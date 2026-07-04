Gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni - yang juga merupakan bintang timnas Inggris yang nyaris tidak masuk skuad Piala Dunia - tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam daftar incaran transfer Manchester United

Manchester United sedang mengevaluasi kembali target-target mereka di lini tengah setelah melihat Mateus Fernandes resmi bergabung dengan Tottenham dengan nilai transfer sebesar 85 juta poundsterling pekan ini. Menurut Sky Sports, Tchouameni dan Scott tetap berada di urutan teratas daftar incaran klub, yang juga mencakup Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi, dan Sander Berge sebagai opsi alternatif.

Situasi seputar Tchouameni menjadi rumit akibat rencana Real Madrid sendiri untuk merombak lini tengah mereka. Meskipun klub raksasa Spanyol tersebut telah menunjukkan minat pada pemain internasional Prancis itu, mereka menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa mereka tidak akan mengejar kesepakatan untuk Enzo Fernandez dari Chelsea, dan meskipun mereka tetap tertarik pada Rodri, Manchester City bertekad untuk mempertahankan kapten mereka dan ingin dia menandatangani kontrak baru.



