Generali Stadium baru, berapa biaya untuk pergi ke stadion? Harga tiket Inter dan Milan sudah naik, perbandingan dengan Tottenham dan Atletico

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Inter dan AC Milan telah menerapkan kebijakan kenaikan harga yang signifikan untuk memaksimalkan nilai acara di Stadion Giuseppe Meazza saat ini, di San Siro. Kenaikan itu berlaku baik untuk tiket pertandingan maupun tiket musiman, terutama untuk laga-laga besar.

Sejak musim 2019/2020 hingga kini, untuk tiket musiman, Inter telah menerapkan kebijakan kenaikan harga sekitar 82%, dengan perbedaan yang jelas antarsektor. Harga rata-ratanya naik dari €503 menjadi €915, dengan kenaikan tertinggi mencapai 118% di sektor tengah oranye dan merah. Sementara itu, AC Milan mencatat kenaikan median sebesar 51% pada periode yang sama, dengan harga rata-rata naik dari €493 menjadi €745. Kenaikan terbesar terjadi pada kursi sektor oranye dan tribune kehormatan, mencapai 68%.

Namun, kenaikan harga tiket per pertandingan jauh lebih besar. Misalnya, pada laga-laga derbi sejak musim 2022/2023, tercatat kenaikan hingga 153% untuk tribune tingkat ketiga, dari €59 menjadi €149. Bahkan, sektor suporter tamu mengalami sedikit kenaikan, sekitar 9%, dengan harga mencapai sekitar €70.