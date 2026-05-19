Gelandang timnas AS, Tanner Tessmann, dilaporkan menarik minat transfer, sementara Lyon bersedia melepasnya dengan harga antara $23 juta hingga $29 juta

Tessmann diperkirakan akan masuk dalam skuad Tim Nasional AS (USMNT) untuk Piala Dunia musim panas ini, setelah membuktikan kemampuannya di level internasional sejak kedatangan Mauricio Pochettino. Secara total, Tessmann telah mencatatkan 14 penampilan bersama USMNT dan menjadi starter dalam tiga dari enam pertandingan terakhir tim tersebut, sekaligus mencetak gol pertamanya untuk USMNT sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-1 atas Uruguay pada November lalu.

Tyler Adams diperkirakan akan menjadi starter di lini tengah, dan Tessmann adalah salah satu dari beberapa pesaing yang bersaing untuk bermain bersamanya. Ketika ditanya tentang harapannya di Piala Dunia pada musim gugur lalu, Tessmann mengatakan bahwa fokus utamanya adalah pada gambaran besarnya, bukan perannya secara spesifik.

"Tujuannya adalah agar AS memenangkan Piala Dunia," katanya kepada GOAL pada Oktober. "Ini bukan tentang saya memenangkan Piala Dunia. Ketika Anda menang, negara Anda memenangkan Piala Dunia. Apa pun yang bisa saya lakukan untuk mewujudkannya, saya akan melakukannya. Itu prioritas utama saya. Jadi, meski saya tidak masuk skuad, itu secara pribadi mengecewakan, tapi saat melihat rekan-rekan bermain bagus, saya senang melihatnya. Saya hanya ingin siap, sehat, dan ada di sana, mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan.

"Pada akhirnya, keputusan ada di tangan orang lain. Mereka yang memilih tim, dan saya percaya pada keputusan mereka. Pada akhirnya, ini tentang Amerika yang memenangkan Piala Dunia, bukan saya yang memenangkan Piala Dunia."