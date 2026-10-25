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Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Genoa-Venezia 0-0 LIVE: Sundulan Ostigard diselamatkan Stankovic

Genoa
Venezia
Serie A
Genoa vs Venezia

Ikuti laga Genoa-Venezia pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027.

Laga penting dalam perebutan posisi aman dari degradasi akan berlangsung mulai pukul 15.00 di Galileo Ferraris, kawasan Marassi, Genoa. Genoa akan menjamu Venezia pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027.

Tim tuan rumah asuhan Daniele De Rossi saat ini berada di zona degradasi dengan empat poin, yang semuanya diraih di kandang. Pergantian pelatih Venezia di tengah musim, dengan Davide Nicola kini menangani tim, telah membuahkan kebangkitan dan kemenangan atas Napoli. Namun, untuk lepas dari posisi juru kunci, Venezia harus meraih kemenangan hari ini.


GENOA-VENEZIA 0-0

Pencetak gol: -


  • Gol dan momen penting

    6' PELUANG - Ostigard melompat tinggi dan menyundul bola ke arah gawang Stankovic, yang dengan mudah melakukan penyelamatan.


    0' Sepak mula di Stadion Galileo Ferraris di Marassi pukul 15.00.


    INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • GENOA-VENEZIA: RINCIAN PERTANDINGAN

    Genoa-Venezia 0-0


    Pencetak gol: -


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

    Cadangan: Amorim, Baldanzi, Colombo, Drameh, Frendrup, Klisys, Marcandalli, Meichtry, Puczka, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Pelatih: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Basic, Sohm, Perez, Haps; Yeboah, Adams.

    Cadangan: Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lauberbach, Lisman, Mazzocchi, Montipò, Rrahmani, Sagrado, Schingtienne.

    Pelatih: Davide Nicola


    Wasit: Sozza

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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