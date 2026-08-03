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Gempa Mesir: Absen Mengejutkan dari Dunia Olahraga, Kehadiran Kuat dari Dunia Seni

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Premier League
Zizo
Al Ahly SC
Zamalek SC
Mesir

Gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang sebagian besar provinsi di Mesir pada jam-jam pertama pagi hari ini, Senin.

Institut Nasional untuk Penelitian Astronomi dan Geofisika menyebutkan bahwa pusat guncangan berada 38 kilometer di sebelah utara Suez.

Kementerian Kesehatan, melalui akunnya di Facebook, menyatakan bahwa pemantauan di lapangan mencatat hanya sejumlah kecil korban luka ringan yang telah ditangani, tanpa adanya laporan korban jiwa.

Banyak orang di media sosial memberikan reaksi terhadap kekuatan gempa yang terjadi pada pukul tiga dini hari waktu Mesir tersebut.

Para seniman berada di barisan terdepan yang bereaksi terhadap gempa ini, sementara tokoh-tokoh olahraga tidak turut bereaksi, kecuali bintang Al Ahly, Ahmed Sayed Zizo.

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    Pesan Ahmed Sayed Zizo

    Zizo menulis melalui akun Instagram-nya, "Beberapa detik ketakutan sudah cukup untuk membuat dunia beserta segala isinya terasa kecil di mata manusia, dan membuat setiap orang menyadari bahwa pada akhirnya tidak ada tempat berlindung selain Tuhan kita."

    Ia melanjutkan, "Hidup terlalu singkat untuk kita jalani dalam pertikaian, kezaliman, dan kemarahan, dan terlalu singkat untuk membiarkan dunia melalaikan kita dari hari yang pasti akan kita datangi."

    Ia menambahkan, "Bekerjalah, berusahalah, dan bermimpilah, tetapi jangan lupa, saat kamu membangun duniamu, untuk membangun akhiratmu, jangan menunda tobat, jangan menunda amal baik yang bisa kamu lakukan, dan jangan menunda hak yang bisa kamu kembalikan."

    Ia menegaskan, "Mungkin Tuhan kita mengirimkan momen-momen seperti ini kepada kita, bukan hanya agar kita takut, tetapi agar kita tersadar dan mengoreksi diri, serta memahami bahwa adanya kesempatan kedua itu sendiri merupakan sebuah nikmat."

    Ia mengakhiri, "Ya Allah, jagalah kami dengan rahmat-Mu, ampunilah kami, baguskanlah akhir hidup kami, dan janganlah Engkau mencabut nyawa kami kecuali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami."

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  • Reaksi Para Seniman terhadap Gempa Bumi

    Sementara itu, banyak seniman yang bereaksi melalui media sosial, di antaranya aktor Mohamed Ramadan, yang menulis "Alhamdulillah semua baik-baik saja".

    Sementara aktor Ahmed El-Awady menulis "Gempa bumi, tapi kehancuran macam apa ini".

    Seniman sekaligus anggota Dewan Senat, Yasser Galal, mengunggah sebuah video, di mana ia berkata "Teman-teman, ada yang merasakan gempa ini?! Aku tadi sedang tidur dan terbangun karena guncangannya.. Semoga Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita".

    Seniman Essam El-Sakka menulis "Beberapa detik dan seluruh dunia terbalik.. Orang-orang terbangun dari tidurnya dalam ketakutan, ada yang berlari mencari anak-anak dan keluarganya, dan banyak hati yang berhenti karena rasa takut".

    Ia menegaskan "Dalam sekejap, kita teringat bahwa kekuatan hanya milik Tuhan semata, dan bahwa segala yang kita rencanakan bisa berubah dalam sedetik. Alhamdulillah semuanya berlalu dengan selamat, tetapi ini adalah pesan yang mengingatkan kita bahwa dunia tidaklah pasti, dan bahwa nikmat rasa aman tak ternilai harganya".

    Bassem Samra menulis "Ini gempa biasa, sayang.. Lanjutkan tidurmu, sampai jumpa besok pagi", namun ia segera menghapus unggahan tersebut.

    Seniman Amir Karara menulis "Begitu bangun tidur, kau dapati seluruh Mesir sedang membicarakan gempa".

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