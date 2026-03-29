Goal.com
Live
Genoa CFC v Torino FC - Serie A
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Genoa, Ekuban: "De Rossi berteriak kepadaku bahwa aku adalah aib dalam dunia sepak bola. Dia memotivasi kami menjelang laga melawan Juventus"

Wawancara yang menarik dengan penyerang asal Ghana menjelang dimulainya kembali liga. Akan ada pertandingan Juventus vs Genoa

Sejak Daniele De Rossi mengambil alih kursi pelatih, Genoa tampaknya telah membalik halaman, menemukan ritme permainan, dan mempercepat laju untuk menjauh dari zona degradasi yang sangat rumit.


Untuk menceritakan perjalanan yang tersisa menuju akhir musim ini, Caleb Ekuban, penyerang tengah kelahiran 1994 keturunan Italia-Ghana, tampil di hadapan mikrofon Sky Sport. Ia menceritakan hubungan yang sangat istimewa dengan pelatihnya serta bagaimana tim Rossoblu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Juventus dalam laga yang dijadwalkan setelah jeda tim nasional.


  • DI LUAR LAPANGAN DAN ITALIA

    "Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan saat di rumah dan anak-anak tidak ada adalah duduk di sofa sambil menonton olahraga lain. Saya akan menonton Sinner dan semoga tim nasional lolos ke Piala Dunia. Ada dua mantan rekan setim di tim nasional ini, selain Retegui, ada juga Calafiori di sini, meskipun hanya sebentar. Dia juga anak yang hebat, saya mendoakan yang terbaik untuknya. Saya tidak mengirim pesan juga karena saya pikir akan ada banyak sekali pesan. Mereka yang berada di dekat mereka akan bertugas menenangkan mereka dan memberikan motivasi tambahan. Kami di sini mendukung mereka, semoga berhasil."

  • DE ROSSI DAN TERIAKAN-TERIAKAN

    "De Rossi berteriak kepadaku bahwa aku adalah aib dalam dunia sepak bola dan aku datang ke latihan dengan sandal jepit, tapi tak apa-apa. Jika dia perlu melampiaskan emosinya seperti itu di lapangan, biarlah. Hal itu menularkan keberanian kepada kami para penyerang; bagiku, itulah kata yang tepat. Keinginan untuk menyerang kotak penalti lawan agar lebih banyak pemain berada di depan, titik berat tim menjadi lebih tinggi berkat dia, dan hal ini menciptakan lebih banyak peluang serta kesempatan untuk mencetak gol"

  • PADUAN SUARA

    "Sorakan para pendukung? Itu membuat saya semakin dekat dengan mereka, membuat saya menyadari bahwa orang-orang, di luar angka-angka dan performa, ingin melihat keringat kami. Saya selalu berusaha meninggalkan lapangan dalam keadaan kelelahan, setelah memberikan segalanya untuk tim. Melihat dukungan mereka dan melihat bahwa mereka menghargainya adalah hal terbaik."

  • DE ROSSI TELAH MEMOTIVASI KAMI UNTUK MELAWAN JUVE

    "Laga melawan Juventus akan sangat sengit, mereka juga membutuhkan poin untuk perebutan tiket Liga Champions. Kami akan berusaha datang ke sana dengan persiapan matang, untuk bertarung habis-habisan dan membawa pulang beberapa poin. Kami belum benar-benar mulai membicarakan soal Juventus, karena banyak pemain timnas yang absen. Namun dua hari lalu, De Rossi memotivasi kami dengan mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang sama pentingnya dengan laga melawan Roma, Inter, dan Milan, di mana kami harus berjuang keras untuk meraih poin." 

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN