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LiveTiket
Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Generali Stadium baru, berapa biaya untuk pergi ke stadion? Harga tiket Inter dan Milan sudah naik, perbandingan dengan Tottenham dan Atletico

Inter
AC Milan
Serie A

Kebijakan harga dan paket langganan sudah menunjukkan tren kenaikan, tetapi apa yang terjadi dalam kasus serupa di luar negeri?

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FTC

Inter dan AC Milan mengumumkan desain stadion baru yang akan menggantikan Stadion Giuseppe Meazza saat ini di San Siro pada Kamis malam, 29 Oktober. Generali Stadium yang baru ini direncanakan akan diresmikan menjelang awal musim 2031/32. Stadion tersebut tentu terlihat memikat dan akan memiliki karakteristik unik, tetapi yang terpenting, hak penamaannya saja sudah akan mendatangkan pemasukan yang sangat besar bagi keuangan kedua klub.

Namun, stadion juga berarti tiket pertandingan dan tiket terusan. Berapa biaya untuk menonton Inter dan AC Milan di stadion baru itu? Untuk saat ini, semuanya masih sebatas perkiraan. Namun, dengan melihat studi kasus dari klub lain yang serupa, seperti Atletico Madrid dan Tottenham (yang stadion dan fasilitasnya memang secara terbuka disebut oleh kedua klub sebagai inspirasi), dua kemungkinan sudah bisa diperkirakan.

  • Kebijakan harga di San Siro sudah mengalami kenaikan

    Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Inter dan AC Milan telah menerapkan kebijakan kenaikan harga yang signifikan untuk memaksimalkan nilai acara di Stadion Giuseppe Meazza saat ini, di San Siro. Kenaikan itu berlaku baik untuk tiket pertandingan maupun tiket musiman, terutama untuk laga-laga besar.

    Sejak musim 2019/2020 hingga kini, untuk tiket musiman, Inter telah menerapkan kebijakan kenaikan harga sekitar 82%, dengan perbedaan yang jelas antarsektor. Harga rata-ratanya naik dari €503 menjadi €915, dengan kenaikan tertinggi mencapai 118% di sektor tengah oranye dan merah. Sementara itu, AC Milan mencatat kenaikan median sebesar 51% pada periode yang sama, dengan harga rata-rata naik dari €493 menjadi €745. Kenaikan terbesar terjadi pada kursi sektor oranye dan tribune kehormatan, mencapai 68%.

    Namun, kenaikan harga tiket per pertandingan jauh lebih besar. Misalnya, pada laga-laga derbi sejak musim 2022/2023, tercatat kenaikan hingga 153% untuk tribune tingkat ketiga, dari €59 menjadi €149. Bahkan, sektor suporter tamu mengalami sedikit kenaikan, sekitar 9%, dengan harga mencapai sekitar €70.

  • Dalam jangka panjang, kenaikan baru

    Dengan inflasi yang terus meningkat, biaya hidup yang tak kunjung turun dan diperkirakan masih akan naik, serta lima tahun lagi sebelum peresmian stadion baru, harga tentu akan terus naik selama kedua klub terpaksa bertahan di San Siro. Namun, bagaimana setelah itu?

    Stadion baru itu dirancang berkapasitas 71.500 penonton atas keinginan kedua klub agar sebanyak mungkin pertandingan bisa terjual habis. Dalam jangka panjang, kedua klub tentu cenderung kembali menaikkan harga untuk menutup seluruh biaya investasi secepat mungkin.

    Namun, untuk musim pertama, strategi yang diterapkan di luar negeri menunjukkan dua pendekatan berbeda: pendekatan Tottenham dan Atletico Madrid.

  • STRATEGI TOTTENHAM

    Setelah diumumkannya perpisahan dengan White Hart Lane dan pembangunan Tottenham Stadium yang baru dengan kapasitas 62 ribu penonton, Spurs mengawali musim 2018/2019 dengan kenaikan harga tiket musiman yang sangat kecil.

    Harga terendah naik dari 765 pound sterling menjadi 795 pound sterling, atau sebesar 3,9%, sementara harga tertinggi naik dari 1.895 pound sterling di White Hart Lane menjadi 1.995 pound sterling di stadion baru (+5,3%).

    Namun, kenaikan terbesar terjadi pada harga tiket satuan. Tottenham Hotspur Supporters Trust melaporkan bahwa harga rata-rata tiket kategori B dan C naik masing-masing sebesar 30% dan 50% dibandingkan dengan harga di White Hart Lane. Untuk tiket kategori C, harganya naik dari 30 pound sterling menjadi sekitar dua kali lipatnya.

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  • Dan yang milik Atletico

    Kapasitasnya serupa, yakni 68.000 kursi di stadion yang dahulu bernama Wanda Metropolitano dan kini Riyadh Air Metropolitano. Namun, Atletico Madrid menerapkan strategi berbeda pada musim peresmian stadion baru itu setelah meninggalkan Vicente Calderon yang ikonis.

    Atletico Madrid bahkan memutuskan menurunkan harga tiket musiman berkat bertambahnya jumlah kursi yang tersedia. Pada musim 2017/18, harga kategori termurah turun dari €325 menjadi €250 (-23,1%), sedangkan harga kategori kedua turun dari €430 menjadi €325, atau berkurang 24,4%.

    Namun, sejak saat itu, harga terus meningkat. Pada musim 2026/2027, harga rata-rata naik 38% dibandingkan harga awal. Kenaikan untuk kursi premium bahkan melampaui 108%, dari €1.235 menjadi €2.572 saat ini.

    Untuk tiket pertandingan satuan, Atletico menerapkan harga yang sangat beragam berdasarkan jenis laga. Pada musim pertama, harga tiket untuk laga-laga besar, seperti melawan Barcelona dan Real Madrid, berubah dari turun 22% untuk kategori termurah hingga naik 7,1% untuk kategori termahal. Pada musim lalu, kenaikan harga tiket kategori termahal mencapai sekitar 30%.

  • APA YANG AKAN DILAKUKAN INTER DAN AC MILAN?

    Dengan berpindah dari San Siro yang berkapasitas lebih besar ke Generali Stadium yang lebih kecil, sekaligus memperluas area hospitality dan jumlah tiket VIP, kebijakan harga Inter dan AC Milan tidak bisa serupa dengan kebijakan Atletico Madrid, setidaknya pada awalnya. Atletico Madrid dapat memanfaatkan tambahan 18 ribu kursi untuk menetapkan harga yang bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

    Karena itu, kenaikan kecil pada harga tiket untuk kursi-kursi yang ada saat ini di San Siro kemungkinan juga akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dengan begitu, saat pindah ke stadion baru, kebijakan kenaikan harga dapat tetap relatif terbatas, tetapi harga tentu tidak akan turun.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC