AFP
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Gelar kebangsawanan David Beckham tertunda karena kekhawatiran pajak ketika buku baru yang eksplosif mengungkap alasan ikon sepak bola itu harus menunggu bertahun-tahun untuk menerima kehormatan tersebut
Sinyal bahaya dari HMRC yang menghentikan penghargaan untuk Beckham
Menurut Alison Boshoff dalam biografi barunya yang eksplosif, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, gelar kebangsawanan David baru diberikan setelah bertahun-tahun mengalami penundaan usai HMRC menyampaikan kekhawatiran atas urusan pajaknya.
Mantan pesepakbola berusia 51 tahun itu awalnya telah dipertimbangkan untuk menerima gelar kebangsawanan pada 2013 setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan pencalonan London sebagai tuan rumah Olimpiade. Dinominasikan oleh Lord Coe, yang juga merupakan duta Olimpiade London, dan dinilai layak menerima gelar kebangsawanan oleh Honours Committee, David diperkirakan akan mendapatkan kehormatan itu setelah melalui pemeriksaan wajib dari kepolisian, badan keamanan, dan HMRC.
Dan menurut buku tersebut, keterlibatan sang pesepakbola dengan firma manajemen modal Ingenious Media diduga menggagalkan rencana untuk menganugerahinya gelar kebangsawanan pada tahun itu. Pengungkapan ini memberikan konteks pada periode ketika reputasi Beckham diuji di balik layar.
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Kontroversi Ingenious Media
Menurut buku tersebut, keterlibatan Beckham dengan Ingenious Media diduga menggagalkan gelar kebangsawanan yang sedianya ia terima pada 2013. Seorang sumber mengklaim HMRC telah menandainya merah terkait urusan pajaknya, sementara email bocor kemudian menunjukkan Beckham menyebut Honours Committee sebagai “sekumpulan b******.”
Ingenious telah menarik lebih dari 1.700 investor, termasuk Beckham, Jeremy Paxman, Gary Lineker, dan Wayne Rooney, sebelum HMRC meluncurkan penyelidikan hukum pada 2014 dengan berargumen bahwa skema tersebut dirancang untuk menghindari pajak.
Namun, pada 2021, Court of Appeal memutuskan memenangkan Ingenious Media terkait dua kemitraan film, dengan menyatakan bahwa keduanya beroperasi untuk meraih keuntungan dan bahwa para investor dapat mengklaim keringanan pajak penghasilan.
Inter Miami dan kenaikan ke status miliarder
Baru saja dianugerahi gelar kebangsawanan, kekayaan pribadi David turut terdongkrak oleh investasi cerdas senilai $25 juta (£18,5 juta) di waralaba sepak bola MLS Inter Miami, yang diluncurkan mantan pesepakbola itu bersama para mitranya pada 2014.
Dalam periode delapan tahun, klub itu telah menjadi salah satu yang paling menguntungkan di Major League Soccer, dibantu oleh perekrutan maestro Argentina Lionel Messi dari Paris Saint-Germain pada 2023. Kehadiran Messi mendongkrak angka kehadiran penonton dan penjualan merchandise, dengan klub yang masih muda itu saat ini bernilai $1,45 miliar (£1,07 miliar).
Sepak bola MLS, bersama serangkaian kontrak endorsement merek yang cerdas dan peran duta, terutama keputusan kontroversial untuk menjadi wajah Piala Dunia Qatar pada 2022, juga berkontribusi signifikan terhadap statusnya sebagai pesepakbola miliarder pertama Britania Raya.
Gabungan kekayaan David dan istrinya, Victoria, mencapai £1,185 miliar, menurut Sunday Times Rich List tahun ini, yang menempatkan mereka di posisi kedua di belakang kekayaan bos Formula 1 Bernie Ecclestone sebesar £2 miliar.
- Getty Images Sport
Masa depan kerajaan Beckham
Sementara itu, putra yang kini renggang hubungannya, Brooklyn, yang menikah dengan pewaris miliarder Nicola Peltz, kesulitan menemukan pijakan finansial lewat usahanya sendiri, terutama melalui merek saus pedas Cloud 23 dan serangkaian tutorial memasak online. Sumber mengatakan kepada Boshoff bahwa sang influencer "nyaris tak tercatat di pasar-pasar utamanya", sementara kerajaan bisnis David terus berkembang.
Kontras antara dominasi global Beckham senior yang sudah mapan dan proyek-proyek putranya yang masih merintis menyoroti tekanan unik dari nama besar Beckham.
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