Merefleksikan begitu melimpahnya talenta yang dimiliki Mikel Arteta, Merino mengungkapkan antusiasmenya terkait persaingan memperebutkan tempat di dalam skuad. "Sejujurnya, ini tidak masuk akal. Mungkin lini tengah terbaik dalam sepakbola," kata pemenang Piala Dunia itu. "Kualitas yang kami miliki di sana, dengan setiap pemain yang bisa masuk ke lapangan dan memberikan kontribusi yang baik. Ini luar biasa.

"Itu bagus untuk tim. Itu bagus untuk skuad. Itu meningkatkan level semua orang karena jika Anda mengalami hari yang buruk, orang yang dekat dengan Anda akan melakukan pekerjaan yang hebat."

Merino melanjutkan saat membahas rekan setim barunya: "Perekrutan yang luar biasa. Dia telah membuktikan selama bertahun-tahun betapa bagusnya dia di Newcastle. Dan dia menunjukkannya lagi hari ini.

"Sangat tenang, punya kemampuan teknis, juga kerja defensif yang sangat besar. Jadi ini perekrutan yang sangat bagus. Pemain top, tetapi kami punya banyak pemain seperti itu di tim ini. Jadi siapa pun yang datang untuk membantu tim, dia diterima."