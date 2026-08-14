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'Gelandang terbaik di sepak bola!' - Mikel Merino membuat klaim berani tentang skuad Arsenal setelah transfer Bruno Guimaraes senilai £75 juta
Lini tengah Arsenal mencapai level 'tidak masuk akal'
Merino secara sensasional mengklaim bahwa Arsenal "mungkin" memiliki "gelandang terbaik di sepakbola" setelah perekrutan Guimaraes yang menyita perhatian. Bintang asal Brasil itu meninggalkan St James' Park untuk bergabung dengan Emirates Stadium dalam kesepakatan senilai £75 juta, mengakhiri saga panjang yang pada akhirnya membuat mantan jimat Newcastle itu menandatangani kontrak empat tahun dengan raksasa London utara tersebut.
- APL
'Mungkin lini tengah terbaik di sepakbola'
Merefleksikan begitu melimpahnya talenta yang dimiliki Mikel Arteta, Merino mengungkapkan antusiasmenya terkait persaingan memperebutkan tempat di dalam skuad. "Sejujurnya, ini tidak masuk akal. Mungkin lini tengah terbaik dalam sepakbola," kata pemenang Piala Dunia itu. "Kualitas yang kami miliki di sana, dengan setiap pemain yang bisa masuk ke lapangan dan memberikan kontribusi yang baik. Ini luar biasa.
"Itu bagus untuk tim. Itu bagus untuk skuad. Itu meningkatkan level semua orang karena jika Anda mengalami hari yang buruk, orang yang dekat dengan Anda akan melakukan pekerjaan yang hebat."
Merino melanjutkan saat membahas rekan setim barunya: "Perekrutan yang luar biasa. Dia telah membuktikan selama bertahun-tahun betapa bagusnya dia di Newcastle. Dan dia menunjukkannya lagi hari ini.
"Sangat tenang, punya kemampuan teknis, juga kerja defensif yang sangat besar. Jadi ini perekrutan yang sangat bagus. Pemain top, tetapi kami punya banyak pemain seperti itu di tim ini. Jadi siapa pun yang datang untuk membantu tim, dia diterima."
Guimaraes langsung memberi dampak pada debutnya
Rekrutan anyar itu tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan tim, dengan menjalani penampilan pertamanya dalam seragam Arsenal saat laga pramusim melawan klub Italia, Como. Meski baru bergabung, Arteta terkesan dengan keinginan sang pemain untuk langsung berkontribusi, dengan mengungkapkan bahwa pemain Brasil itu sangat bersemangat untuk mendapat beberapa menit bermain hanya beberapa hari setelah bergabung dengan rekan-rekan setim barunya.
"Dia baru menjalani tiga sesi latihan, tetapi dia terlihat bagus. Dia sangat bersemangat untuk mendapat beberapa menit bermain hari ini," kata Arteta kepada wartawan. "Dia ingin menjalani debutnya dan merasakan bermain di depan para penggemar kami secepatnya. Anda bisa langsung merasakannya. Saya percaya ada hubungan yang kuat, dan itu akan membuat kami menjadi lebih baik."
- AFP
Hasrat untuk mempertahankan gelar tetap tinggi
Terlepas dari kesuksesan terbaru mereka, Merino menegaskan bahwa skuad itu masih jauh dari kata puas dengan koleksi trofi mereka saat ini. Pemain asal Spanyol itu menekankan bahwa kedalaman dan kualitas skuad tersebut diimbangi oleh hasrat tak kenal lelah untuk memenangi setiap kompetisi yang mereka ikuti.
"Saya pikir kami memiliki skuad yang luar biasa. Rasa lapar itu masih ada. Bukan karena kami memenanginya musim lalu, lalu kami akan puas dengan itu," tambah Merino. "Kami ingin lebih dan lebih dan lebih lagi, dan kami menginginkan setiap trofi yang mungkin. Itulah kualitas terbaik dari tim ini. Bukan hanya soal kedalaman skuad yang kami miliki, kualitas yang kami miliki di setiap posisi, tetapi juga rasa lapar itu."
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