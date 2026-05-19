Gelandang timnas AS, Tanner Tessmann, dilaporkan menarik minat transfer, sementara Lyon bersedia melepasnya dengan harga antara $23 juta hingga $29 juta
Apa yang terjadi?
Menurut The Athletic, Lyon menolak tawaran dari Atlético Madrid pada Januari lalu yang akan mempertemukan Tessmann dengan rekan gelandang timnas AS, Johnny Cardoso, di klub Spanyol tersebut. Di sisi lain, Tessmann dikabarkan senang tetap bertahan dan menyelesaikan musim bersama Lyon, klub yang ia bergabung pada 2024 dari Venezia.
Kini, menjelang Piala Dunia musim panas ini, Tessmann menarik minat dari Inggris dan Italia, setelah sebelumnya bermain di Serie A. Saat ia menandatangani kontrak dengan Lyon pada 2024, pemain berusia 24 tahun yang merupakan produk FC Dallas ini menolak tawaran dari klub-klub Serie A demi pindah ke Prancis.
Masa Tessmann di Lyon
Sejak bergabung dengan Lyon, Tessmann telah tampil dalam 76 pertandingan untuk klub tersebut di ajang domestik dan Eropa. Ia tampil dalam 41 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol, dengan sembilan penampilannya dan satu golnya tercipta di Liga Europa.
Gelandang ini memang mengalami cedera di akhir musim, namun, meskipun ia absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir Lyon akibat cedera otot tersebut, hal itu diperkirakan tidak akan memengaruhi kesiapannya untuk Piala Dunia.
Harapan Piala Dunia
Tessmann diperkirakan akan masuk dalam skuad Tim Nasional AS (USMNT) untuk Piala Dunia musim panas ini, setelah membuktikan kemampuannya di level internasional sejak kedatangan Mauricio Pochettino. Secara total, Tessmann telah mencatatkan 14 penampilan bersama USMNT dan menjadi starter dalam tiga dari enam pertandingan terakhir tim tersebut, sekaligus mencetak gol pertamanya untuk USMNT sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-1 atas Uruguay pada November lalu.
Tyler Adams diperkirakan akan menjadi starter di lini tengah, dan Tessmann adalah salah satu dari beberapa pesaing yang bersaing untuk bermain bersamanya. Ketika ditanya tentang harapannya di Piala Dunia pada musim gugur lalu, Tessmann mengatakan bahwa fokus utamanya adalah pada gambaran besarnya, bukan perannya secara spesifik.
"Tujuannya adalah agar AS memenangkan Piala Dunia," katanya kepada GOAL pada Oktober. "Ini bukan tentang saya memenangkan Piala Dunia. Ketika Anda menang, negara Anda memenangkan Piala Dunia. Apa pun yang bisa saya lakukan untuk mewujudkannya, saya akan melakukannya. Itu prioritas utama saya. Jadi, meski saya tidak masuk skuad, itu secara pribadi mengecewakan, tapi saat melihat rekan-rekan bermain bagus, saya senang melihatnya. Saya hanya ingin siap, sehat, dan ada di sana, mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan.
"Pada akhirnya, keputusan ada di tangan orang lain. Mereka yang memilih tim, dan saya percaya pada keputusan mereka. Pada akhirnya, ini tentang Amerika yang memenangkan Piala Dunia, bukan saya yang memenangkan Piala Dunia."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Lyon baru saja menutup musim Ligue 1 mereka, finis di peringkat keempat di kasta tertinggi Prancis. Hasil tersebut cukup untuk mengamankan tempat di babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Adapun Tessmann, ia berharap bisa masuk dalam daftar 26 pemain Timnas AS yang akan diumumkan pada hari Selasa.