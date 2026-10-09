Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gelar-gelar Man City sama sekali TIDAK ternoda! Enzo Maresca membalas kritik dan membuat prediksi berani soal banding
Bos City tetap pada pendiriannya setelah vonis bersalah Premier League
Premier League menjatuhkan bom hukum saat jeda internasional, dengan menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran finansial dan menghalangi penyelidikan independen. Jajaran petinggi Etihad tetap menyatakan diri tidak bersalah dan telah mengajukan banding yang didukung oleh apa yang mereka sebut sebagai bukti "tak terbantahkan", meski kegagalan bisa berujung pada pengusiran dari kasta tertinggi.
Memecah kebungkamannya dalam wawancara dengan media klub pada Kamis, pelatih kepala Enzo Maresca menepis laporan soal kecemasan di dalam skuad, dengan menegaskan bahwa moral tim tetap tinggi. Saat menghadapi pers nasional pada Jumat, pelatih asal Italia itu tetap tenang, memilih menghindari perdebatan di luar lapangan sambil kembali menegaskan keyakinannya kepada dewan klub.
- Getty Images Sport
Manajer yang tetap menantang mendukung banding dan hierarki
Menjawab para wartawan dalam konferensi pers yang didominasi hal-hal di luar sepak bola, Maresca menegaskan posisinya terkait proses yang sedang berlangsung. "Saya paham alasan mengapa sebagian besar dari kalian ada di sini, tetapi satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah sesuatu yang sudah pernah saya katakan," jelasnya. "Ada proses yang sedang berjalan, dan saat ini saya sepenuhnya percaya kepada klub. Hanya itu yang bisa saya katakan soal itu."
Saat ditanya apakah ia telah berdiskusi dengan ketua Khaldoon Al Mubarak, sang manajer mengonfirmasi bahwa pembicaraan internal memang terjadi sambil memprediksi kemenangan pada akhirnya dalam kasus tersebut. "Saya berbicara dengan klub, tentu saja. Kami semua percaya," kata Maresca. "Waktu yang tepat untuk membicarakan itu adalah ketika kami memenangkan banding itu."
Pria Italia itu juga mengaku bahwa ia secara pribadi belum membaca temuan tertulis Premier League, karena memilih tetap memusatkan perhatian pada lapangan. "Mungkin saya memang harus," akunya. "Saya tidak memahami banyak hal tentang banyak hal. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, sisi sepak bolanya."
Kejayaan treble tetap tidak ternoda oleh pertarungan hukum
Maresca sebelumnya bertugas sebagai asisten Pep Guardiola pada musim bersejarah 2022-23 ketika Manchester City menyapu bersih Treble, dan ia menolak anggapan bahwa pencapaian itu disertai tanda bintang. Ketika ditanya secara langsung apakah trofi-trofi itu terasa ternoda, ia menjawab tegas: "Sama sekali tidak. Terakhir kali saya berada di sini adalah pada musim treble. Saya tahu usaha dari para pemain, klub, manajer saat itu, saya tahu persis usaha yang dilakukan klub untuk mencapai target itu. Saya sama sekali tidak ragu soal itu."
Menegaskan kembali kesetiaan penuhnya kepada jajaran pimpinan Etihad, sang pelatih kepala mengungkapkan kebanggaannya atas perannya. "Saya percaya kepada klub karena saya percaya kepada orang-orangnya. Inilah alasan saya bergabung. Tidak ada klub lain di dunia tempat saya ingin berada. Saya sangat senang berada di sini, sangat bangga, sudah sering saya katakan. Saya sepenuhnya percaya kepada klub, saat ini, di masa depan, selalu. Terima kasih."
- Getty Images Sport
Sepak bola menjadi pusat perhatian jelang laga Liverpool
Dengan laga krusial melawan Liverpool yang semakin dekat, City harus melewati situasi yang bergejolak sambil berupaya menjaga fokus mereka di lapangan. Tujuan utama Maresca adalah melindungi skuadnya dari gangguan eksternal saat proses banding hukum berjalan di belakang layar.
Hasil akhir dari banding tersebut akan membentuk masa depan jangka panjang klub, tetapi tantangan langsungnya adalah mengelola persiapan pertandingan meski ancaman sanksi berat membayangi Etihad.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami