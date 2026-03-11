Gempar di FC Bayern! Wali Kota Munich Dieter Reiter mengambil tindakan setelah kritik keras

Keputusan ini "tidaklah mudah baginya sebagai penggemar Bayern sejak kecil", namun transparansi terhadap "warga Munich lebih penting baginya daripada mandat atau remunerasi".

Reiter baru-baru ini mendapat kritik tajam karena sejak 2021 dia memegang berbagai posisi di klub juara Jerman itu, tetapi tidak melaporkan gajinya ke dewan kota seperti yang seharusnya. Perdebatan ini semakin memanas, terutama setelah rapat dewan kota Munich minggu lalu.

Pemicunya adalah dua mosi yang diajukan secara mendadak oleh fraksi oposisi Die Linke dan Partai Ekologis-Demokratik. Mereka ingin mewajibkan walikota untuk memberikan informasi terperinci tentang kegiatannya di FC Bayern. Namun, mayoritas anggota dewan kota menolak untuk memperlakukan permohonan tersebut sebagai hal yang mendesak. Reiter kemudian menyatakan bahwa ia akan memberikan penjelasan secara rinci dalam salah satu rapat pleno yang akan datang pada tanggal 25 Maret atau 29 April. Untuk itu, ia harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari klub.