Genk, penawaran kedua Borussia Dortmund untuk Karetsas ditolak: klub Belgia itu menunggu langkah dari Milan

Setelah mendapat penolakan pertama dari Genk atas tawaran pertama sebesar 30 juta, termasuk bonus, Borussia Dortmund mengajukan tawaran kedua yang nilainya sedikit lebih tinggi. Menurut laporan Sky Jerman, jika digabungkan antara nilai tetap dan bonus, tawaran kedua tersebut sedikit melebihi 30 juta euro.





Sebagaimana diungkapkan oleh sumber-sumber kami, tawaran tersebut masih dianggap belum memadai: Genk tetap bersikukuh pada permintaan setidaknya 35 juta euro sebagai nilai tetap.