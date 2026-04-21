Gelar Liga Champions sebagai target utama: Hansi Flick mengisyaratkan perpanjangan kontrak di FC Barcelona

Setelah sebelumnya menolak menjawab pertanyaan terkait hal tersebut, Flick kini mengakui bahwa ia ingin tetap bertahan lebih lama dari tahun 2027. "Ya, saya ingin memperpanjang kontrak saya, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya, karena kami memiliki beberapa pekan penting di depan," kata Flick menjelang pertandingan liga melawan Celta Vigo pada Rabu (21.30 WIB/DAZN). Ia ingin bersama Barca "memenangkan Liga Champions dan menjadi pelatih Barça saat stadionnya selesai dibangun," katanya.

Dengan keunggulan sembilan poin atas pesaing terdekatnya, Real Madrid, Barcelona berada di jalur juara dengan tujuh pertandingan tersisa. Bagi Flick, ini akan menjadi gelar juara kedua dalam musim keduanya bersama tim Catalan dan gelar kelima secara keseluruhan.