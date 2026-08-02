Strategi transfer musim panas Barcelona kacau setelah De Jong mengalami cedera serius. Gelandang maestro asal Belanda itu diperkirakan absen selama empat hingga lima bulan setelah mengalami robekan pada ligamen kolateral medialnya dan akan menjalani perawatan konservatif. Kebutuhan untuk merekrut pemain baru makin mendesak karena stok gelandang klub menipis dengan laju yang mengkhawatirkan. Selain kehilangan jangka panjang De Jong, skuad juga sedang menyesuaikan diri dengan kepergian Marc Casado pada musim panas ini.

Namun, keterbatasan finansial masih terus menentukan sebagian besar aktivitas Barcelona di bursa transfer, yang membuat Ounahi menjadi opsi yang sangat menarik, menurut El Chiringuito seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Gelandang berusia 26 tahun itu dilaporkan tersedia dengan harga sekitar €10 juta pada musim panas ini setelah Girona terdegradasi dari La Liga.







