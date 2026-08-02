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Gelandang Maroko itu kembali masuk radar Barcelona sebagai pengganti Frenkie de Jong yang cedera
Barcelona incar Ounahi saat De Jong menepi
Strategi transfer musim panas Barcelona kacau setelah De Jong mengalami cedera serius. Gelandang maestro asal Belanda itu diperkirakan absen selama empat hingga lima bulan setelah mengalami robekan pada ligamen kolateral medialnya dan akan menjalani perawatan konservatif. Kebutuhan untuk merekrut pemain baru makin mendesak karena stok gelandang klub menipis dengan laju yang mengkhawatirkan. Selain kehilangan jangka panjang De Jong, skuad juga sedang menyesuaikan diri dengan kepergian Marc Casado pada musim panas ini.
Namun, keterbatasan finansial masih terus menentukan sebagian besar aktivitas Barcelona di bursa transfer, yang membuat Ounahi menjadi opsi yang sangat menarik, menurut El Chiringuito seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Gelandang berusia 26 tahun itu dilaporkan tersedia dengan harga sekitar €10 juta pada musim panas ini setelah Girona terdegradasi dari La Liga.
- Getty Images Sport
Reputasi yang ditempa di panggung dunia
Ini bukan kali pertama Ounahi dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Gelandang itu pertama kali menarik perhatian jajaran petinggi Barcelona saat Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika ia tampil menonjol untuk Maroko. Penampilannya yang tanpa lelah dan kualitas tekniknya sangat berperan dalam laju bersejarah negaranya hingga semifinal. Setelah Maroko menyingkirkan Spanyol di babak 16 besar, Ounahi menjadi nama yang dikenal luas di seluruh Eropa.
Pada periode tersebut, pada akhir 2022 dan awal 2023, Barcelona melakukan pemantauan lanjutan secara menyeluruh terhadap Ounahi. Klub itu sedang mencari tambahan di lini tengah dengan harga terjangkau, tetapi pada akhirnya tidak melangkah ke penawaran resmi. Karena itu, pada Januari 2023, Ounahi memutuskan bergabung dengan Olympique de Marseille dari Angers.
Betis menjadi pesaing utama
Barcelona bukan satu-satunya klub yang memantau situasi pemain Maroko itu. Klub tersebut bisa menghadapi persaingan ketat dari rival domestik yang juga ingin memanfaatkan turunnya Girona ke divisi kedua. Disebutkan bahwa Real Betis termasuk di antara pihak yang berminat dan mungkin bersedia mengeluarkan upaya finansial yang signifikan untuk mendapatkan tanda tangannya. Dengan sang pemain dikabarkan ingin segera memperjelas masa depannya, Barcelona mungkin perlu bergerak cepat jika ingin mengamankan mantan pemain Marseille itu sebelum peminat lain merampungkan tawaran mereka pada jendela transfer saat ini.
- Getty
Alternatif La Masia untuk Flick
Mengingat risiko yang terkait dengan pasar transfer, banyak suara di dalam klub yang menyarankan bahwa jawaban atas krisis De Jong mungkin sudah ada di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Bagi Barça, opsi yang lebih cerdas adalah mempromosikan pemain dari La Masia. Akademi Barça memiliki rekam jejak melahirkan gelandang dengan laju yang nyaris tak terbendung, dan situasi saat ini memberi klub sebuah peluang. Ketergantungan pada pemain muda telah membawa hasil baik bagi Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemunculan bintang-bintang seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi yang membuktikan bahwa akademi siap memberikan kontribusi.
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