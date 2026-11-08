Bijlow 6: sama sekali tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol-gol yang bersarang di gawangnya.

Marcandalli 5: dalam duel dengan Ramos di kotak penalti, ia tidak selalu kalah, justru sebaliknya. Namun, ia buruk dalam membaca permainan dan menguasai bola: kehilangan bola dengan cara yang ceroboh hingga menghadiahkan gol 0-2 kepada AC Milan. Kesalahan yang tak termaafkan itu sepenuhnya mencoreng penampilan bek muda Italia tersebut. (mulai menit ke-61 Baldanzi 6: memberi energi pada akhir laga, terutama lewat situasi bola mati)

Østigård 6,5: jelas yang terbaik di lini pertahanan, terus menempel ketat Ramos dan menghadirkan ancaman di kotak penalti lawan. Petarung.

Vásquez 5: lengah dan memberikan bola kepada Rabiot, yang kemudian mengumpan kepada Cisse untuk gol 0-1. Secara keseluruhan, ia kerap kebingungan ketika AC Milan menerobos dari sisi kanan.

Ehizibue, 6: disiplin secara taktik, umpan silangnya patut diapresiasi. Prajurit.

Traorè 5,5: bersama Marcandalli, ia turut bertanggung jawab atas gol kedua AC Milan karena melakukan kesalahan akibat kurang waspada. (mulai menit ke-84 Sow tanpa nilai)

Wiafe 6: punya ritme yang bagus dan daya jelajah yang sangat baik. Ia termasuk pemain yang menempuh jarak paling jauh di lapangan, meski terkadang mengorbankan kejernihan berpikir secara taktik. (mulai menit ke-84 Meichtry tanpa nilai)

Ellertsson 6,5: kakinya sedang panas, terlihat dari betapa sering ia mencoba mengejutkan Maignan. Ia berhasil melakukannya pada akhir laga lewat tembakan kaki kanan yang akurat sekaligus keras. Tak pernah menyerah.

Messias 5,5: kerap bergerak ke tengah untuk mencoba mengejutkan AC Milan dengan bola yang diarahkan ke belakang bek. Masalahnya, ia hanya sesekali menunjukkan aksinya. Timbul tenggelam (mulai menit ke-61 El Shaarawy 5,5: punya beberapa kesempatan untuk memberi dampak seperti yang ia mampu lakukan, tetapi selalu salah mengambil keputusan akhir)

Vitinha 6: bermain seperti kesetanan, terus-menerus menekan siapa pun tanpa henti. Ia melepaskan tembakan melengkung yang akurat, tetapi Maignan menggagalkan peluangnya untuk merayakan gol. (mulai menit ke-73 Colombo 5,5: jarang terlihat)

Osmajić 6: patut dipuji karena nyaris seorang diri membuat seluruh lini pertahanan AC Milan sibuk menjaganya. Kasar.

Pelatih De Rossi 6: Genoa asuhannya tidak pernah berhenti bermain dan tampil agresif. Itu berkat sang pelatih, meski ia masih harus membenahi sejumlah hal di lini pertahanan.