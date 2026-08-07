Gempa di Lini Tengah: Skuat Al Hilal Melawan Badai Perubahan dan Al Ittihad dengan Wajah Barunya

Lini tengah tak lagi sekadar area berkumpulnya para pemain, melainkan telah menjadi salah satu ciri paling menonjol dari perubahan yang mulai menancapkan pengaruhnya pada klub-klub papan atas di Liga Roshn menjelang bergulirnya musim baru.

Ketika Al Nassr dan Al Ahli memilih untuk menata ulang lini-lini mereka, dan Al Ittihad memutuskan mengubah identitasnya secara menyeluruh, Al Hilal justru lebih memilih untuk melangkah ke arah sebaliknya dan mempertahankan elemen-elemen terpentingnya.

Yang menarik, perubahan itu tak hanya berkaitan dengan nama-nama baru, tetapi juga dengan absennya para pemain yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari susunan klub-klub ini, sehingga menjadikan musim mendatang sebagai ujian sejati bagi kemampuan para pemain pengganti dalam memikul tanggung jawab.