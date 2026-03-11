"Kepercayaan warga Munich adalah yang terpenting bagi saya. Saya telah memberi tahu FC Bayern bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai anggota dewan pengawas dan ketua dewan penasihat dengan segera," kata politisi SPD itu dalam sebuah pernyataan.
Gempar di FC Bayern! Wali Kota Munich Dieter Reiter mengambil tindakan setelah kritik keras
Keputusan ini "tidaklah mudah baginya sebagai penggemar Bayern sejak kecil", namun transparansi terhadap "warga Munich lebih penting baginya daripada mandat atau remunerasi".
Reiter baru-baru ini mendapat kritik tajam karena sejak 2021 dia memegang berbagai posisi di klub juara Jerman itu, tetapi tidak melaporkan gajinya ke dewan kota seperti yang seharusnya. Perdebatan ini semakin memanas, terutama setelah rapat dewan kota Munich minggu lalu.
Pemicunya adalah dua mosi yang diajukan secara mendadak oleh fraksi oposisi Die Linke dan Partai Ekologis-Demokratik. Mereka ingin mewajibkan walikota untuk memberikan informasi terperinci tentang kegiatannya di FC Bayern. Namun, mayoritas anggota dewan kota menolak untuk memperlakukan permohonan tersebut sebagai hal yang mendesak. Reiter kemudian menyatakan bahwa ia akan memberikan penjelasan secara rinci dalam salah satu rapat pleno yang akan datang pada tanggal 25 Maret atau 29 April. Untuk itu, ia harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari klub.
- Getty Images Sport
Reiter berencana menyumbangkan uang yang diperolehnya kepada FC Bayern München.
Menurut pengakuannya sendiri, Reiter memperoleh penghasilan sebesar 90.000 euro selama bekerja di FCB, yang "tentu saja telah dia bayar pajaknya setiap tahun sesuai ketentuan". Uang tersebut sekarang akan digunakan untuk proyek-proyek sosial, jelas pria berusia 67 tahun itu.
Pada Minggu lalu, Reiter menerima konsekuensi dari ketidaktransparannya. Dalam pemilihan walikota Munich, ia hanya memperoleh 35,6 persen suara (pada 2020, ia memperoleh 47,9 persen). Dalam waktu kurang dari satu setengah minggu, ia harus mengikuti pemilihan putaran kedua melawan Dominik Krause dari Partai Hijau, yang memperoleh 29,5 persen suara dan sebelumnya menjabat sebagai wakil walikota di kota kelahirannya.
