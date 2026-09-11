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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

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Genoa vs Frosinone, di mana menyaksikan pertandingan di televisi dan siaran langsung: saluran, jadwal, kedua susunan pemain

Genoa vs Frosinone
Serie A
Genoa
Frosinone

Genoa yang diarsiteki Daniele De Rossi mencari kemenangan pertamanya musim ini menghadapi kejutan Frosinone: berikut semua informasi tentang pertandingan tersebut

Genoa yang dikomandoi Daniele De Rossi berupaya meraih kemenangan pertamanya di liga, sebab mereka masih tertahan di angka 0 poin dalam klasemen. Di jalan Genoa, muncul kejutan Frosinone dengan 6 poin dari tiga pertandingan, ditemani Raimondo yang tengah dalam performa luar biasa setelah mencetak dua gol dalam dua laga terakhir.



Meski mengalami sejumlah kekalahan, De Rossi tidak mengubah banyak hal atau bahkan tidak mengubah apa pun sama sekali. Setelah gol yang dicetaknya pada laga debut pertama, ia mungkin kembali mengandalkan Osimhen di lini depan bersama Colombo. Di sisi kanan, kemungkinan besar pemain eks Udinese, Ehizibue, akan menjalani laga pertamanya sebagai starter.


Sementara di Frosinone, setelah rumor bursa transfer, Alvini mungkin kembali menurunkan pemain berharga Ghedjemis sebagai starter di sisi kanan dalam skema 4-2-3-1 yang biasa dan telah teruji. Bracaglia dan Oyono diperkirakan menjadi dua bek sayap.



  • Genoa vs Frosinone: Kanal penyiar dan siaran langsung

    Pertandingan: Genoa-Frosinone

    Tanggal: Sabtu, 12 September 2026

    Waktu: 15.00

    Saluran Penyiar: stc

    Siaran Langsung:stc

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  • Genoa vs Frosinone, Susunan Pemain yang Diperkirakan

    Genoa (3-5-2): Bielow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sabelli, Ellertsson; Osmajic, Colombo.

    Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Kalaj, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

  • Di mana menyaksikan pertandingan Genoa vs Frosinone di televisi

    Pertandingan Serie A Italia antara Genoa dan Frosinone akan disiarkan langsung di televisi melalui stc lewat aplikasi khusus untuk perangkat televisi pintar yang kompatibel, atau dengan menggunakan konsol video game (PlayStation, Xbox), atau TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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  • Di Mana Menonton Siaran Langsung Pertandingan Genoa vs Frosinone

    Genoa-Frosinone juga akan tersedia melalui siaran langsung di perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan komputer desktop berkat stc, melalui pengunduhan aplikasi atau mengakses situs resmi platform tersebut.

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