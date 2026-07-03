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Georgia Stanway kini menjadi pemain Arsenal! Bintang timnas wanita Inggris itu resmi bergabung dengan The Gunners setelah mengakhiri masa baktinya selama empat tahun bersama Bayern Munich
Resmi: Georgia Stanway resmi bergabung dengan Arsenal
Kedatangan Stanway diumumkan pada hari Jumat, di mana pemain berusia 27 tahun itu akan mengenakan jersey nomor 4 di London Utara. “Ini perasaan yang luar biasa dan saya sangat bangga bisa bergabung dengan Arsenal,” katanya. “Ini adalah klub besar yang terus mendorong perkembangan sepak bola wanita ke level baru, dan saya ingin menjadi bagian darinya. Saya ingin meraih trofi dan berkembang sebagai pemain, dan ini adalah tempat yang tepat untuk melakukannya dengan dukungan basis penggemar yang luar biasa.”
Manajer Arsenal, Renee Slegers, menambahkan: “Georgia adalah gelandang yang brilian dan kami sangat senang dia kini menjadi pemain Arsenal. Dia akan menambah dimensi baru di lini tengah kami, membawa pengalaman, dan memperkuat mentalitas juara kami. Kami menantikan untuk mulai berlatih di pramusim menjelang musim yang penting ini.”
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Bagaimana Stanway menghidupkan kembali kariernya di Bayern Munich
Langkah ini menandai kembalinya Stanway ke Inggris setelah empat tahun berkarier di luar negeri, di mana ia berhasil meraih banyak prestasi baik bersama tim maupun secara individu selama periode tersebut.
Di Bayern, ia meraih delapan trofi, termasuk empat gelar Bundesliga berturut-turut dan dua treble domestik, sekaligus menjadi bagian dari tim yang mencapai semifinal Liga Champions tahun ini, yang merupakan pencapaian terbaik klub dalam kompetisi tersebut selama lima tahun terakhir.
Namun, hal yang paling menonjol selama masa Stanway di Jerman adalah perkembangan pribadinya. Setelah merasa, dalam kata-katanya sendiri, berada dalam “kebuntuan” dan “stagnasi” di Manchester City, gelandang ini mengakhiri hubungan tujuh tahunnya dengan klub tersebut untuk bergabung dengan Bayern pada 2022, tempat ia kemudian menghidupkan kembali kariernya.
Di Bavaria, bintang timnas Inggris ini bangkit kembali dan membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, berkat penampilannya baik bersama Bayern maupun timnas Inggris (Lionesses) pada periode yang sama, di mana ia memainkan peran kunci dalam dua gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut yang diraih Inggris serta perjalanan mereka ke final Piala Dunia Wanita 2023. Memang, Stanway meraih nominasi Ballon d’Or pertamanya tak lama setelah turnamen terakhir tersebut, yang semakin menonjolkan statusnya yang semakin meningkat.
Kedatangan Stanway menjawab masalah penting dalam skuad Arsenal
Dengan demikian, Stanway bergabung dengan Arsenal sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dan, terutama setelah bermain di posisi yang lebih ke belakang pada musim lalu, sebagai pemain serba bisa yang dapat memperkuat lini tengah skuad The Gunners yang memang perlu diperkuat pada jendela transfer musim panas ini.
Tim asuhan Slegers belakangan ini terlalu bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey, sesuatu yang semakin terlihat musim lalu di tengah absennya Kyra Cooney-Cross selama beberapa periode. Kedatangan Stanway mengatasi masalah ini, dan dengan kedatangan gelandang lain yang tampaknya akan segera terjadi, yaitu Geraldine Reuteler dari Eintracht Frankfurt, posisi ini akan semakin diperkuat serta memperluas opsi yang tersedia saat Arsenal mengejar gelar Women’s Super League pertama mereka dalam delapan tahun pada musim 2026-27.
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Yang pertama dari sekian banyak? Arsenal memperkenalkan lima pemain baru
Stanway tampaknya akan menjadi pemain pertama dari sederet rekrutan baru yang didatangkan The Gunners dalam upaya mereka untuk kembali menaklukkan kompetisi domestik.
Selain Reuteler, Arsenal terus dikaitkan dengan kemungkinan transfer bek sayap mantan Barcelona, Ona Batlle, yang menonjol sebagai salah satu yang terbaik di dunia di posisinya. Sementara itu, Arseblog melaporkan pekan lalu bahwa Arsenal sedang mengincar penyerang internasional Jerman, Selina Cerci—yang telah mencetak lebih banyak gol di Frauen-Bundesliga daripada pemain lain dalam dua tahun terakhir—serta pemain sayap berusia 19 tahun, Lisa Baum, yang akan membuat RB Leipzig meminta biaya transfer yang cukup besar.
Dengan hengkangnya Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Laia Codina, dan Manuela Zinsberger dari klub setelah kontrak mereka berakhir bulan lalu, musim panas ini akan menjadi periode yang penting bagi Arsenal dengan banyak perubahan. The Gunners berharap semua perombakan ini dapat mengantarkan mereka kembali ke puncak klasemen WSL untuk pertama kalinya sejak 2019.
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