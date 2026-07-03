Georgia Stanway kini menjadi pemain Arsenal! Bintang timnas wanita Inggris itu resmi bergabung dengan The Gunners setelah mengakhiri masa baktinya selama empat tahun bersama Bayern Munich

Langkah ini menandai kembalinya Stanway ke Inggris setelah empat tahun berkarier di luar negeri, di mana ia berhasil meraih banyak prestasi baik bersama tim maupun secara individu selama periode tersebut.

Di Bayern, ia meraih delapan trofi, termasuk empat gelar Bundesliga berturut-turut dan dua treble domestik, sekaligus menjadi bagian dari tim yang mencapai semifinal Liga Champions tahun ini, yang merupakan pencapaian terbaik klub dalam kompetisi tersebut selama lima tahun terakhir.

Namun, hal yang paling menonjol selama masa Stanway di Jerman adalah perkembangan pribadinya. Setelah merasa, dalam kata-katanya sendiri, berada dalam “kebuntuan” dan “stagnasi” di Manchester City, gelandang ini mengakhiri hubungan tujuh tahunnya dengan klub tersebut untuk bergabung dengan Bayern pada 2022, tempat ia kemudian menghidupkan kembali kariernya.

Di Bavaria, bintang timnas Inggris ini bangkit kembali dan membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, berkat penampilannya baik bersama Bayern maupun timnas Inggris (Lionesses) pada periode yang sama, di mana ia memainkan peran kunci dalam dua gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut yang diraih Inggris serta perjalanan mereka ke final Piala Dunia Wanita 2023. Memang, Stanway meraih nominasi Ballon d’Or pertamanya tak lama setelah turnamen terakhir tersebut, yang semakin menonjolkan statusnya yang semakin meningkat.