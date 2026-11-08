AC Milan kesulitan pada akhir laga, tetapi akhirnya pulang dengan kemenangan yang sangat penting: Pulisic, Cisse, dan Ramos mengejutkan Genoa sejak awal. De Winter tampil sangat baik dan mendapat nilai 7. Namun, yang mencuri perhatian adalah legenda Kroasia, Modric, yang pada usia 41 tahun benar-benar memimpin timnya meraih kemenangan yang sangat penting bagi moral dan posisi di klasemen.
Genoa-Milan, rapor pemain versi CM: Cisse punya insting pembunuh, Modric beri pelajaran. Pulisic tak berhenti, Ellertsson tampil sepenuh hati
RAPOR PEMAIN GENOA
Bijlow 6: sama sekali tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol-gol yang bersarang di gawangnya.
Marcandalli 5: dalam duel dengan Ramos di kotak penalti, ia tidak selalu kalah, justru sebaliknya. Namun, ia buruk dalam membaca permainan dan menguasai bola: kehilangan bola dengan cara yang ceroboh hingga menghadiahkan gol 0-2 kepada AC Milan. Kesalahan yang tak termaafkan itu sepenuhnya mencoreng penampilan bek muda Italia tersebut. (mulai menit ke-61 Baldanzi 6: memberi energi pada akhir laga, terutama lewat situasi bola mati)
Østigård 6,5: jelas yang terbaik di lini pertahanan, terus menempel ketat Ramos dan menghadirkan ancaman di kotak penalti lawan. Petarung.
Vásquez 5: lengah dan memberikan bola kepada Rabiot, yang kemudian mengumpan kepada Cisse untuk gol 0-1. Secara keseluruhan, ia kerap kebingungan ketika AC Milan menerobos dari sisi kanan.
Ehizibue, 6: disiplin secara taktik, umpan silangnya patut diapresiasi. Prajurit.
Traorè 5,5: bersama Marcandalli, ia turut bertanggung jawab atas gol kedua AC Milan karena melakukan kesalahan akibat kurang waspada. (mulai menit ke-84 Sow tanpa nilai)
Wiafe 6: punya ritme yang bagus dan daya jelajah yang sangat baik. Ia termasuk pemain yang menempuh jarak paling jauh di lapangan, meski terkadang mengorbankan kejernihan berpikir secara taktik. (mulai menit ke-84 Meichtry tanpa nilai)
Ellertsson 6,5: kakinya sedang panas, terlihat dari betapa sering ia mencoba mengejutkan Maignan. Ia berhasil melakukannya pada akhir laga lewat tembakan kaki kanan yang akurat sekaligus keras. Tak pernah menyerah.
Messias 5,5: kerap bergerak ke tengah untuk mencoba mengejutkan AC Milan dengan bola yang diarahkan ke belakang bek. Masalahnya, ia hanya sesekali menunjukkan aksinya. Timbul tenggelam (mulai menit ke-61 El Shaarawy 5,5: punya beberapa kesempatan untuk memberi dampak seperti yang ia mampu lakukan, tetapi selalu salah mengambil keputusan akhir)
Vitinha 6: bermain seperti kesetanan, terus-menerus menekan siapa pun tanpa henti. Ia melepaskan tembakan melengkung yang akurat, tetapi Maignan menggagalkan peluangnya untuk merayakan gol. (mulai menit ke-73 Colombo 5,5: jarang terlihat)
Osmajić 6: patut dipuji karena nyaris seorang diri membuat seluruh lini pertahanan AC Milan sibuk menjaganya. Kasar.
Pelatih De Rossi 6: Genoa asuhannya tidak pernah berhenti bermain dan tampil agresif. Itu berkat sang pelatih, meski ia masih harus membenahi sejumlah hal di lini pertahanan.
Rapor AC Milan
Maignan 6,5: melakukan dua penyelamatan penting atas peluang Ostigaard dan Vitinha, serta sangat meyakinkan saat keluar dari gawang. Namun, ia terpaku saat Ellertsson mencetak gol karena tidak melihat bola saat dilepaskan.
Gila 6,5: tekad yang ia tunjukkan dalam perebutan setiap bola, di setiap jengkal lapangan, dan dalam setiap tekel terus menyuntikkan energi bagi tim. Pemimpin yang membangkitkan semangat.
De Winter 7: menerima tantangan duel fisik dengan Osmajic dan meninggalkan permainan halus, tak ragu melakukan tekel keras meski tetap bersih. Ia membaca dua umpan terobosan dengan luar biasa untuk menggagalkan peluang yang berpotensi menjadi gol. Konsentrasinya terjaga hingga akhir.
Diawara 6: membantu De Winter menutup ruang bagi Osmajic. Ia menjalankan tugasnya tanpa berlebihan, sembari bermain dengan beban kartu kuning yang diterimanya pada babak pertama. (sejak menit ke-61 Terracciano 6: berguna pada menit-menit akhir lewat dua intervensi yang tepat)
Musah 5,5: rela bermain bukan di posisi aslinya, yakni bek kiri, tetapi caranya kehilangan bola dua kali pada menit-menit akhir benar-benar patut diberi catatan merah. Kurang waspada. (sejak menit ke-87 Estupinan tanpa nilai)
Moreira 6: memperlihatkan beberapa aksi memukau, terutama pada awal laga, tetapi pertunjukan itu tidak berujung pada hasil yang benar-benar istimewa.
Modrić 7: pelajaran sepakbola dari maestro asal Kroasia. Ia mengatur tempo permainan dengan kualitas yang mengesankan, hampir selalu memainkan bola ke depan. Ia juga beberapa kali melakukan intervensi penting saat bertahan. Penerang.
Rabiot 6,5: penampilan solid yang disempurnakan dengan assist untuk gol Cisse. Ketika Milan goyah pada menit-menit akhir, Sang Adipati membimbing tim menuju hasil yang aman berkat pengalamannya.
Cisse 6,5: selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan nyaris tak pernah gagal di depan gawang. Ia mencetak gol kelimanya di liga, sekaligus gol kedelapannya bersama Milan. Namun, ia masih harus meningkatkan penampilannya secara keseluruhan. Penembak jitu. (sejak menit ke-61 Hutchinson 5,5 terlalu sering kehilangan bola)
Pulisic 7: menghubungkan lini tengah dan serangan lewat pergerakan yang tepat. Selalu terlibat dalam permainan, ia terus-menerus mengancam pertahanan Genoa. Golnya sangat berharga dan menegaskan performa gemilang Captain America. (sejak menit ke-79 Jashari tanpa nilai)
Ramos 6,5: terlibat dalam gol pertama maupun kedua, termasuk memberikan assist tanpa melihat kepada Pulisic.
Pelatih Amorim 6,5: menyiapkan pertandingan dengan baik untuk memanfaatkan kelemahan Genoa. Nilainya berkurang setengah poin karena cara ia mengelola menit-menit akhir, termasuk beberapa pergantian pemain yang berisiko.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami