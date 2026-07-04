Getty Images Sport
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Gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni - yang juga merupakan bintang timnas Inggris yang nyaris tidak masuk skuad Piala Dunia - tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam daftar incaran transfer Manchester United
Manchester United mempertimbangkan berbagai opsi setelah gagal mendatangkan Fernandes
Manchester United sedang mengevaluasi kembali target-target mereka di lini tengah setelah melihat Mateus Fernandes resmi bergabung dengan Tottenham dengan nilai transfer sebesar 85 juta poundsterling pekan ini. Menurut Sky Sports, Tchouameni dan Scott tetap berada di urutan teratas daftar incaran klub, yang juga mencakup Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi, dan Sander Berge sebagai opsi alternatif.
Situasi seputar Tchouameni menjadi rumit akibat rencana Real Madrid sendiri untuk merombak lini tengah mereka. Meskipun klub raksasa Spanyol tersebut telah menunjukkan minat pada pemain internasional Prancis itu, mereka menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa mereka tidak akan mengejar kesepakatan untuk Enzo Fernandez dari Chelsea, dan meskipun mereka tetap tertarik pada Rodri, Manchester City bertekad untuk mempertahankan kapten mereka dan ingin dia menandatangani kontrak baru.
- Getty Images Sport
Bournemouth berjuang untuk mempertahankan Scott
Jika kesepakatan untuk Tchouameni ternyata terlalu sulit diraih, United telah menunjuk Scott dari Bournemouth sebagai alternatif prioritas. Gelandang yang sangat diunggulkan ini, yang nyaris masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026, telah mendapat penolakan tegas dari para peminatnya, dengan The Cherries menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas aset andalan mereka pada musim panas ini.
Bournemouth saat ini sedang mengupayakan kontrak baru untuk Scott dalam upaya menangkis minat dari klub-klub raksasa Liga Premier. Meskipun ada ketertarikan dari Old Trafford, klub asal Pantai Selatan ini bersikukuh bahwa mereka tidak ingin kehilangan pemain inti mana pun saat mereka berupaya membangun musim yang menjanjikan. Namun, United memandang pemain muda ini sebagai solusi jangka panjang untuk masalah kedalaman skuad di lini tengah mereka.
Bouaddi dan Nmecha muncul sebagai alternatif
United juga terus memantau Piala Dunia di Amerika Utara dengan cermat, di mana Bouaddi dari Lille muncul sebagai opsi yang serius. Pemain berusia 18 tahun ini telah menjadi kejutan bagi Maroko dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga babak 16 besar melawan Kanada, sementara pejabat United diyakini telah melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap remaja tersebut pekan ini.
Selain pemain Maroko kelahiran Prancis tersebut, United telah menyusun daftar calon yang beragam, termasuk Felix Nmecha dari Borussia Dortmund dan Sander Berge dari Fulham.
- AFP
Summerville memimpin daftar target serangan
Meskipun perkuatan lini tengah menjadi prioritas utama musim panas ini, Crysencio Summerville tetap menjadi target utama United untuk posisi sayap kiri. Klub telah memulai pembicaraan awal dengan West Ham terkait transfer pemain internasional Belanda tersebut, meskipun mereka harus bersaing dengan klub-klub Liga Premier lainnya; situasinya diperkirakan akan semakin jelas dalam beberapa pekan mendatang.
United lebih memilih membiayai transfer ini melalui penjualan Marcus Rashford, dengan sang penyerang dijadwalkan kembali ke Old Trafford setelah masa istirahat klub pasca-Piala Dunia berakhir – sebuah kembalinya yang bisa tertunda hingga jauh ke bulan Agustus tergantung sejauh mana Inggris melaju di turnamen tersebut. Tottenham juga sedang memburu Summerville, membuat United sadar bahwa mereka berisiko kembali kalah dari rival mereka jika gagal bertindak cepat, meskipun masih ada kemungkinan Rashford tetap bertahan sebagai opsi skuad di bawah asuhan Carrick.
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