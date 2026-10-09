Menjawab para wartawan dalam konferensi pers yang didominasi hal-hal di luar sepak bola, Maresca menegaskan posisinya terkait proses yang sedang berlangsung. "Saya paham alasan mengapa sebagian besar dari kalian ada di sini, tetapi satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah sesuatu yang sudah pernah saya katakan," jelasnya. "Ada proses yang sedang berjalan, dan saat ini saya sepenuhnya percaya kepada klub. Hanya itu yang bisa saya katakan soal itu."

Saat ditanya apakah ia telah berdiskusi dengan ketua Khaldoon Al Mubarak, sang manajer mengonfirmasi bahwa pembicaraan internal memang terjadi sambil memprediksi kemenangan pada akhirnya dalam kasus tersebut. "Saya berbicara dengan klub, tentu saja. Kami semua percaya," kata Maresca. "Waktu yang tepat untuk membicarakan itu adalah ketika kami memenangkan banding itu."

Pria Italia itu juga mengaku bahwa ia secara pribadi belum membaca temuan tertulis Premier League, karena memilih tetap memusatkan perhatian pada lapangan. "Mungkin saya memang harus," akunya. "Saya tidak memahami banyak hal tentang banyak hal. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, sisi sepak bolanya."