ini sangat cocok dengan kreativitasnya dan telah menghasilkan musim paling produktif dalam kariernya, baik dalam hal gol maupun assist.

    Namun, bagaimana hal itu akan diterapkan di level timnas Inggris? Apakah Park akan ditempatkan dalam posisi yang memberikan kebebasan serupa? Atau apakah kebebasan itu harus dibatasi sedikit lebih ketat dalam sepak bola internasional? The Lionesses memang favorit kuat untuk kedua pertandingan, tapi penyerang lincah ini diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam dua pertandingan starter, dan dia berhasil membuat dampak signifikan pada susunan pemain utama Inggris.

    Park memulai pertandingan melawan Ukraina di sayap, tetapi diizinkan bergerak bebas dan menunjukkan kualitasnya dengan dua gol yang sangat berbeda - satu gol sederhana setelah pergerakan tanpa bola yang baik dan gol indah lainnya yang melesat di atas kepala kiper. Dia lebih tenang melawan Islandia, tetapi hal itu terasa lebih karena Inggris memiliki banyak peluang di sayap dan, sebagai hasilnya, tidak banyak bermain melalui tengah.

    Ella Toone dan Beth Mead akan kembali ke skuad ini segera, dua pemain yang cedera kali ini tetapi sering menjadi starter di depan Park dalam jeda internasional. Namun, bintang Manchester United ini membuktikan dirinya saat diberi kesempatan pekan ini dan berharap telah cukup berbuat untuk menjadi starter melawan Spanyol berikutnya.

  • England Women Training SessionGetty Images Sport

    PEMENANG: Grace Clinton

    Musim ini benar-benar tidak berjalan sesuai rencana bagi Grace Clinton. Setelah menikmati musim gemilang saat dipinjamkan ke Tottenham untuk mendapatkan caps pertamanya bersama timnas Inggris, lalu melanjutkan performa briliannya saat kembali ke klub induknya Manchester United, gelandang muda ini dipindahkan ke Manchester City pada musim panas, sementara Park pindah ke arah sebaliknya. Sementara Park telah bersinar sejak perpindahan dan menjadi salah satu penyerang paling on-fire di Eropa, Clinton kesulitan untuk bahkan mendapatkan kesempatan bermain di lapangan dalam sebagian besar waktu.

    Sebagian dari itu disebabkan oleh cedera. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera ringan saat tiba di Manchester City, yang memperlambat awal karirnya di klub tersebut. Kemudian, cedera lain pada Oktober membuatnya absen dari pertandingan pertama Inggris setelah Euro 2025. Namun, sejak itu dia dalam kondisi fit, namun tetap kesulitan menembus skuad utama City yang memimpin liga, hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan di Women’s Super League musim ini.

    Hal ini kini berdampak pada tim Lionesses. Meskipun dipanggil untuk kamp 25 pemain bulan ini, Clinton tidak masuk dalam skuad 23 pemain untuk pertandingan melawan Ukraina pada Selasa dan tidak mendapatkan menit bermain melawan Islandia pada Sabtu, dengan Wiegman mencatat kurangnya waktu bermainnya saat berbicara dengan media sebelum pertandingan tersebut.

    "Dia tidak bisa mengendalikan hal itu. Yang bisa dia kendalikan adalah perkembangan dirinya sendiri dan mengambil tanggung jawab atas perkembangannya, dan itulah yang dia lakukan," kata Wiegman. "Dia bekerja sangat keras dan kami memiliki percakapan ini karena, tentu saja, bagiku, dia berada di tahap perjalanan kariernya di mana dia benar-benar membutuhkan menit bermain.

    "Dia merespons dengan sangat baik. Kami juga memiliki percakapan itu di kamp sebelumnya, karena pada saat itu dia baru pulih dari cedera dan tidak mendapatkan banyak menit bermain. Kami selalu memiliki percakapan, dan sejauh ini dia merespons dengan sangat baik karena dia ingin berkembang dan ingin menunjukkan apa yang bisa dia lakukan, tentu saja."

    Ini bukan posisi yang mudah bagi Clinton, terutama dengan jumlah pertandingan City yang terbatas tahun ini karena tidak ada kompetisi Eropa, dan persaingan untuk posisinya di skuad Inggris sangat tinggi.

    Berita baiknya adalah ini bukan tahun turnamen besar, artinya tidak akan ada dampak yang sangat merugikan akibat kurangnya waktu bermain saat ini. Sangat mungkin situasinya akan berbeda musim depan, ketika City memiliki jadwal yang lebih padat dan Clinton memiliki lebih banyak kesempatan untuk membuktikan dirinya.

    Namun, ini sangat menjengkelkan, dan pemain muda berbakat ini kehilangan menit bermain di titik kritis dalam kariernya, sesuatu yang dia harap bisa dia ganti di kemudian hari.

  • Laura Blindkilde Brown England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Laura Blindkilde Brown

    Banyak yang merasa aneh bahwa Laura Blindkilde Brown hanya mendapat sedikit menit bermain dalam empat pertandingan persahabatan yang digelar setelah kemenangan Inggris di Euro 2025. Pemain berusia 22 tahun ini telah menjadi sorotan di Man City musim ini, tampil sebagai starter dalam 14 dari 16 pertandingan WSL tim pemuncak klasemen, dan menonjol sebagai salah satu gelandang terbaik di divisi tersebut tahun ini. Namun, baik Kendall maupun Missy Bo Kearns mendapat kesempatan starter di depan Blindkilde Brown dalam pertandingan terakhir Lionesses pada 2025, dengan Blindkilde Brown hanya tampil sebagai pengganti dalam satu dari empat pertandingan tersebut.

    Penampilannya sebagai starter dalam kemenangan atas Ukraina pada Selasa lalu terasa sudah sangat ditunggu-tunggu. Hal itu bukan hanya karena performa apiknya belakangan ini, tetapi juga karena ia telah terlibat secara reguler dengan tim Lionesses selama 18 bulan terakhir, namun jarang mendapat kesempatan bermain. Penampilannya sebagai starter itu baru yang kedua untuk Inggris, dan membawa caps ketiganya.

    Blindkilde Brown tidak tampil dalam performa terbaiknya melawan Ukraina. Ia sebagian besar bermain dalam formasi hampir dua gelandang bersama Yui Hasegawa di City musim ini, dengan Vivianne Miedema bergerak bebas di depan pasangan gelandang yang lebih dalam, yang bergantian antara bertahan di posisi terendah dan maju ke depan. Pada Selasa, dia bermain di posisi No.10 dan menghadapi pertahanan rendah yang tangguh. Terkadang juga terlihat betapa sedikitnya dia bermain dengan rekan-rekannya, dengan mereka belum sepenuhnya selaras dalam pergerakan tanpa bola.

    Namun, penampilannya tetap solid, di mana dia menunjukkan sekilas kualitasnya dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Mengingat sedikitnya kesempatan yang dia dapatkan dalam seragam Inggris, bermain selama 90 menit adalah hal positif besar, begitu pula fakta bahwa dia mendapatkan caps tambahan sebagai pengganti melawan Islandia, menggandakan jumlah penampilannya untuk Lionesses dalam seminggu.

    Dia juga seharusnya mendapatkan banyak masukan tentang cara untuk berkembang dari sini, karena dia berusaha untuk meningkatkan posisinya di tim nasional. 

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Leah Williamson

    Terakhir kali para penggemar Inggris melihat Leah Williamson beraksi untuk tim Lionesses adalah pada musim panas lalu, saat ia mengangkat trofi Euro di atas kepalanya untuk kedua kalinya dalam tiga tahun. Kapten tim tersebut tidak dapat ikut serta dalam dua pemusatan latihan timnas Inggris setelah turnamen tersebut, akibat cedera lutut yang dialaminya selama turnamen, namun pekan ini ia kembali mengenakan seragam Inggris untuk pertama kalinya dalam delapan bulan - dan penampilannya sangat mengesankan.

    Williamson baru kembali bermain untuk Arsenal pada 13 Desember dan ia perlahan-lahan membangun kembali kebugarannya, bermain 90 menit melawan Manchester United pada 10 Januari sebelum mendapatkan pertandingan penuh lainnya sebelum kamp ini, dalam kemenangan FA Cup atas Bristol City.

    Tentu saja, Inggris tidak langsung memasukkannya kembali ke dalam permainan dengan terburu-buru minggu ini. Williamson bermain 45 menit melawan Ukraina pada Selasa, dan meskipun The Lionesses tidak mencetak gol saat dia berada di lapangan, beberapa umpan yang dia berikan dari belakang untuk mencoba membantu tim memecahkan kebuntuan sangat bagus. Dia melanjutkan performa itu melawan Islandia, kali ini bermain penuh 90 menit, dan kapten tersebut tampil lebih baik lagi, menonjolkan pentingnya dia bagi tim ini dengan penampilan yang berpengaruh.

    Bagi Williamson untuk mendapatkan waktu bermain tersebut dan tampil sebaik itu, sangat berharga, terutama dengan beberapa pertandingan besar yang akan datang bagi Inggris dan Arsenal, yang masih memiliki peluang untuk mempertahankan gelar Liga Champions mereka sebelum akhir musim.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Niamh Charles

    Tahun lalu pada waktu yang sama, Niamh Charles telah mengamankan posisi bek kiri Inggris. Bintang Chelsea ini memulai karirnya sebagai penyerang, bersinar sebagai sayap atau nomor 10 bersama klub masa kecilnya Liverpool, namun kemudian diubah menjadi bek kiri setelah pindah ke London, sesuai dengan kebutuhan The Blues dan, selanjutnya, Inggris, yang kekurangan opsi yang jelas di posisi tersebut selama empat setengah tahun kepemimpinan Wiegman.

    Charles tampil dalam empat pertandingan pertama Lionesses pada 2025, dengan penampilannya dalam kemenangan 1-0 atas Spanyol di Wembley mempertegas alasan mengapa Wiegman mengikuti jejak mantan manajer Chelsea Emma Hayes dan memilih untuk menggunakan Charles dalam peran defensif.

    Namun, Wiegman juga mencoba ide-ide lain menjelang Euro 2025, mempertimbangkan cara memasukkan pemain kidal di posisi tersebut sambil mengevaluasi opsi lain secara umum setelah Charles mengalami penurunan waktu bermain yang berpotensi menimbulkan masalah. Dia mempertimbangkan untuk menempatkan Alex Greenwood, mantan bek kiri, dan Jess Carter, yang mampu bermain di posisi apa pun di lini belakang, di sisi kiri pertahanan sehingga mereka dapat bertukar posisi saat diperlukan, berganti antara peran bek tengah kiri dan bek kiri. 

    Euro 2025 akhirnya berakhir dengan Greenwood memainkan peran bek sayap yang lebih pendukung, dan meskipun hal itu membantu Inggris meraih kemenangan, rasanya seperti solusi sementara. Greenwood memang paling baik sebagai bek tengah. 

    Akibatnya, Wiegman telah memanggil sejumlah opsi bek kiri baru sejak Euro. Taylor Hinds, yang bergabung dengan Arsenal dari Liverpool pada musim panas, kembali setia ke Inggris; Anouk Denton, yang mampu bermain sebagai bek sayap atau wing-back di kedua sisi, telah mendapatkan kesempatan; dan Poppy Pattinson adalah yang terbaru yang mendapatkan kesempatan, debutnya dalam kemenangan atas Ukraina.

    Tiba-tiba, Wiegman memiliki opsi, dan opsi alami pula, yang kidal. Di mana posisi Charles? Ini adalah posisinya untuk dipertahankan, tetapi kini dia menghadapi persaingan yang muncul. Belum ada yang benar-benar mengamankan posisi tersebut, tetapi Charles, yang belum bermain sejak Desember karena cedera, memiliki poin untuk dibuktikan saat dia pulih.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    PEMENANG: Ellie Roebuck

    Ellie Roebuck menjadi salah satu pemain yang terpilih dari skuad ini sejak pengumuman skuad dua setengah minggu yang lalu. Pemain berusia 26 tahun ini telah menjadi pilar tim Lionesses selama bertahun-tahun dan merupakan bagian dari tim yang memenangkan Euro 2022 dan mencapai final Piala Dunia Wanita 2023. Namun, ia mengalami stroke beberapa bulan setelah turnamen tersebut, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan pernah bermain sepak bola lagi.

    Roebuck kembali ke lapangan bersama Barcelona pada musim 2024-25, tetapi hanya bermain sesekali, sehingga tidak ada panggilan kembali ke timnas Inggris. Kemudian, pada musim panas, ia bergabung dengan Aston Villa, dan dalam beberapa minggu terakhir, ia berhasil memenangkan persaingan untuk menjadi kiper utama klub, bermain di depan kiper internasional Kanada Sabrina D'Angelo, dan menikmati menit bermain reguler pertamanya sejak musim 2022-23.

    Hal ini membuka jalan bagi kembalinya Roebuck ke timnas Inggris. Ia dipanggil sebagai pengganti cedera pada November lalu untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir, dan ia mendapat panggilan penuh untuk kamp ini, sementara Khiara Keating turun ke tim U-23 karena minimnya menit bermain di Man City.

    Setelah semua yang dia alami, sungguh menyenangkan melihat Roebuck, kini kiper dengan caps terbanyak kedua di Inggris setelah Hannah Hampton, kembali ke skuad. Dan dengan situasi yang berbeda antara dia dan Keating, dia juga memiliki kesempatan fantastis untuk tetap dalam perhitungan.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    PEMENANG: Maya Le Tissier

    Kampanye Inggris di akhir tahun 2025 menjadi momen penting bagi Le Tissier. Meskipun telah lama dianggap sebagai bek kanan di mata Wiegman, meskipun dia salah satu bek tengah terbaik di WSL, kapten Manchester United ini mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain di posisi favoritnya dalam pertandingan persahabatan pasca-Euros, memulai tiga pertandingan sebagai bek tengah dan berpindah ke posisi tersebut di tengah pertandingan keempat. Bagi seorang pemain yang hanya memiliki delapan caps sebelum pertandingan-pertandingan tersebut, memulai keempat pertandingan adalah hal yang sangat positif, dengan kasusnya untuk dipertimbangkan sebagai pilihan utama di antara opsi bek tengah Wiegman jelas terwujud.

    Bulan ini, however, menjadi sedikit kemunduran dalam hal itu. Le Tissier memulai pertandingan melawan Ukraina dan bermain baik, tetapi dia ditempatkan di posisi bek kanan. Kemudian, dalam pertandingan melawan Islandia, dia menjadi cadangan yang tidak dimainkan, dengan Esme Morgan, yang sedang tidak dalam musim kompetisi di AS sebelum liga dimulai minggu depan, dipilih di depannya sebagai opsi bek tengah.

    Ada begitu banyak cedera yang harus dihadapi Inggris setelah Euro. Dalam hal bek tengah, Williamson, Greenwood, dan Lotte Wubben-Moy mengalami masalah, remaja Katie Reid mengalami cedera ACL hanya beberapa hari setelah mendapat panggilan debut senior, dan Carter diberi waktu istirahat setelah tahun yang melelahkan untuk klub dan negara. Hal itu membuka jalan bagi Le Tissier untuk menonjol di posisi tengah. Namun, pekan ini menjadi pengingat bahwa ketika semua pemain fit, kapten United kembali turun ke urutan bawah dalam hierarki bek tengah.

0