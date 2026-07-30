AFP
Diterjemahkan oleh
Gelandang USMNT Gio Reyna dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan klub Ligue 1 Strasbourg terkait potensi kepindahan
- Getty
Situasi
Meski bergabung dengan Gladbach menjelang musim 2025-26, rumor soal masa depan Reyna terus beredar pada musim panas ini, dengan Bild melaporkan bahwa Reyna dan sesama veteran Piala Dunia USMNT Joe Scally sama-sama bisa meninggalkan klub pada musim panas ini. Kabar itu kemudian ditindaklanjuti oleh laporan dari The Athletic, yang menyebut gelandang Amerika Serikat itu sedang berdiskusi terkait potensi kepindahan ke Strasbourg.
Langkah itu akan membuat Reyna bergabung dengan klub keempatnya dalam empat musim, setelah sebelumnya bermain untuk Borussia Dortmund, Nottingham Forest, dan yang terbaru, Gladbach. Di Gladbach, ia hanya bermain selama 510 menit di Bundesliga musim lalu, melanjutkan tren yang mengkhawatirkan terkait waktu bermain. Reyna belum pernah bermain lebih dari 1.000 menit liga dalam semusim sejak kampanye 2020-21.
- Getty Images
Mengapa Strasbourg?
Strasbourg mengakhiri musim lalu di peringkat kedelapan Ligue 1 dan telah menjadi peserta yang konsisten di Ligue 1 sejak meraih promosi pada musim 2016-17. Pencapaian terbaik klub dalam rentang itu adalah finis di posisi keenam pada 2021-22, meski klub itu telah dua kali bermain di Eropa, dengan mencapai perempat-final Liga Konferensi Europa musim lalu.
Tim Prancis itu memang memiliki koneksi Amerika. Klub ini dimiliki oleh Todd Boehly dan Clearlake Capital, yang juga memiliki raksasa Premier League Chelsea sebagai bagian dari model multi-klub grup tersebut. Musim lalu, Strasbourg mendatangkan lima pemain pinjaman dari Chelsea, merekrut dua pemain lagi, dan menjual dua pemain ke klub saudaranya di Inggris. Sementara itu, pelatih kepala Liam Rosenior direkrut oleh Chelsea pada Januari sebelum dipecat pada April.
- Getty
Perjalanan Piala Dunia Reyna
Meski minim menit bermain, Reyna tetap dipanggil ke skuad Piala Dunia USMNT pada musim panas ini, dengan Mauricio Pochetino menyebut gelandang itu sebagai talenta "istimewa". Ia membenarkan label tersebut dalam laga pertama fase grup USMNT, dengan mencetak gol sensasional lewat tendangan menggunakan sisi luar kakinya untuk melengkapi kemenangan 4-1 atas Paraguay.
Reyna bermain dalam kelima pertandingan untuk AS, termasuk sekali menjadi starter pada laga penutup fase grup melawan Turki.
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
Pramusim Gladbach akan berlanjut pada Sabtu dengan laga persahabatan melawan Hansa Rostock menjelang laga pembuka musim mereka pada 23 Agustus di DFB-Pokal. Sementara itu, musim Strasbourg akan dimulai pada 21 Agustus, dengan persiapan pramusim mereka juga sedang berlangsung menjelang laga persahabatan hari Sabtu melawan Brighton.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami