Gelandang Liverpool yang tersisih terbang ke Finlandia untuk mencari izin medis demi merampungkan transfer ke La Liga

Pemain Spanyol itu kesulitan untuk memantapkan diri sebagai starter reguler Liverpool setelah menembus skuad senior. Setelah menjalani masa peminjaman yang mengecewakan musim lalu, yang terganggu parah oleh cedera hamstring yang mengharuskannya menjalani operasi, Bajcetic kini aktif mencari awal baru.

Menurut jurnalis Spanyol Diego Otero, Bajcetic "telah melakukan perjalanan ke Finlandia" untuk bertemu dengan spesialis yang sebelumnya mengoperasinya. Sang pemain akan tetap berada di negara itu selama beberapa hari ke depan sambil menunggu lampu hijau medis resmi untuk melanjutkan transfernya dari Merseyside.