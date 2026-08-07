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FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
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Diterjemahkan oleh

Gempa di Lini Tengah: Skuat Al Hilal Melawan Badai Perubahan dan Al Ittihad dengan Wajah Barunya

FEATURES
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
M. Brozovic
F. Kessie
Saudi Pro League
Arab Saudi
Kroasia
Côte d’Ivoire

Revolusi besar

Lini tengah tak lagi sekadar area berkumpulnya para pemain, melainkan telah menjadi salah satu ciri paling menonjol dari perubahan yang mulai menancapkan pengaruhnya pada klub-klub papan atas di Liga Roshn menjelang bergulirnya musim baru.

Ketika Al Nassr dan Al Ahli memilih untuk menata ulang lini-lini mereka, dan Al Ittihad memutuskan mengubah identitasnya secara menyeluruh, Al Hilal justru lebih memilih untuk melangkah ke arah sebaliknya dan mempertahankan elemen-elemen terpentingnya.

Yang menarik, perubahan itu tak hanya berkaitan dengan nama-nama baru, tetapi juga dengan absennya para pemain yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari susunan klub-klub ini, sehingga menjadikan musim mendatang sebagai ujian sejati bagi kemampuan para pemain pengganti dalam memikul tanggung jawab.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr Menutup Lembaran Brozovic

    Al Nassr memasuki musim baru untuk pertama kalinya sejak 2023 tanpa gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang meninggalkan skuad setelah beberapa tahun menjadi salah satu elemen terpenting di lini tengah.

    Samu Costa diharapkan mampu menggantikan kepergian Brozovic, sehingga Al Nassr tampil dengan komposisi baru yang mencakup Abdullah Al Khaibari dan Angelo bersama pendatang yang dinanti, Costa, dalam upaya membangun kembali lini tengah yang memberi keseimbangan lebih besar bagi tim antara peran bertahan dan menyerang.

    Pertanyaannya tetap seputar kemampuan kelompok ini menggantikan pengalaman Brozovic, terutama karena pemain tersebut menjadi titik tumpu utama dalam membangun permainan dan mengalirkan bola.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al Ahly Memulai Babak Baru Usai Kepergian Kessie

    Adapun Al Ahli, mereka pun memilih untuk mengubah bentuk lini tengah setelah kepergian pemain Pantai Gading Franck Kessié, yang telah membela tim sejak 2023 dan menjadi salah satu elemen terpenting mereka selama beberapa tahun terakhir.

    Pendatang baru Edward Spertsyan akan tampil di samping pemain Pantai Gading Valentin Atangana, dengan manajemen yang terus bergerak untuk menambah satu transfer lagi bagi posisi tersebut, yang berarti lini tengah Al Ahli akan memiliki wajah yang benar-benar berbeda pada musim baru.

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    Pentingnya perubahan ini terletak pada kenyataan bahwa Al Ahli tidak hanya mencari pengganti Kessié sebagai pemain, tetapi juga penataan ulang peran di dalam lini tengah agar sesuai dengan gagasan staf kepelatihan baru dan ambisi tim di berbagai kompetisi lokal maupun kontinental.

  • FBL-ESP-CORDOBA-ALMERIAAFP

    Al Ittihad memilih identitas Afrika

    Perubahan terbesar mungkin terjadi di Al Ittihad, yang mengakhiri era pemain Brasil Fabinho setelah kebersamaannya dengan tim sejak 2023, lalu memutuskan menggantinya dengan pemain Senegal Dion Lopy yang datang dari klub Spanyol, Almeria.

    Dengan bergabungnya Lopy, lini tengah Al Ittihad kini memiliki identitas Afrika yang jelas, dengan hadirnya pemain Senegal itu di samping pemain Mali Mohamed Doumbia dan pemain Aljazair Houssem Aouar, dalam komposisi yang memadukan kekuatan fisik, kemampuan merebut bola, serta sentuhan teknis.

    Al Ittihad berharap perpaduan ini memberikan keseimbangan yang lebih baik di lini tengah, terlebih kepergian Fabinho menutup satu babak penting bagi tim, sementara kedatangan Lopy membuka pintu bagi fase yang sama sekali berbeda dari sisi taktik.

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  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal, Satu-satunya yang Selamat dari Badai Perubahan

    Saat ketiga klub itu menyusun ulang lini tengah mereka, Al Hilal tampak sebagai tim yang paling stabil di area tersebut, setelah mempertahankan elemen-elemen terpentingnya tanpa perubahan mendasar.

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    Al Hilal terus mengandalkan Ruben Neves, Sergej Savic, Mohamed Kanno, dan Nasser Al Dawsari, sebuah kelompok yang memiliki pengalaman besar serta kekompakan yang terbangun dari waktu ke waktu, hal yang memberi tim keunggulan penting saat awal musim.

    Dengan demikian, Al Hilal tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali lini tengah, berbeda dengan para pesaingnya yang harus menemukan racikan terbaik selama laga-laga awal.

    Mempertahankan kestabilan ini mungkin menjadi senjata terpenting bagi Al Hilal pada musim yang tampaknya diterpa badai perubahan di sebagian besar pesaing.