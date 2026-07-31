Taylor tiba di ibu kota Italia pada bursa transfer Januari setelah Lazio merekrutnya dari Ajax seharga €17 juta di bawah Maurizio Sarri. Berdasarkan laporan dari Radio Laziale dan Il Messaggero, klub memandang perselisihan itu sebagai masalah internal rutin dan kecil kemungkinan akan menjatuhkan sanksi disipliner berat. Kedua pihak dilaporkan terlibat dalam pembicaraan dengan departemen olahraga untuk menyelesaikan situasi tersebut sebelum sesi sore.