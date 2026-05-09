Dalam sebuah wawancara dengan majalah Sport Week, pelatih Benfica itu mengatakan: "Portugal mampu melakukan apa saja. Mereka memiliki generasi yang luar biasa. Setahun yang lalu, mereka menjuarai Nations League. Kami menjuarai Euro 2016, dan generasi ini secara teknis lebih baik daripada tim itu. Tentu saja ada Brasil asuhan Carlo Ancelotti dan Argentina, tetapi Portugal bisa memenangkan Piala Dunia ini."
Diterjemahkan oleh
"Generasi yang luar biasa": Jose Mourinho melihat ada kandidat kuat untuk merebut gelar juara Piala Dunia
Mourinho juga angkat bicara mengenai dimensi politik turnamen tersebut. Meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino telah mengonfirmasi keikutsertaan Iran, seruan agar Iran didiskualifikasi tak kunjung mereda. Paolo Zampolli, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, dengan tegas mendesak agar Italia ditunjuk sebagai pengganti Iran, jika ketegangan di Timur Tengah terus meningkat.
Mourinho memiliki pendapat yang tegas mengenai hal ini dan membela para atlet: "Yang satu adalah politik, yang lain adalah olahraga," tegasnya. Baginya, yang terpenting hanyalah prestasi olahraga: "Para pemain Iran yang telah lolos ke Piala Dunia, di mana terlalu banyak tim akan berpartisipasi, pantas untuk bermain di sana."
- AFP
Mourinho memuji Zidane
Mourinho juga membahas topik-topik lainnya. Ketika ditanya tentang lambang estetika sepak bola dan seorang pemain yang secara sempurna mewakili keanggunan, ia tidak ragu-ragu. "Nama pertama yang terlintas di benak saya adalah Zinedine Zidane," kata Mourinho. "Marco Materazzi mungkin akan marah kepada saya karena saya mengatakan ini, tetapi menyaksikan Zizou bermain adalah keindahan murni."
Sebagai pengingat: Hubungan antara Zidane dan mantan anak didik Mourinho, Materazzi, telah membeku sejak insiden sundulan legendaris di final Piala Dunia 2006.
Mourinho menyebut kota favoritnya
Selain itu, Mourinho juga ditanya mengenai reputasinya sebagai jenius taktik. Mantan pemainnya di Roma, Nicolo Zaniolo, pernah menyatakan bahwa pelatih asal Portugal itu hampir selalu bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi dalam sebuah pertandingan.
"Hampir," jawab Mourinho. Ada satu prediksi yang sangat melekat di ingatannya: "Satu hal yang saya prediksi dan benar-benar terjadi adalah bahwa Zaniolo akan mencetak gol penentu dalam final Conference League antara tim Roma saya dan Feyenoord."
Meskipun telah pindah ke Benfica, hatinya tampaknya tetap tertinggal di ibu kota Italia. Ketika ditanya tentang kota favoritnya sebagai pelatih, ia menjawab: "Yang terpenting adalah berada bersama orang-orang yang saya cintai. Bahkan bisa saja di Sahara." Namun kemudian ia menjadi lebih spesifik: "Bagi saya, Roma adalah kota terindah di dunia."
- Getty Images
Apakah Mourinho akan kembali ke Real Madrid?
Sementara itu, kembalinya Mourinho ke Real Madrid yang sedang dilanda krisis tampaknya semakin nyata. Seperti dilaporkan Sky Sport, pelatih asal Portugal yang pernah melatih Los Blancos pada periode 2010 hingga 2013 itu kini berada di posisi terdepan — namun ia juga memiliki dua tuntutan yang jelas.
Mourinho sendiri tampaknya tidak keberatan, namun ia dilaporkan menuntut "kendali penuh" serta "hak suara yang besar dalam urusan transfer" sebagai syarat untuk menyetujui keterlibatannya kembali bersama Los Blancos.