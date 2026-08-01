Berbicara setelah kemenangan uji coba 6-3 atas Avellino dengan kutipan via Alfredo Pedulla, Gattuso bergerak cepat untuk meredakan kehebohan yang muncul. Ia menegaskan bahwa masalah internal itu sudah selesai dalam setengah jam tanpa ada persoalan berkepanjangan.

Menanggapi perselisihan dengan Taylor, Gattuso mengatakan: "Beberapa hari lalu seseorang senang menulis tentang Taylor, tetapi itu bagian dari permainan. Mereka yang mengenal saya tahu bagaimana cara saya berpikir, seperti apa gaya saya. Bagi saya, semuanya sudah selesai setelah tiga puluh menit, dan Anda melihatnya lagi sore ini. Kami harus punya semangat seperti ini."

Gattuso juga terdorong oleh perkembangan taktik yang ditunjukkan timnya: "Tim mulai melakukan apa yang kami inginkan, tekanan tinggi, garis pertahanan tinggi, bermain satu lawan satu. Ada antusiasme, kami bekerja dengan baik, dan menyenangkan melatih mereka."