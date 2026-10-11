Laga yang sangat dinantikan antara dua tim besar Liga Primer Inggris berubah drastis dalam periode kacau di babak kedua yang membuat para pendukung di Anfield terdiam. Setelah satu jam pertama berlangsung ketat dan hati-hati, kebuntuan pecah bukan karena gol, melainkan akibat tindakan ceroboh Ryan Gravenberch. Gelandang asal Belanda itu, yang sudah menerima kartu kuning sebelumnya, diganjar kartu kuning kedua karena melanggar Jeremy Doku pada menit ke-62. Wasit Chris Kavanagh tak ragu mengeluarkan kartu merah, sehingga tim asuhan Andoni Iraola harus menjalani setengah jam terakhir dengan sepuluh pemain melawan sang juara bertahan.

Sebelum kartu merah itu, Liverpool tampil mampu mengimbangi lawan, dengan Victor Munoz terus menyulitkan pertahanan City. Namun, kehilangan Gravenberch menguras energi tim tuan rumah dan membuat anak asuh Enzo Maresca menguasai sepenuhnya pertarungan di lini tengah.