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Gempa mengguncang Al-Dosari, Salah, dan Mahrez... Apakah era kebal dari cedera dalam sepak bola telah berakhir?

FEATURES
M. Salah
R. Mahrez
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
DR Congo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
S. Al-Dawsari
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Hilal
Liverpool
Opinion
Mesir
Aljazair
Belgia
AS
Kongo - Kinshasa
Argentina
Arab Saudi
Inggris

Krisis besar menghantui trio emas

Ketika papan elektronik menyala menampilkan nomor punggung salah satu bintang besar, pemandangan itu bukan lagi sekadar keputusan teknis sesaat, melainkan cerminan dari realitas baru yang mulai mendominasi sepak bola modern.

Di Piala Dunia 2026, “kekebalan para bintang” yang selama ini melingkupi nama-nama sebesar Mohamed Salah, Riyad Mahrez, dan Salem Al-Dossari tampaknya akan lenyap, setelah pertimbangan taktis dan fisik menjadi prioritas yang lebih diutamakan daripada nama besar dan sejarah.

Pertanyaannya kini bukan lagi seputar pentingnya para pemain ini atau nilai teknis mereka, melainkan tentang cara terbaik untuk memanfaatkannya, berapa menit mereka harus bermain, dan apakah mereka masih mampu menanggung beban pertandingan secara penuh seperti pada masa kejayaan karier mereka.


  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gempa mengguncang tiga negara teratas

    Selama bertahun-tahun, para penggemar terbiasa melihat trio ini tetap berada di lapangan hingga peluit akhir dibunyikan, karena mereka dianggap sebagai pemimpin tim nasional masing-masing dan senjata serangan utama.

    Namun, situasi berubah di Piala Dunia kali ini, di mana mulai terdengar seruan agar mereka diberi peran yang berbeda, baik dengan mengganti mereka selama pertandingan maupun memanfaatkan mereka sebagai kartu as dari bangku cadangan, mengingat tuntutan fisik dan taktis yang kini lebih berat dari sebelumnya.

    Pertanyaannya di sini adalah, apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang menghapus batasan terakhir seputar para bintang besar? Dan apakah kita menyaksikan awal era baru di mana tidak ada lagi tempat bagi pemain yang tidak diganti, terlepas dari sejarah dan statusnya?

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah... Pergantian yang tidak mengurangi nilainya

    Mungkin Mohamed Salah adalah yang paling stabil di antara ketiganya. Bintang Mesir ini tidak mendapat kritik tajam terkait kemampuan teknisnya; justru sebaliknya, ia membuktikan dalam laga melawan Belgia bahwa ia masih mampu membuat perbedaan dan memimpin serangan Mesir dengan sangat efektif.

    Namun, yang menarik dalam pertandingan tersebut bukanlah penampilan Salah, melainkan keputusan Hossam Hassan untuk menggantikannya pada seperempat jam terakhir pertandingan. Sebab, beberapa tahun yang lalu, sekadar memikirkan untuk menarik “Mo” keluar dari lapangan selama pertandingan yang menentukan tampak seperti keputusan yang hampir mustahil, sedangkan kini hal itu telah menjadi bagian dari perhitungan normal bagi staf pelatih mana pun.

    Pesan di sini bukanlah tentang penurunan performa kapten timnas Mesir, melainkan tentang perubahan filosofi pengelolaan pertandingan. Pelatih tidak lagi memandang pemain sebagai simbol yang harus tetap berada di lapangan hingga akhir, melainkan sebagai bagian dari sistem yang mungkin memerlukan istirahat atau pergantian sesuai dengan jalannya pertandingan, serta usianya yang semakin bertambah.

    Oleh karena itu, pergantian Salah tidak berarti hilangnya nilai atau pengaruhnya, melainkan menegaskan bahwa sepak bola kini menjadi lebih realistis dan kurang dipengaruhi oleh dominasi nama-nama besar.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Riyad Mahrez... dari kapten tim nasional menjadi pemain cadangan

    Jika Salah ditarik keluar setelah tampil bagus, situasi Riyad Mahrez tampak lebih rumit setelah kekalahan telak Aljazair dari Argentina dengan skor 3-0.

    Pelatih Vladimir Petković mengejutkan banyak pihak ketika memutuskan untuk menempatkan kapten timnas Aljazair itu di bangku cadangan sejak awal, sebelum akhirnya memasukkannya pada babak kedua. Keputusan tersebut kembali memicu perdebatan mengenai kesiapan fisik Mahrez dan kemampuannya untuk mengikuti ritme pertandingan-pertandingan besar pada tahap kariernya saat ini.

    Selama bertahun-tahun, Mahrez menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di timnas Aljazair, serta salah satu bintang terkemuka sepak bola Arab dan Afrika. Namun, perdebatan kali ini bukan mengenai bakat atau kualitas teknisnya, melainkan mengenai cara terbaik untuk memanfaatkannya.

    Di antara mereka yang berpendapat bahwa ia masih layak mendapatkan peran sebagai pemain inti, dan mereka yang percaya bahwa memasukkannya pada bagian-bagian tertentu dalam pertandingan mungkin akan lebih bermanfaat, kenyataan yang jelas adalah bahwa gagasan untuk menjamin tempatnya di susunan pemain inti tanpa perdebatan tidak lagi berlaku seperti sebelumnya.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem Al-Dosari... Ketika bangku cadangan menjadi pilihan yang mungkin

    Selama beberapa tahun terakhir, Salem Al-Dossari menjadi salah satu nama terkemuka di dunia sepak bola Saudi, serta pemain yang selalu diandalkan para penggemar pada momen-momen penting berkat keterampilan individunya dan kemampuannya untuk membuat perbedaan.

    Namun, pertandingan melawan Uruguay pada laga pembuka tim nasional Saudi di Piala Dunia menghadirkan pemandangan yang berbeda bagi kapten “Al-Akhdar” tersebut.

    Selama pertandingan tersebut, Al-Dossari tampak jauh dari performa terbaiknya, dan gagal memberikan kontribusi ofensif yang diharapkan darinya, ia juga tampak jelas terpengaruh secara fisik, karena kehilangan sprint cepat dan gerakan menggiring bola yang selama ini menjadi salah satu senjata utamanya, di samping menurunnya kemampuannya dalam memenangkan duel satu lawan satu dan menciptakan ancaman di sepertiga akhir lapangan.

    Baca juga.. Salem Al-Dossari: Keberuntungan Tidak Memihak Kami Saat Melawan Uruguay

    Seiring berjalannya waktu, tuntutan penonton untuk melakukan pergantian dini dan menarik keluar kapten tim semakin meningkat, terutama karena tim membutuhkan pemain yang lebih dinamis serta mampu menekan dan melakukan transisi cepat. Namun, pelatih Georgios Donis tetap mempertahankan Al-Dossari hingga peluit akhir berbunyi, sebuah keputusan yang justru menuai lebih banyak kritik pasca-pertandingan daripada penampilan sang pemain itu sendiri.

    Yang menarik, perdebatan tersebut bukan mengenai posisi Al-Dossari atau sejarah kariernya bersama tim nasional, melainkan mengenai gagasan yang semakin mendominasi dalam sepak bola modern; yaitu bahwa seorang bintang besar, seberapapun nilainya, tidak boleh dikecualikan dari pergantian pemain ketika kondisi teknis dan fisik mengharuskannya.

    Oleh karena itu, perbincangan setelah laga melawan Uruguay berubah dari pujian biasa terhadap kapten tim Hijau menjadi pertanyaan terbuka mengenai seberapa besar kebutuhannya akan manajemen waktu bermain yang berbeda selama turnamen ini, guna memastikan pemanfaatan pengalamannya tanpa membebani dirinya dengan beban fisik yang dapat memengaruhi performanya di lapangan.

  • Sepak bola modern tidak mengakui sejarah

    Yang menyatukan Mohamed Salah, Riyad Mahrez, dan Salem Al-Dossari bukan hanya status bintang dan popularitas mereka, melainkan fakta bahwa mereka mewakili generasi yang telah menciptakan momen-momen luar biasa bagi tim nasional dan klub masing-masing, serta memikul harapan seluruh suporter selama bertahun-tahun.

    Namun, sepak bola modern kini menjadi lebih kejam daripada sebelumnya; ritme permainan semakin cepat, ruang gerak semakin sempit, dan intensitas lari serta tekanan meningkat secara drastis, sementara indikator fisik dan data statistik telah menjadi bagian esensial dalam pengambilan keputusan taktis.

    Dulu, seorang pelatih sering ragu-ragu sebelum mengganti bintang utamanya karena takut akan reaksi suporter atau media; namun kini, kepentingan tim dan kondisi fisik para pemain lebih diutamakan daripada nama besar dan sejarah.

    Oleh karena itu, tidak lagi mengherankan jika Mohamed Salah ditarik keluar meskipun ia tampil bagus bersama timnas Mesir, atau Riyad Mahrez memulai pertandingan Aljazair melawan Argentina dari bangku cadangan, atau meningkatnya tuntutan suporter Saudi agar Salem Al-Dossari diganti setelah penurunannya secara fisik dan teknis saat melawan Uruguay.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Apakah kekebalan hukumnya sudah berakhir?

    Mungkin Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari era Mohamed Salah, Riyad Mahrez, atau Salem Al-Dossari, tetapi turnamen ini mungkin menjadi ajang yang mengakhiri gagasan tentang “kekebalan mutlak” para bintang besar.

    Ketiganya memang masih memiliki pengalaman, kualitas, dan kemampuan untuk membuat perbedaan, tetapi mereka tidak lagi kebal terhadap keputusan taktis atau pertimbangan fisik seperti pada masa kejayaan mereka.

    Sepak bola telah berubah, dan bersama itu pun pandangan para penggemar serta pelatih pun berubah; pertanyaan yang diajukan bukan lagi: “Apakah bintang tersebut bisa diganti?”, melainkan: “Kapan penggantiannya menjadi keputusan terbaik bagi tim?”.

    Dan mungkin di sinilah letak kisah paling menonjol di Piala Dunia 2026; bukan kemunduran para bintang, melainkan berakhirnya gagasan bahwa ada bintang yang tak tersentuh.