Genoa CFC v AS Roma - Serie A

Genoa, De Rossi: "Marcandalli mengingatkan saya pada Rudiger saat masih di Roma, memiliki fisik layaknya pemain Liga Premier, bek yang sedang populer saat ini"

Konferensi pers pelatih yang baru saja meraih dua kemenangan penting bersama Grifone

"Kita tidak bisa memasuki jeda tanpa hasil positif karena kami belum aman," kata Daniele De Rossi, pelatih Genoa, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Udinese yang merupakan laga pekan ke-30 liga. "Jika kami bermain dengan penuh dedikasi, stadion akan mendukung kami dan membuat segalanya tampak lebih mudah. Bermain di kandang dengan atmosfer seperti pada pertandingan-pertandingan terakhir akan menjadi keuntungan besar bagi kami."

"Sungguh menyenangkan kembali ke lapangan setelah memenangkan pertandingan terakhir dan ketika gambaran terakhir stadionmu adalah pesta. Terlepas dari semua yang kami katakan, yang harus tetap jelas adalah bahwa kami belum aman. Masih banyak poin yang harus diraih. Kami telah menempuh jalan menuju keselamatan, tetapi kami belum selamat dan para pemain menyadarinya."


  • PERORANGAN

    NORTON-CUFFY - "Dia baik-baik saja. Sabelli tampil terlalu bagus saat melawan Roma untuk tidak dimasukkan ke dalam skuad. Dia, seperti yang lain, adalah 'korban' dari keputusan yang saya ambil berdasarkan apa yang saya lihat. Tapi dia adalah pemain dengan masa depan yang cerah dan menjanjikan."

    BALDANZI DAN ONANA - "Keduanya dalam kondisi baik. Tommaso berlatih bersama kami secara teratur dengan hasil yang sangat baik. Di Verona, saya ingin dia masuk skuad tapi saya tahu dia tidak bisa bermain karena kurang latihan. Dia bisa bermain sejak awal, tidak bisa bermain penuh tapi kondisinya baik. Onana mengalami cedera ringan di depan mata saya seminggu lalu, kemarin dia merasa cukup baik. Kita lihat hari ini dan jika kondisinya baik, kita akan membawanya ke bangku cadangan".

    MARCANDALLI - "Ketika meraih hasil seperti ini, ada hal-hal yang berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Dimulai dari performa individu para pemain, lalu ada proses yang memiliki alur alami. Marcandalli lahir pada 2002, dia sudah berpengalaman di Serie B dan Serie A. Dia langsung menarik perhatian saya. Ada perjalanan yang kita temui, di mana pelatih dan pemain saling cocok. Pemain ini menunjukkan konsistensi yang lebih baik, dia lebih tenang. Dia adalah pemain yang memahami segalanya dan memiliki kualitas fisik sekelas Liga Champions, seperti pemain-pemain yang sedang tren saat ini. Dia perlu meningkatkan penguasaan bola dan kemampuan membaca permainan. Namun, fisiknya mirip dengan bek-bek Arsenal atau Chelsea. Dia mengingatkan saya pada tahun-tahun awal Rudiger di Roma, seorang pemain yang masih mentah tapi secara fisik adalah kekuatan alam."

    BALDANZI - "Tergantung lawan, kami merancang strategi pertandingan. Udinese memiliki empat hingga lima pemain level tertinggi, pemain yang akan segera bermain di tim papan atas Serie A dan Eropa. Kami memiliki satu Baldanzi tambahan, kami harus fokus pada pertandingan dan akan menghadapi pemain-pemain yang sangat kuat dengan kemampuan untuk membalikkan keadaan seperti Verona, namun dengan kualitas yang lebih unggul dari Hellas. Kami harus bermain sebagai tim; di 'Bentegodi', strategi tidak meremehkan lawan terbukti berhasil. Jangan sampai kami melakukannya di kandang sendiri."

  • GERAKAN NASIONAL

    "Menurut saya, terlalu sering para pelatih seperti kita, ketika kalah di kompetisi Eropa, langsung menyalahkan sistem pembinaan muda Italia. Inter tahun lalu mencapai final Liga Champions, Barcelona juga sering melakukannya, namun sistem pembinaan mudanya tetap sama. Sepak bola sedang berubah, dan akan terus berubah. Kita sendiri pun akan berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, saya pun telah mengubah pandangan tentang jenis pemain yang ingin saya miliki. Lalu, wajar saja jika kita kalah tipis dari Bayern Munich karena mereka memiliki pemain yang bernilai 50-60-70 juta euro, yang mereka rekrut dari berbagai akademi muda di seluruh dunia. Kita tidak boleh terlalu menghakimi, apalagi Atalanta yang berjuang di babak 16 besar Liga Champions dan kalah dari tim yang lebih kuat. Berbicara soal tim nasional, kita harus lebih sedikit mengkritik dan lebih banyak menjadi pendukung sejati. Jika hasilnya buruk, akan ada protes dan nanti baru waktunya membicarakan Gravina, Gattuso, atau Buffon. Sekarang kita bermain melawan Irlandia Utara, dan jika lolos melawan Wales dan Bosnia—dan saya tidak yakin mereka memiliki akademi muda yang lebih baik dari kita. Sekarang saatnya berhenti menghakimi dan memberikan dukungan lebih kepada Rino."

