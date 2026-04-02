Gennaro Gattuso tampaknya akan menanggung akibat dari kegagalan Italia di Piala Dunia kali ini, seiring munculnya dua kandidat ternama untuk menggantikan legenda AC Milan tersebut
Akhir perjalanan bagi Gattuso dan Buffon
Dampak dari bencana pada Selasa lalu di Zenica mulai terasa, dan korban pertama tampaknya adalah sang manajer. Meskipun Presiden FIGC Gabriele Gravina awalnya memberikan dukungan terbuka, kenyataan di lapangan mengarah pada pemecatan yang tak terelakkan. Legenda AC Milan ini mengambil alih jabatan dari Luciano Spalletti pada Juni lalu dengan mandat untuk membawa tim ke Amerika Utara, namun tujuan tersebut gagal total. Gianluigi Buffon juga diperkirakan akan hengkang. Kiper legendaris yang telah menjabat sebagai ketua delegasi tim sejak Agustus 2023 ini dipastikan akan meninggalkan jabatannya bersama Gattuso.
Dua tokoh utama dalam daftar calon terpilih
Saat federasi sepak bola Italia memulai proses rekonstruksi yang berat, dua tokoh besar telah muncul sebagai kandidat utama untuk memimpin tim. Laporan dari Sky Italia menyebutkan bahwa Antonio Conte dan Massimiliano Allegri adalah nama-nama yang berada di urutan teratas daftar incaran FIGC. Kedua manajer tersebut memiliki rekam jejak elit yang dibutuhkan untuk menangani tekanan di tim nasional, meskipun keduanya saat ini masih terikat kontrak dengan klub-klub besar. Conte, yang sebelumnya memimpin kampanye Euro 2016 yang sangat meyakinkan bersama Azzurri, saat ini memimpin Napoli, sementara Allegri kembali ke bangku cadangan di Milan. Meskipun pemilik klub masing-masing, Aurelio De Laurentiis dan Gerry Cardinale, mungkin enggan kehilangan manajer mereka di tengah proyek, daya tarik seragam biru dan misi rekonstruksi jangka panjang bisa jadi sulit untuk ditolak oleh kedua pelatih tersebut.
Tekanan politik semakin meningkat terhadap pimpinan FIGC
Krisis ini telah meluas jauh melampaui lapangan, hingga menjangkau jajaran tertinggi pemerintah Italia. Menteri Olahraga Andrea Abodi secara terbuka melontarkan kritiknya, menyerukan perombakan total terhadap sistem tersebut. Baru-baru ini ia menyatakan: "Jelas bahwa sepak bola Italia perlu dibangun kembali, dan proses ini harus dimulai dengan peremajaan kepemimpinan FIGC." Rasa malu nasional terasa begitu nyata, dengan banyak pihak memandang hal ini sebagai kegagalan seluruh struktur sepak bola di Italia. Dengan rapat dewan federasi yang dijadwalkan minggu depan, tekanan terhadap Gravina untuk mengundurkan diri semakin meningkat. Presiden Lazio dan senator Claudio Lotito bahkan telah meluncurkan petisi resmi di senat untuk memaksa adanya perubahan di jajaran pimpinan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Azzurri?
Siapa pun yang mengambil alih tongkat estafet dari Gattuso akan dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali skuad yang hancur. Penurunan peringkat Italia di kancah global dan hilangnya prestise internasional mereka telah menjadikan ini salah satu pekerjaan tersulit di dunia sepak bola. Federasi harus bertindak cepat untuk menunjuk pengganti, entah itu kembalinya Conte atau debut Allegri di level internasional. Dengan masa depan sepak bola Italia yang berada di ujung tanduk, penunjukan berikutnya akan menjadi yang paling krusial dalam sejarah modern negara tersebut.