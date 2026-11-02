Generali Stadium baru, berapa biaya untuk pergi ke stadion? Harga tiket Inter dan Milan sudah naik, perbandingan dengan Tottenham dan Atletico

Inter dan AC Milan mengumumkan desain stadion baru yang akan menggantikan Stadion Giuseppe Meazza saat ini di San Siro pada Kamis malam, 29 Oktober. Generali Stadium yang baru ini direncanakan akan diresmikan menjelang awal musim 2031/32. Stadion tersebut tentu terlihat memikat dan akan memiliki karakteristik unik, tetapi yang terpenting, hak penamaannya saja sudah akan mendatangkan pemasukan yang sangat besar bagi keuangan kedua klub.
Namun, stadion juga berarti tiket pertandingan dan tiket terusan. Berapa biaya untuk menonton Inter dan AC Milan di stadion baru itu? Untuk saat ini, semuanya masih sebatas perkiraan. Namun, dengan melihat studi kasus dari klub lain yang serupa, seperti Atletico Madrid dan Tottenham (yang stadion dan fasilitasnya memang secara terbuka disebut oleh kedua klub sebagai inspirasi), dua kemungkinan sudah bisa diperkirakan.