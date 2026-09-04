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"Generasi baru" - Carlo Ancelotti ungkap rencana induk Brasil untuk Piala Dunia 2030 saat kunjungan ke Real Madrid
Kembalinya yang disambut hangat ke Valdebebas
Carlo Ancelotti kembali ke lingkungan yang sudah akrab dengan mengunjungi kompleks latihan Real Madrid City di Valdebebas. Mantan pelatih Real Madrid yang kini menangani tim nasional Brasil itu menyempatkan diri menyapa skuad dan staf teknis sebelum sesi latihan mereka. Berbicara tentang kunjungannya, Ancelotti mengakui ia senang bisa kembali ke tempat di mana ia menghabiskan begitu banyak tahun yang sukses.
- AFP
Memantau kabar para bintang Brasil
Dalam kunjungannya, pelatih Italia berpengalaman itu memanfaatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan para pemain Brasil milik Real Madrid. Ia meluangkan waktu untuk mengevaluasi kondisi fisik terkini dan proses pemulihan bintang-bintang seperti Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao, dan Rodrygo. Bagi Ancelotti, menyeimbangkan dua perannya sebagai pelatih tim nasional dan mantan pelatih yang punya kedekatan khusus membuat pagi itu terasa istimewa di ibu kota Spanyol.
Perencanaan untuk generasi baru
Menatap panggung global, Ancelotti membahas cetak biru jangka panjangnya untuk tim nasional Brasil setelah berakhirnya siklus Piala Dunia sebelumnya. Ia mencatat bahwa turnamen terbaru menandai akhir sebuah era bagi sekelompok pemain legendaris, sehingga diperlukan transisi menuju talenta-talenta baru.
"Kami sedang mengevaluasi pemain-pemain muda Brasil yang tersebar di seluruh dunia, di Brasil dan di Eropa, untuk mulai memprogram generasi baru yang bisa datang ke Piala Dunia 2030 dengan ambisi, kualitas, dan kesiapan," jelas Ancelotti.
- DeFodi Images
Mempersiapkan diri untuk laga-laga persahabatan mendatang
Pelatih Brasil menyoroti kualitas mentah luar biasa yang saat ini muncul di kalangan prospek muda Brasil berusia 20 dan 21 tahun. Dengan fondasi yang mulai dibangun, staf pelatih berniat menggunakan laga-laga persahabatan mendatang, dimulai dengan dua pertandingan melawan Australia di Townsville pada 25 September dan Brisbane pada 29 September, lalu dilanjutkan dengan perjalanan ke Kolkata untuk menghadapi India pada 3 Oktober, sebagai ajang uji coba yang sangat penting. Saat Ancelotti mengawasi evaluasi bakat di seluruh negeri ini, tujuan utamanya tetap membangun skuad kompetitif yang mampu menantang lawan mana pun di dunia pada 2030.
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