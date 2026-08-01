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Gennaro Gattuso buka suara soal cekcok dengan Kenneth Taylor di tempat latihan saat bos Lazio memberi penghormatan kepada 'legenda' Franco Baresi
Keributan di tempat latihan
Persiapan pramusim Lazio di Formello diwarnai ketegangan pekan ini ketika Gattuso mengusir Taylor dari lapangan setelah adu mulut yang memanas. Bentrokan itu meletus setelah gelandang tersebut, yang didatangkan dari Ajax seharga €17 juta pada Januari di bawah Maurizio Sarri, mengeluhkan sebuah benturan sebelum membalas teguran dari manajernya. Tidak mau menerima reaksi itu, Gattuso berteriak "Vai fuori!" atau "Keluar!" dan memerintahkan sang pemain untuk langsung menuju ruang ganti.
- Getty Images Sport
Klarifikasi dan pujian dari Gattuso
Berbicara setelah kemenangan uji coba 6-3 atas Avellino dengan kutipan via Alfredo Pedulla, Gattuso bergerak cepat untuk meredakan kehebohan yang muncul. Ia menegaskan bahwa masalah internal itu sudah selesai dalam setengah jam tanpa ada persoalan berkepanjangan.
Menanggapi perselisihan dengan Taylor, Gattuso mengatakan: "Beberapa hari lalu seseorang senang menulis tentang Taylor, tetapi itu bagian dari permainan. Mereka yang mengenal saya tahu bagaimana cara saya berpikir, seperti apa gaya saya. Bagi saya, semuanya sudah selesai setelah tiga puluh menit, dan Anda melihatnya lagi sore ini. Kami harus punya semangat seperti ini."
Gattuso juga terdorong oleh perkembangan taktik yang ditunjukkan timnya: "Tim mulai melakukan apa yang kami inginkan, tekanan tinggi, garis pertahanan tinggi, bermain satu lawan satu. Ada antusiasme, kami bekerja dengan baik, dan menyenangkan melatih mereka."
Tribut untuk Franco Baresi
Gattuso menutup komentarnya dengan menyampaikan penghormatan yang tulus kepada legenda Milan, Baresi, yang meninggal dunia pada hari Jumat. Ia mengenang mantan kaptennya itu sebagai sosok yang sangat dihormati dan merevolusi peran libero dalam sepakbola modern.
Menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Baresi, Gattuso berkata: "Belasungkawa untuk keluarga. Ketika saya berbicara dengannya, saya berdiri tegap: dia adalah kapten, sosok yang sedikit berbicara dan sedikit tersenyum, tetapi beberapa kata yang dia ucapkan tidak pernah salah."
Merefleksikan lebih jauh warisan abadi Baresi, Gattuso menambahkan: "Dia unik, seorang legenda. Dia meninggalkan kami terlalu cepat, tetapi dia pergi untuk menemani banyak juara besar. Dia akan tetap berada dalam sejarah sepakbola dunia, dia pantas mendapatkan Ballon d'Or untuk kariernya atas cara dia mengubah peran libero."
- Getty Images Sport
Disiplin dan persiapan musim
Lazio memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi disipliner berat kepada Taylor setelah petinggi klub memandang insiden tersebut sebagai gesekan internal yang biasa. Skuad asuhan Gattuso kini memprioritaskan kebugaran fisik dan ketajaman taktik jelang musim baru. Lazio akan memulai musim Serie A dengan laga tandang melawan Bologna pada 24 Agustus.
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