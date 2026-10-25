Laga penting dalam perebutan posisi aman dari degradasi akan berlangsung mulai pukul 15.00 di Galileo Ferraris, kawasan Marassi, Genoa. Genoa akan menjamu Venezia pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027.

Tim tuan rumah asuhan Daniele De Rossi saat ini berada di zona degradasi dengan empat poin, yang semuanya diraih di kandang. Pergantian pelatih Venezia di tengah musim, dengan Davide Nicola kini menangani tim, telah membuahkan kebangkitan dan kemenangan atas Napoli. Namun, untuk lepas dari posisi juru kunci, Venezia harus meraih kemenangan hari ini.





GENOA-VENEZIA 0-0

Pencetak gol: -



