Genoa yang dikomandoi Daniele De Rossi berupaya meraih kemenangan pertamanya di liga, sebab mereka masih tertahan di angka 0 poin dalam klasemen. Di jalan Genoa, muncul kejutan Frosinone dengan 6 poin dari tiga pertandingan, ditemani Raimondo yang tengah dalam performa luar biasa setelah mencetak dua gol dalam dua laga terakhir.









Meski mengalami sejumlah kekalahan, De Rossi tidak mengubah banyak hal atau bahkan tidak mengubah apa pun sama sekali. Setelah gol yang dicetaknya pada laga debut pertama, ia mungkin kembali mengandalkan Osimhen di lini depan bersama Colombo. Di sisi kanan, kemungkinan besar pemain eks Udinese, Ehizibue, akan menjalani laga pertamanya sebagai starter.





Sementara di Frosinone, setelah rumor bursa transfer, Alvini mungkin kembali menurunkan pemain berharga Ghedjemis sebagai starter di sisi kanan dalam skema 4-2-3-1 yang biasa dan telah teruji. Bracaglia dan Oyono diperkirakan menjadi dua bek sayap.







