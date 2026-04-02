Gennaro Gattuso tampaknya akan menanggung akibat dari kegagalan Italia di Piala Dunia kali ini, seiring munculnya dua kandidat ternama untuk menggantikan legenda AC Milan tersebut

Saat federasi sepak bola Italia memulai proses rekonstruksi yang berat, dua tokoh besar telah muncul sebagai kandidat utama untuk memimpin tim. Laporan dari Sky Italia menyebutkan bahwa Antonio Conte dan Massimiliano Allegri adalah nama-nama yang berada di urutan teratas daftar incaran FIGC. Kedua manajer tersebut memiliki rekam jejak elit yang dibutuhkan untuk menangani tekanan di tim nasional, meskipun keduanya saat ini masih terikat kontrak dengan klub-klub besar. Conte, yang sebelumnya memimpin kampanye Euro 2016 yang sangat meyakinkan bersama Azzurri, saat ini memimpin Napoli, sementara Allegri kembali ke bangku cadangan di Milan. Meskipun pemilik klub masing-masing, Aurelio De Laurentiis dan Gerry Cardinale, mungkin enggan kehilangan manajer mereka di tengah proyek, daya tarik seragam biru dan misi rekonstruksi jangka panjang bisa jadi sulit untuk ditolak oleh kedua pelatih tersebut.