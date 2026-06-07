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Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Generasi Baru: Lamine Yamal, Erling Haaland, dan 10 bintang yang siap menjalani debut mereka di Piala Dunia 2026

Analysis
World Cup
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
USA
Spain
Argentina
France
Portugal
Norway
Germany
Colombia
Ivory Coast
Turkiye
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
A. Guler
Y. Diomande
FEATURES

Kini tinggal kurang dari seminggu lagi menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, di mana para tim saat ini sedang melakukan persiapan akhir menjelang kick-off besar-besaran di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada hari Kamis. Ini adalah Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan 48 tim yang lolos, yang berarti ada banyak sekali pemain yang akan tampil untuk pertama kalinya di panggung dunia.

Para debutan tersebut mencakup beberapa pesepakbola paling terkenal di dunia, dan meskipun sebagian di antaranya belum pernah berkesempatan bermain di Piala Dunia sebelumnya karena faktor usia, ada pula beberapa bintang yang terpaksa harus bersabar sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di ajang olahraga terbesar yang ada di dunia.

Lalu, siapa saja debutan yang tak sabar kami tunggu aksinya? Di GOAL, kami telah memilih 10 besar kami:

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norwegia)

    Meskipun belum lolos sejak 1998, Norwegia tampaknya menjadi kuda hitam bagi semua orang di turnamen ini mengingat deretan bintang yang mereka miliki. Martin Odegaard, Antonio Nusa, dan Alexander Sorloth termasuk di antara nama-nama besar yang akan menjalani debut Piala Dunia mereka, namun tak diragukan lagi siapa yang akan menjadi pusat perhatian setiap kali mereka turun ke lapangan.

    Rekor internasional Erling Haaland sangat mengesankan - 55 gol dalam 49 penampilan - namun musim panas ini tidak hanya menandai penampilan perdana striker Manchester City di Piala Dunia, tetapi juga kali pertama ia bermain di turnamen besar. Norwegia akan menghadapi Irak, Senegal, dan Prancis di babak penyisihan grup, dan barisan pertahanan lawan kemungkinan sudah gemetar membayangkan Haaland berlari kencang ke arah mereka dengan bola di kakinya.

    Jadi, bisakah Haaland membuatnya terlihat semudah biasanya di Piala Dunia pertamanya? Sedikit yang akan bertaruh melawan hal itu.

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  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (Spanyol)

    Lamine Yamal adalah harapan besar berikutnya bagi sepak bola Spanyol. Sebagai seorang superstar global, ia memiliki kaki yang lincah dan sentuhan ajaib di sepatunya, sebagaimana terlihat dari penampilannya yang memukau bersama Barcelona sejak debutnya pada usia 15 tahun. 

    Yamal benar-benar menunjukkan kematangan permainannya di Euro 2024, mencetak satu gol sensasional - tak kurang dari di semifinal melawan Prancis - dan memberikan empat assist saat Spanyol melaju hingga final. Kini, penampilan serupa di Piala Dunia mungkin akan membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. 

    Meskipun baru berusia 18 tahun, tak ada yang meragukan pengalaman Yamal di level tertinggi; tantangannya kini adalah memenangkan trofi terbesar dalam olahraga ini - asalkan tubuhnya mampu menahan beban setelah musim yang diwarnai cedera.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Jerman)

    Florian Wirtz merupakan salah satu rekrutan terbesar musim panas lalu, setelah bergabung dengan Liverpool melalui kesepakatan fantastis yang nilainya berpotensi melebihi £116 juta, namun ia tidak menjalani musim debut yang mudah di Liga Premier. Ia pun berharap dapat menikmati pengalaman pertamanya di Piala Dunia yang lebih baik, setelah absen pada edisi 2022 saat ia menjalani pemulihan dari cedera robekan ligamen anterior (ACL).

    Sebagai pemain yang lincah dan ahli menggiring bola, pengalaman turnamen Wirtz sebelumnya mencakup dua gol di Euro 2024, dan ia diandalkan sebagai kreator utama Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Berpotensi menjadi bagian dari trio gelandang serang bersama Jamal Musiala dan rekan debutan Piala Dunia Lennart Karl, Wirtz memiliki keterampilan untuk memecahkan pertahanan terberat musim panas ini.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Diaz (Kolombia)

    Luis Diaz telah memukau penonton di Anfield dan Allianz Arena dalam beberapa musim terakhir, meskipun penampilannya bersama Bayern Munich pada musim lalu—di mana ia berpadu dengan apik bersama Harry Kane dan Michael Olise untuk menjadi bagian dari salah satu lini serang paling mematikan di Eropa—merupakan yang terbaik dalam kariernya hingga saat ini.

    Di usia 29 tahun, sungguh luar biasa bahwa Diaz belum pernah membela negaranya di Piala Dunia. Namun, Kolombia gagal lolos pada 2022, sementara Diaz baru saja mulai menorehkan namanya di Junior FC pada saat turnamen 2018 berlangsung.

    Sejak debutnya pada September 2018, ia telah mencatatkan lebih dari 70 penampilan untuk timnas. Jika ia dapat mempertahankan performa yang ditunjukkannya bersama Bayern—di mana ia mencetak 26 gol dan memberikan 19 assist pada musim 2025-26—maka ia berpotensi membawa Kolombia melaju jauh dalam turnamen tersebut.

  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (Prancis)

    Rekan setim Diaz, Olise, juga akan berlaga di Piala Dunia pertamanya setelah musim yang membuatnya masuk dalam persaingan Ballon d'Or bersama Bayern. Pemain sayap Prancis ini mencetak 25 gol dan memberikan 28 assist, dan mantan pemain Crystal Palace ini mampu mempertahankan performa tersebut saat membela Les Bleus, hingga ia tampaknya akan menggeser bintang Paris Saint-Germain, Desire Doue, dari susunan pemain pilihan Didier Deschamps.

    Ada yang meragukan apakah Olise bisa melompat dari tim papan tengah Liga Premier ke puncak sepak bola Eropa, dan ia telah membuktikan bahwa mereka semua salah selama dua musim terakhir. Kini ia siap menjadi bintang global jika ia bisa bersinar saat sorotan paling terang musim panas ini.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    João Neves (Portugal)

    Joao Neves telah berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa sejak bergabung dengan PSG pada musim panas 2024, dan berhasil meraih gelar juara Liga Champions dua kali pada usia 21 tahun bersama rekan-rekan setimnya dari Portugal, yaitu Vitinha, Nuno Mendes, dan Goncalo Ramos.

    Meskipun ia harus bersabar untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional, bahkan terkadang harus bermain sebagai bek kanan karena banyaknya pilihan gelandang yang dimiliki Roberto Martinez, Neves mulai membawa gaya permainannya yang penuh aksi ke tim Seleccao. Diharapkan ini akan menjadi Piala Dunia pertama dari banyak Piala Dunia yang akan dijalani mantan pemain Benfica ini.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Argentina)

    Selama bermain di bawah asuhan Cesc Fabregas di Como, Nico Paz telah berkembang menjadi salah satu gelandang pengatur serangan paling diminati di Eropa, dan ia diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas ini, setelah klub Spanyol tersebut menggunakan opsi pembelian kembali setelah menjualnya pada tahun 2024. 

    Diberkahi dengan kemampuan teknis yang luar biasa, serta fisik yang memungkinkannya bermain sebagai pemain nomor 10 dan gelandang tengah, Paz baru saja membantu Como finis di posisi keempat Serie A dan lolos ke Liga Champions, sekaligus terpilih sebagai gelandang terbaik di liga utama Italia.

    Argentina kini berharap Paz dapat membawa performa klubnya ke Piala Dunia pertamanya, saat sang juara bertahan berupaya mengelilingi Lionel Messi dengan pemain-pemain terbaik yang tersedia dan mencoba memenangkan turnamen global berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Amerika Serikat)

    Meskipun banyak pemain yang akan mewakili Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama turnamen ini merupakan bagian dari skuad mereka pada tahun 2022, terlihat jelas di Qatar bahwa tim tersebut kekurangan seorang pencetak gol. Harapannya, di situlah peran Folarin Balogun akan sangat dibutuhkan.

    Sebagai seorang striker yang mampu menendang dengan kedua kaki, memiliki kecepatan yang luar biasa, dan mampu menyelesaikan peluang satu lawan satu dengan presisi, mantan striker Arsenal ini tiba di Piala Dunia pertamanya setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Monaco, di mana Balogun mencetak 19 gol di semua kompetisi, termasuk delapan pertandingan Ligue 1 berturut-turut di mana ia mencetak gol.

    Setelah pindah kewarganegaraan dari Inggris, Balogun menunjukkan bahwa ia tidak akan gentar bermain di turnamen besar saat Copa America 2024, di mana ia mencetak dua gol dalam tiga pertandingan meskipun AS tersingkir di babak penyisihan grup. Kini, pemain berusia 24 tahun ini diharapkan dapat membawa tim asuhan Mauricio Pochettino melaju jauh ke babak gugur.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler (Turki)

    Arda Güler menunjukkan kematangan permainannya di Euro 2024, di mana ia memainkan peran sentral dalam perjalanan Turkiye menuju perempat final, mencetak gol brilian melawan Georgia sebelum memberikan assist saat melawan Austria dan Belanda. Dan jika itu merupakan pertanda apa yang akan ditunjukkan pemain berusia 21 tahun ini sebagai pesepakbola turnamen, maka ia mungkin akan segera bersinar di Piala Dunia.

    Guler baru saja menyelesaikan musim klub di mana ia berhasil menembus skuad utama Real Madrid untuk pertama kalinya dan menjalin kerja sama yang apik dengan Kylian Mbappe, yang berkontribusi pada 16 assist yang ia catat, ditambah dengan tujuh golnya sendiri.

    Ia dan penyerang Juventus Kenan Yildiz diharapkan memimpin lini depan Turkiye musim panas ini, dan untuk tahun-tahun mendatang, dengan harapan bahwa duo mematikan ini dapat membangun warisan Piala Dunia yang kuat.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Pantai Gading)

    Yan Diomande adalah salah satu pesepakbola paling diminati di dunia. Pemain muda RB Leipzig ini telah berkembang menjadi salah satu pemain sayap paling mematikan di Eropa pada usia 19 tahun, sehingga ia diburu oleh Liverpool dan PSG, di antara klub-klub lainnya.

    Mengingat tingkat minat yang begitu besar terhadapnya, semua mata akan tertuju pada Diomande setiap kali Pantai Gading turun ke lapangan musim panas ini, dan setelah tampil gemilang di Piala Afrika awal tahun ini, ia siap untuk kembali memukau di panggung turnamen tersebut.