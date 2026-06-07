Meskipun banyak pemain yang akan mewakili Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama turnamen ini merupakan bagian dari skuad mereka pada tahun 2022, terlihat jelas di Qatar bahwa tim tersebut kekurangan seorang pencetak gol. Harapannya, di situlah peran Folarin Balogun akan sangat dibutuhkan.
Sebagai seorang striker yang mampu menendang dengan kedua kaki, memiliki kecepatan yang luar biasa, dan mampu menyelesaikan peluang satu lawan satu dengan presisi, mantan striker Arsenal ini tiba di Piala Dunia pertamanya setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Monaco, di mana Balogun mencetak 19 gol di semua kompetisi, termasuk delapan pertandingan Ligue 1 berturut-turut di mana ia mencetak gol.
Setelah pindah kewarganegaraan dari Inggris, Balogun menunjukkan bahwa ia tidak akan gentar bermain di turnamen besar saat Copa America 2024, di mana ia mencetak dua gol dalam tiga pertandingan meskipun AS tersingkir di babak penyisihan grup. Kini, pemain berusia 24 tahun ini diharapkan dapat membawa tim asuhan Mauricio Pochettino melaju jauh ke babak gugur.