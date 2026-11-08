Genoa, De Rossi: "Kesalahan individu? Kalulu juga melakukannya saat melawan kami"

De Rossi melanjutkan, seperti dilaporkan Milannews.it: "Sebelum jeda sebelumnya, kami sedikit lebih rapuh, tetapi para pemain saya selalu menunjukkan respons. Kami tetap terorganisasi saat merespons. Milan punya beberapa pemain yang bisa menyembunyikan bola darimu saat bola terasa panas. Bagi mereka, bola itu tak pernah terasa panas. Mereka membuatmu sedikit kehilangan jarak antarpemain, sehingga kamu harus bermain dengan pengorbanan fisik yang besar. Semua pemain saya melakukannya, dan itu membuat saya sadar bahwa saya punya tim yang patut saya banggakan. Jika kami bermain seperti hari ini, kami akan lebih banyak memenangi pertandingan daripada kalah".