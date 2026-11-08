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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Genoa, De Rossi: "Kesalahan individu? Kalulu juga melakukannya saat melawan kami"

D. De Rossi
Genoa
Genoa vs AC Milan
AC Milan
Serie A

Pelatih tim tersebut berbicara seusai kekalahan dari AC Milan.

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Daniele De Rossi, pelatih Genoa, berbicara kepada DAZN seusai timnya kalah 2-1 dari AC Milan di Marassi: "Kesalahan individu? Saya memuji para pemain saya. Penampilan mereka sangat bagus. Saya tidak suka membicarakan kesalahan individu. Saya sering mendengar pelatih membicarakannya ketika kebobolan, tetapi tidak ketika mencetak gol. Kalulu juga melakukan kesalahan individu pada gol Baldanzi (dalam laga Genoa-Juventus, red.). Begitulah sepakbola. Kita tidak bisa berpegang pada hal itu hanya ketika menguntungkan kita. Ada cara untuk mengatasi kesalahan. Kami semua melakukan sesuatu yang kurang tepat dalam proses gol-gol itu. Kami bisa tampil lebih baik, tetapi selebihnya, secara keseluruhan, menurut saya laga ini sangat bagus."

  • De Rossi melanjutkan, seperti dilaporkan Milannews.it: "Sebelum jeda sebelumnya, kami sedikit lebih rapuh, tetapi para pemain saya selalu menunjukkan respons. Kami tetap terorganisasi saat merespons. Milan punya beberapa pemain yang bisa menyembunyikan bola darimu saat bola terasa panas. Bagi mereka, bola itu tak pernah terasa panas. Mereka membuatmu sedikit kehilangan jarak antarpemain, sehingga kamu harus bermain dengan pengorbanan fisik yang besar. Semua pemain saya melakukannya, dan itu membuat saya sadar bahwa saya punya tim yang patut saya banggakan. Jika kami bermain seperti hari ini, kami akan lebih banyak memenangi pertandingan daripada kalah".

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