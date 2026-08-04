Gelandang USMNT Gio Reyna menuntaskan transfer ke Strasbourg saat veteran Piala Dunia itu mencari awal yang baru

Reyna awalnya pindah ke Gladbach pada musim panas lalu demi mencari awal yang baru, yang juga membuatnya kembali bersatu dengan teman lamanya sekaligus rekan setim di USMNT, Joe Scally. Namun, ia hanya bermain selama 520 menit dalam 19 pertandingan, dengan empat di antaranya sebagai starter. Terganggu masalah otot, ia hanya mencatatkan satu gol dan satu assist dalam satu-satunya musimnya bersama klub tersebut.

“Gio adalah pemain yang luar biasa yang sayangnya hanya menunjukkan sekilas potensinya selama setahunnya di Borussia dan tidak mampu secara konsisten memperlihatkan kemampuannya di lapangan karena sejumlah cedera,” kata Head of Sports Borussia, Rouven Schroder. “Kami telah menegaskan bahwa kami ingin dan perlu membentuk ulang skuad serta mengurangi jumlahnya. Karena itu, kami sampai pada kesimpulan bersama bahwa berpisah jalan pada musim panas ini adalah langkah yang tepat bagi kedua belah pihak. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan semoga sukses dalam tantangan menarik ini di Prancis.”