Gelandang Real Madrid tidak masuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia di tengah musim yang sulit, sementara Didier Deschamps mengumumkan daftar 26 pemain
Deschamps menjelaskan alasan Camavinga tidak dipanggil
Pengecualian Camavinga telah menimbulkan kegemparan di kubu Prancis, terutama karena ia merupakan pemain kunci dalam tim yang mencapai final Piala Dunia 2022, tampil sebagai pemain pengganti dalam kekalahan dramatis melawan Argentina. Meskipun memiliki pengalaman turnamen sebelumnya, gelandang Real Madrid ini tidak masuk dalam skuad terbaru Deschamps yang diumumkan pada Kamis, gagal lolos seleksi setelah apa yang digambarkan manajer sebagai periode ujian.
"Musimnya membuatnya kehilangan tempatnya. Cedera juga. Dan persaingan yang sangat ketat di posisinya," kata Deschamps kepada pers saat menjelaskan keputusannya. "Cama termasuk yang kecewa. Dia masih muda. Pada bulan Maret dia masih ada di sana. Saya tidak meragukan kemampuannya. Tapi hari ini, dia berhak marah kepada saya. Saya memahaminya."
Hal-hal tak terduga dan generasi baru
Meskipun beberapa pemain senior tidak dipanggil, Deschamps telah menyuntikkan darah segar ke dalam skuad Les Bleus, dengan 13 pemain yang akan menjalani debut mereka di Piala Dunia. Penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, dan Lacroix dari Wolfsburg menjadi nama-nama yang menonjol di antara para pemain yang dipanggil.
"Mateta sangat efektif bersama kami, dan juga bersama klubnya meski belum bermain selama dua bulan dengan 20 gol. Dia memiliki profil yang berbeda, yang mungkin kami butuhkan di suatu saat," jelas sang pelatih.
Menyikapi kehadiran pemain muda di tim, termasuk Michael Olise dan Warren Zaire-Emery, Deschamps menambahkan: "Tidak boleh ada ketegangan. Tapi jika mereka ada di sana... itu baik untuk penyegaran. Olise, hari ini dia adalah fenomena. Empat atau lima pertandingan pertama memang rumit. Terkadang butuh waktu. Tapi para pemain ini siap untuk itu, levelnya tinggi. Ini adalah pengalaman. Anda tidak hanya membutuhkan pemain pemula, tetapi ini soal kedewasaan. Mengelola sisi emosional itu penting. Piala Dunia, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kami tentu saja mendampingi mereka."
Jabatan kapten dan peran ganda Mbappé
Kylian Mbappé tetap menjadi sosok sentral dalam tim, baik sebagai penyerang andalan maupun kapten. Deschamps menepis segala kekhawatiran terkait penanganan sang bintang, terutama mengenai tekanan dan kritik yang sangat besar yang saat ini dihadapinya di Real Madrid. "Tidak ada masalah yang perlu ditangani terkait Kylian. Ada keunikan dan kewajiban media [di Piala Dunia]... sungguh luar biasa. Saya baik-baik saja. Anda tidak akan selalu bisa mengandalkannya. Yang penting adalah Kylian tampil baik di lapangan," kata Deschamps.
Bab terakhir bagi Deschamps?
Saat mempersiapkan diri untuk turnamen besar ketujuhnya, Deschamps—yang terkenal karena membawa Prancis meraih gelar juara 2018 serta mencapai final Euro 2016 dan Piala Dunia 2022—mengakui bahwa ada beban emosional dalam ajang terakhir ini.
"Saya sangat menyadari bahwa saya sedang mengalami banyak momen yang menjadi yang terakhir," katanya. "Ini adalah emosi yang istimewa. Saya cenderung menyembunyikan emosi saya, terutama dalam konferensi pers di mana setiap kata bisa disalahartikan. Tapi saya menerimanya dengan baik. Apa yang telah dilakukan sudah berlalu, dan dilakukan dengan baik. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini setelah 14 tahun. Kini seluruh energi saya terfokus pada Piala Dunia ini."