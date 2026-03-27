Gelandang Real Madrid bersiap meninggalkan Bernabeu dan bertekad untuk bergabung dengan rival di La Liga
Titik akhir di Bernabeu
Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027 — setelah perpanjangan yang ditandatangani pada 2023 — pemain internasional Spanyol ini merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai lembaran baru. Meskipun Ceballos saat ini sedang fokus pada tahap akhir pemulihan dari cedera betis, pikirannya sudah tertuju pada masa depan. Ia gagal menembus hierarki lini tengah yang diisi oleh pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga, sehingga membuatnya menjadi sosok pinggiran dalam rotasi skuad.
Real Madrid bersedia melepas pemain pada bursa transfer musim panas
Menurut Marca, Real Madrid siap memfasilitasi kepergiannya asalkan ada tawaran yang sesuai. Pihak manajemen, yang dipimpin oleh Florentino Perez dan Jose Angel Sanchez, tidak berniat melepas pemain tersebut begitu saja, namun mereka menyadari bahwa penjualan tersebut akan membantu mengurangi beban gaji dan membuka ruang bagi talenta-talenta muda yang sedang menonjol di tim junior.
Dewan direksi memahami bahwa Ceballos akan memasuki masa-masa akhir dari tahun-tahun puncaknya, dan dengan status kontraknya, musim panas ini merupakan kesempatan besar terakhir untuk mendapatkan kembali biaya transfer. Ada pemahaman bersama bahwa hubungan ini telah mencapai titik akhir, dan pemutusan hubungan secara baik-baik dianggap sebagai solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
Betis tetap menjadi destinasi impian
Dalam hal kemungkinan destinasi baru, Real Betis menjadi pilihan utama. Klub yang berbasis di Sevilla ini tetap menjadi prioritas emosional dan olahraga bagi Ceballos, yang tak pernah menyembunyikan rasa sayangnya terhadap mantan klubnya. Namun, transfer ini terhambat oleh kendala finansial. Kesepakatan tersebut pada akhirnya akan bergantung pada kondisi ekonomi, batasan gaji yang diterapkan Betis, serta kesediaan Madrid untuk menegosiasikan biaya transfer yang secara realistis dapat dijangkau oleh klub asal Andalusia tersebut.
Pemulihan dan perpisahan terakhir
Untuk saat ini, sang pemain sedang berupaya keras agar dapat memberikan kontribusi pada pekan-pekan terakhir musim ini. Setelah didiagnosis mengalami cedera otot pada betis kanannya pada akhir Februari, ia baru-baru ini kembali berlatih secara parsial bersama skuad tim utama. Meskipun ia akan segera pulih sepenuhnya, hal itu tampaknya tidak akan membawa perubahan signifikan pada perannya di lapangan.