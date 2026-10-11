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Gempuran enam menit! Erling Haaland dan Jeremy Doku cetak gol saat Manchester City menghukum Liverpool setelah kartu merah Ryan Gravenberch memicu keruntuhan di Anfield
Kartu merah mengubah jalannya pertandingan di Anfield
Laga yang sangat dinantikan antara dua tim besar Liga Primer Inggris berubah drastis dalam periode kacau di babak kedua yang membuat para pendukung di Anfield terdiam. Setelah satu jam pertama berlangsung ketat dan hati-hati, kebuntuan pecah bukan karena gol, melainkan akibat tindakan ceroboh Ryan Gravenberch. Gelandang asal Belanda itu, yang sudah menerima kartu kuning sebelumnya, diganjar kartu kuning kedua karena melanggar Jeremy Doku pada menit ke-62. Wasit Chris Kavanagh tak ragu mengeluarkan kartu merah, sehingga tim asuhan Andoni Iraola harus menjalani setengah jam terakhir dengan sepuluh pemain melawan sang juara bertahan.
Sebelum kartu merah itu, Liverpool tampil mampu mengimbangi lawan, dengan Victor Munoz terus menyulitkan pertahanan City. Namun, kehilangan Gravenberch menguras energi tim tuan rumah dan membuat anak asuh Enzo Maresca menguasai sepenuhnya pertarungan di lini tengah.
- Getty Images Sport
Haaland dan Doku layangkan dua pukulan telak dengan presisi
Manchester City tak membuang waktu untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Hanya beberapa menit setelah kartu merah dikeluarkan, mereka mengobrak-abrik lini belakang Liverpool tanpa ampun. Pada menit ke-65, Erling Haaland melanjutkan performa individunya yang luar biasa dengan menyelinap ke kotak penalti dan mencetak gol yang membawa City unggul. Gol itu istimewa karena Haaland kini telah mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun untuk klubnya, termasuk saat menghadapi Manchester United, Porto, dan Sunderland.
Penderitaan tuan rumah bertambah hanya tiga menit kemudian ketika Jeremy Doku menggandakan keunggulan lewat sepakan spektakuler. Winger asal Belgia itu, yang sebelumnya dilanggar dalam insiden kartu merah, bergerak menusuk ke tengah lalu melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Alisson Becker di gawang Liverpool. Enam menit yang kacau di Anfield itu praktis mengakhiri persaingan, sebab keunggulan dua gol tim dengan kualitas teknik seperti City jarang mampu dibalikkan, terlebih oleh lawan yang bermain dengan sepuluh orang.
Cherki membawa Manchester City unggul 3-0
Manchester City semakin menguasai pertandingan lewat gol hasil kerja sama tim yang apik untuk memperlebar keunggulan menjadi tiga gol. Mereka pun berada di jalur untuk unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Serangan itu memperlihatkan kualitas ofensif tim tamu. Elliot Anderson mengirim bola kepada Rayan Cherki, yang dengan cerdik membiarkannya bergulir ke arah Josko Gvardiol sebelum berbalik dan masuk ke kotak penalti.
Gvardiol kemudian mengembalikan bola tepat ke jalur Cherki, yang membidik gawang dan dengan tenang melesakkan bola melewati Alisson. Gol yang dibangun dengan apik itu membuat Liverpool menghadapi tugas yang amat berat dan tampaknya memastikan hasil pertandingan.
- Getty Images Sport
Atmosfer Anfield diredam ketenangan Manchester City
Meski lawatan ke markas Liverpool di Merseyside biasanya diwarnai atmosfer yang tidak bersahabat, Manchester City tampil begitu tenang hingga membuat pendukung tuan rumah terdiam untuk waktu yang lama. Babak pertama berakhir tanpa terobosan berarti secara taktik, dengan City nyaman menguasai bola dan meredam intensitas pressing Liverpool.
Serangan Liverpool kesulitan menemukan ritmenya, terutama tanpa pemain penting seperti Alexander Isak dan Cody Gakpo. Jamie Carragher, saat memberikan analisis di Sky Sports, menyoroti dampak absennya kedua pemain tersebut: "Perjalanan masih panjang, tetapi dengan Alexander Isak dan Cody Gakpo absen hari ini, saya rasa pemain-pemain lain harus tampil lebih baik. Isak dan Gakpo adalah dua pemain terbaik Liverpool di lini serang."
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