"Itu tentu saja rencanaku," kata mantan pelatih tim nasional itu saat ditanya apakah perpanjangan kontraknya hingga 2028 sudah pasti baginya.
Gelar Liga Champions sebagai target utama: Hansi Flick mengisyaratkan perpanjangan kontrak di FC Barcelona
Baru-baru ini, Presiden Klub Joan Laporta secara terbuka mengatakan bahwa Flick ingin menunda pembahasan hal tersebut hingga akhir musim, sementara sang pelatih sendiri bersikap sedikit lebih hati-hati.
"Saya pikir dia pantas mendapatkan perpanjangan kontrak, tapi dia lebih memilih menganalisis situasi ini di akhir musim dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya," kata Laporta baru-baru ini, dan: "Jika kami mendapat satu tahun lagi, perpanjangan kontrak itu sudah pasti."
Hansi Flick ingin memenangkan Liga Champions bersama FC Barcelona
Setelah sebelumnya menolak menjawab pertanyaan terkait hal tersebut, Flick kini mengakui bahwa ia ingin tetap bertahan lebih lama dari tahun 2027. "Ya, saya ingin memperpanjang kontrak saya, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya, karena kami memiliki beberapa pekan penting di depan," kata Flick menjelang pertandingan liga melawan Celta Vigo pada Rabu (21.30 WIB/DAZN). Ia ingin bersama Barca "memenangkan Liga Champions dan menjadi pelatih Barça saat stadionnya selesai dibangun," katanya.
Dengan keunggulan sembilan poin atas pesaing terdekatnya, Real Madrid, Barcelona berada di jalur juara dengan tujuh pertandingan tersisa. Bagi Flick, ini akan menjadi gelar juara kedua dalam musim keduanya bersama tim Catalan dan gelar kelima secara keseluruhan.
Prestasi Hansi Flick selama ini di FC Barcelona dalam angka
Permainan
110
Kemenangan
83
Seri
10
Kekalahan
17
Gelar
1 kali Juara Spanyol (2025), 1 kali Juara Piala Spanyol (2025), 2 kali Juara Piala Super Spanyol (2025, 2026)