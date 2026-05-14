Gelandang Real Madrid tidak masuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia di tengah musim yang sulit, sementara Didier Deschamps mengumumkan daftar 26 pemain

Meskipun beberapa pemain senior tidak dipanggil, Deschamps telah menyuntikkan darah segar ke dalam skuad Les Bleus, dengan 13 pemain yang akan menjalani debut mereka di Piala Dunia. Penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, dan Lacroix dari Wolfsburg menjadi nama-nama yang menonjol di antara para pemain yang dipanggil.

"Mateta sangat efektif bersama kami, dan juga bersama klubnya meski belum bermain selama dua bulan dengan 20 gol. Dia memiliki profil yang berbeda, yang mungkin kami butuhkan di suatu saat," jelas sang pelatih.

Menyikapi kehadiran pemain muda di tim, termasuk Michael Olise dan Warren Zaire-Emery, Deschamps menambahkan: "Tidak boleh ada ketegangan. Tapi jika mereka ada di sana... itu baik untuk penyegaran. Olise, hari ini dia adalah fenomena. Empat atau lima pertandingan pertama memang rumit. Terkadang butuh waktu. Tapi para pemain ini siap untuk itu, levelnya tinggi. Ini adalah pengalaman. Anda tidak hanya membutuhkan pemain pemula, tetapi ini soal kedewasaan. Mengelola sisi emosional itu penting. Piala Dunia, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kami tentu saja mendampingi mereka."