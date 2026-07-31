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Gennaro Gattuso usir bintang Lazio dari sesi latihan setelah adu mulut antara pelatih baru dan gelandang itu
Gattuso menyingkirkan Taylor lebih awal
Sesi latihan Lazio di Formello diwarnai ketegangan setelah manajer baru Gattuso menyuruh Taylor keluar dari lapangan lebih awal. Insiden itu bermula ketika Taylor mengeluhkan benturan yang ia alami sebelum tersulut oleh teguran dari manajernya. Tidak mau menerima reaksi sang pemain, Gattuso menghentikan sesi latihan dan berteriak tegas sambil menunjuk ke arah pintu keluar: "Vai fuori!" atau "Keluar!"
- Getty Images Sport
Ketegangan memanas akibat teguran
Taylor harus pergi ke ruang ganti setelah membalas ucapan Gattuso, pelatih yang dikenal menuntut intensitas tinggi dan disiplin ketat sejak masih aktif bermain. Menurut laporan calciomercato.com, adu mulut itu pecah sedikit lebih dari satu jam setelah sesi pagi dimulai. Gelandang Belanda itu tidak memberikan perlawanan lebih lanjut, melepas rompi latihannya, dan meninggalkan lapangan sebelum latihan dilanjutkan.
Klub meremehkan perselisihan internal
Taylor tiba di ibu kota Italia pada bursa transfer Januari setelah Lazio merekrutnya dari Ajax seharga €17 juta di bawah Maurizio Sarri. Berdasarkan laporan dari Radio Laziale dan Il Messaggero, klub memandang perselisihan itu sebagai masalah internal rutin dan kecil kemungkinan akan menjatuhkan sanksi disipliner berat. Kedua pihak dilaporkan terlibat dalam pembicaraan dengan departemen olahraga untuk menyelesaikan situasi tersebut sebelum sesi sore.
- Getty Images Sport
Gattuso menetapkan standar ketat
Lazio harus memulihkan keharmonisan di ruang ganti untuk memastikan skuad sepenuhnya siap menyongsong kampanye Serie A yang baru. Gattuso didatangkan untuk menghadirkan stabilitas setelah musim yang penuh gejolak di bawah Sarri, yang membuat Biancocelesti finis di peringkat kesembilan klasemen musim lalu. Taylor kini harus menunjukkan komitmen penuh dan cepat beradaptasi dengan standar tinggi yang ditetapkan pelatih kepala barunya.
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