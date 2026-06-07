Meskipun belum lolos sejak 1998, Norwegia tampaknya menjadi kuda hitam bagi semua orang di turnamen ini mengingat deretan bintang yang mereka miliki. Martin Odegaard, Antonio Nusa, dan Alexander Sorloth termasuk di antara nama-nama besar yang akan menjalani debut Piala Dunia mereka, namun tak diragukan lagi siapa yang akan menjadi pusat perhatian setiap kali mereka turun ke lapangan.

Rekor internasional Erling Haaland sangat mengesankan - 55 gol dalam 49 penampilan - namun musim panas ini tidak hanya menandai penampilan perdana striker Manchester City di Piala Dunia, tetapi juga kali pertama ia bermain di turnamen besar. Norwegia akan menghadapi Irak, Senegal, dan Prancis di babak penyisihan grup, dan barisan pertahanan lawan kemungkinan sudah gemetar membayangkan Haaland berlari kencang ke arah mereka dengan bola di kakinya.

Jadi, bisakah Haaland membuatnya terlihat semudah biasanya di Piala Dunia pertamanya? Sedikit yang akan bertaruh melawan hal itu.