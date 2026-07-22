Kostantinos Karetsas, talenta asal Yunani yang baru berusia 18 tahun, jelas merupakan salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam bursa transfer musim panas ini. Borussia Dortmund terbang ke Belgia untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Genk setelah mendapat lampu hijau untuk bernegosiasi dari pihak pemain.
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Genk, penawaran kedua Borussia Dortmund untuk Karetsas ditolak: klub Belgia itu menunggu langkah dari Milan
PENAWARAN KEDUA DITOLAK
Setelah mendapat penolakan pertama dari Genk atas tawaran pertama sebesar 30 juta, termasuk bonus, Borussia Dortmund mengajukan tawaran kedua yang nilainya sedikit lebih tinggi. Menurut laporan Sky Jerman, jika digabungkan antara nilai tetap dan bonus, tawaran kedua tersebut sedikit melebihi 30 juta euro.
Sebagaimana diungkapkan oleh sumber-sumber kami, tawaran tersebut masih dianggap belum memadai: Genk tetap bersikukuh pada permintaan setidaknya 35 juta euro sebagai nilai tetap.
LANGKAH MILAN
Genk tidak terburu-buru untuk menuntaskan kesepakatan dengan Borussia Dortmund karena masih menunggu langkah resmi; hingga saat ini, Borussia Dortmund baru menunjukkan minatnya melalui perantara. Karetsas terbuka terhadap tawaran Borussia Dortmund, namun prioritas utamanya tetap pada Milan, bahkan tanpa Liga Champions: pemain kelahiran 2008 ini telah menyampaikan keinginannya tersebut baik kepada Genk maupun agennya. Sambil menunggu Cardinale ikut terlibat dalam negosiasi yang masih sangat terbuka ini...
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