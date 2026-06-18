Selama beberapa tahun terakhir, Salem Al-Dossari menjadi salah satu nama terkemuka di dunia sepak bola Saudi, serta pemain yang selalu diandalkan para penggemar pada momen-momen penting berkat keterampilan individunya dan kemampuannya untuk membuat perbedaan.

Namun, pertandingan melawan Uruguay pada laga pembuka timnas Saudi di Piala Dunia menghadirkan pemandangan yang berbeda bagi kapten “Al-Akhdar” tersebut.

Selama pertandingan tersebut, Al-Dossari tampak jauh dari performa terbaiknya, dan gagal memberikan kontribusi ofensif yang diharapkan darinya, ia juga tampak jelas terpengaruh secara fisik, karena kehilangan sprint cepat dan gerakan menggiring bola yang selama ini menjadi salah satu senjata utamanya, di samping menurunnya kemampuannya dalam memenangkan duel satu lawan satu dan menciptakan ancaman di sepertiga akhir lapangan.

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Seiring berjalannya waktu, desakan penonton untuk melakukan pergantian dini dan menarik keluar kapten tim semakin meningkat, terutama karena tim membutuhkan pemain yang lebih dinamis dan mampu menekan serta melakukan transisi cepat. Namun, pelatih Georgios Donis tetap mempertahankan Al-Dossari hingga peluit akhir berbunyi, sebuah keputusan yang justru menuai lebih banyak kritik pasca-pertandingan daripada penampilan sang pemain sendiri.

Yang menarik, perdebatan tersebut bukan mengenai posisi Al-Dossari atau sejarah kariernya bersama tim nasional, melainkan mengenai gagasan yang semakin mendominasi dalam sepak bola modern; yaitu bahwa seorang bintang besar, seberapapun nilainya, tidak boleh dikecualikan dari pergantian pemain ketika kondisi teknis dan fisik mengharuskannya.

Oleh karena itu, perbincangan setelah pertandingan melawan Uruguay berubah dari pujian biasa terhadap kapten tim Hijau menjadi pertanyaan terbuka mengenai seberapa besar kebutuhannya akan manajemen waktu bermain yang berbeda selama turnamen ini, guna memastikan pemanfaatan pengalamannya tanpa membebani dirinya dengan beban fisik yang dapat memengaruhi penampilannya di lapangan.