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Gelandang USMNT Gio Reyna menuntaskan transfer ke Strasbourg saat veteran Piala Dunia itu mencari awal yang baru
Apa yang terjadi
Strasbourg mengonfirmasi perekrutan Reyna pada Selasa, dengan laporan yang menyebut klub Prancis itu membayar biaya sekitar $4 juta untuk merekrut gelandang serang tersebut. Reyna telah menandatangani kontrak dengan klub itu hingga 2031, demikian diumumkan Strasbourg, saat ia memulai babak baru dengan meninggalkan Bundesliga.
Babak baru itu memang sangat dibutuhkan, karena Reyna berusaha akhirnya mendapatkan menit bermain yang signifikan setelah dibatasi oleh cedera dan performa di Borussia Dortmund, Nottingham Forest, dan Borussia Monchengladbach.
- Getty
Satu musim di Gladbach
Reyna awalnya pindah ke Gladbach pada musim panas lalu demi mencari awal yang baru, yang juga membuatnya kembali bersatu dengan teman lamanya sekaligus rekan setim di USMNT, Joe Scally. Namun, ia hanya bermain selama 520 menit dalam 19 pertandingan, dengan empat di antaranya sebagai starter. Terganggu masalah otot, ia hanya mencatatkan satu gol dan satu assist dalam satu-satunya musimnya bersama klub tersebut.
“Gio adalah pemain yang luar biasa yang sayangnya hanya menunjukkan sekilas potensinya selama setahunnya di Borussia dan tidak mampu secara konsisten memperlihatkan kemampuannya di lapangan karena sejumlah cedera,” kata Head of Sports Borussia, Rouven Schroder. “Kami telah menegaskan bahwa kami ingin dan perlu membentuk ulang skuad serta mengurangi jumlahnya. Karena itu, kami sampai pada kesimpulan bersama bahwa berpisah jalan pada musim panas ini adalah langkah yang tepat bagi kedua belah pihak. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan semoga sukses dalam tantangan menarik ini di Prancis.”
- Getty
Piala Dunia Reyna
Terlepas dari kesulitannya mendapatkan waktu bermain dalam beberapa tahun terakhir, Reyna tetap menjadi pemain reguler bagi USMNT di Piala Dunia, tampil dalam masing-masing dari lima pertandingan USMNT pada musim panas ini. Penampilannya yang paling menonjol datang saat melawan Paraguay pada laga pembuka, ketika ia mencetak gol keempat sekaligus terakhir USMNT untuk memastikan kemenangan 4-1 saat membuka turnamen.
Secara total, Reyna telah mencatatkan 43 caps bersama USMNT, dengan 10 gol. Tiga dari empat gol terakhirnya tercipta di kompetisi resmi.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Musim Ligue 1 Strasbourg akan dimulai pada 21 Agustus melawan Marseille dan klub itu dijadwalkan menjalani laga persahabatan melawan SV Eiversporg, Freiburg, dan Newcastle menjelang pertandingan pertama mereka pada musim ini.
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