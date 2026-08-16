Menurut Alison Boshoff dalam biografi barunya yang eksplosif, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, gelar kebangsawanan David baru diberikan setelah bertahun-tahun mengalami penundaan usai HMRC menyampaikan kekhawatiran atas urusan pajaknya.

Mantan pesepakbola berusia 51 tahun itu awalnya telah dipertimbangkan untuk menerima gelar kebangsawanan pada 2013 setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan pencalonan London sebagai tuan rumah Olimpiade. Dinominasikan oleh Lord Coe, yang juga merupakan duta Olimpiade London, dan dinilai layak menerima gelar kebangsawanan oleh Honours Committee, David diperkirakan akan mendapatkan kehormatan itu setelah melalui pemeriksaan wajib dari kepolisian, badan keamanan, dan HMRC.

Dan menurut buku tersebut, keterlibatan sang pesepakbola dengan firma manajemen modal Ingenious Media diduga menggagalkan rencana untuk menganugerahinya gelar kebangsawanan pada tahun itu. Pengungkapan ini memberikan konteks pada periode ketika reputasi Beckham diuji di balik layar.



