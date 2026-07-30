Gelandang USMNT Gio Reyna dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan klub Ligue 1 Strasbourg terkait potensi kepindahan

Meski bergabung dengan Gladbach menjelang musim 2025-26, rumor soal masa depan Reyna terus beredar pada musim panas ini, dengan Bild melaporkan bahwa Reyna dan sesama veteran Piala Dunia USMNT Joe Scally sama-sama bisa meninggalkan klub pada musim panas ini. Kabar itu kemudian ditindaklanjuti oleh laporan dari The Athletic, yang menyebut gelandang Amerika Serikat itu sedang berdiskusi terkait potensi kepindahan ke Strasbourg.

Langkah itu akan membuat Reyna bergabung dengan klub keempatnya dalam empat musim, setelah sebelumnya bermain untuk Borussia Dortmund, Nottingham Forest, dan yang terbaru, Gladbach. Di Gladbach, ia hanya bermain selama 510 menit di Bundesliga musim lalu, melanjutkan tren yang mengkhawatirkan terkait waktu bermain. Reyna belum pernah bermain lebih dari 1.000 menit liga dalam semusim sejak kampanye 2020-21.