"Generasi baru" - Carlo Ancelotti ungkap rencana induk Brasil untuk Piala Dunia 2030 saat kunjungan ke Real Madrid

Menatap panggung global, Ancelotti membahas cetak biru jangka panjangnya untuk tim nasional Brasil setelah berakhirnya siklus Piala Dunia sebelumnya. Ia mencatat bahwa turnamen terbaru menandai akhir sebuah era bagi sekelompok pemain legendaris, sehingga diperlukan transisi menuju talenta-talenta baru.

"Kami sedang mengevaluasi pemain-pemain muda Brasil yang tersebar di seluruh dunia, di Brasil dan di Eropa, untuk mulai memprogram generasi baru yang bisa datang ke Piala Dunia 2030 dengan ambisi, kualitas, dan kesiapan," jelas Ancelotti.