Gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang sebagian besar provinsi di Mesir pada jam-jam pertama pagi hari ini, Senin.

Institut Nasional untuk Penelitian Astronomi dan Geofisika menyebutkan bahwa pusat guncangan berada 38 kilometer di sebelah utara Suez.

Kementerian Kesehatan, melalui akunnya di Facebook, menyatakan bahwa pemantauan di lapangan mencatat hanya sejumlah kecil korban luka ringan yang telah ditangani, tanpa adanya laporan korban jiwa.

Banyak orang di media sosial memberikan reaksi terhadap kekuatan gempa yang terjadi pada pukul tiga dini hari waktu Mesir tersebut.

Para seniman berada di barisan terdepan yang bereaksi terhadap gempa ini, sementara tokoh-tokoh olahraga tidak turut bereaksi, kecuali bintang Al Ahly, Ahmed Sayed Zizo.