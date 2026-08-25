Getty Images Sport
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Gelandang Liverpool yang tersisih terbang ke Finlandia untuk mencari izin medis demi merampungkan transfer ke La Liga
Mencari izin medis
Pemain Spanyol itu kesulitan untuk memantapkan diri sebagai starter reguler Liverpool setelah menembus skuad senior. Setelah menjalani masa peminjaman yang mengecewakan musim lalu, yang terganggu parah oleh cedera hamstring yang mengharuskannya menjalani operasi, Bajcetic kini aktif mencari awal baru.
Menurut jurnalis Spanyol Diego Otero, Bajcetic "telah melakukan perjalanan ke Finlandia" untuk bertemu dengan spesialis yang sebelumnya mengoperasinya. Sang pemain akan tetap berada di negara itu selama beberapa hari ke depan sambil menunggu lampu hijau medis resmi untuk melanjutkan transfernya dari Merseyside.
- Getty Images Sport
Klub-klub La Liga memantau situasi
Dengan Bajcetic memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini di Anfield, Liverpool tampaknya telah membuka pintu untuk kepergian permanen. Laporan awal bulan ini mengindikasikan bahwa gelandang itu sudah bernegosiasi untuk hengkang dari klub, yang menarik perhatian besar dari negara asalnya.
Tiga klub di La Liga sedang memantau situasi ini dengan saksama, tetapi Celta Vigo tetap menjadi yang terdepan untuk mengamankan kesepakatan. Klub Spanyol itu memiliki hubungan lama dengan sang pemain muda, setelah membinanya di akademi mereka sebelum Liverpool merekrutnya pada 2021, dan pelatih mereka Claudio Giraldez baru-baru ini mengadakan pembicaraan langsung untuk meyakinkannya agar kembali.
Kesulitan Anfield dan masa peminjaman
Bajcetic awalnya menunjukkan potensi besar saat menjalani debut seniornya untuk Liverpool dalam kemenangan telak 9-0 atas Bournemouth pada 2022. Namun, momentumnya terhenti karena masalah kebugaran yang terus berulang, sehingga ia hanya mencatatkan 22 penampilan dan satu gol untuk Liverpool.
Peminjaman berikutnya gagal memberikan dorongan yang dibutuhkan; ia mencatatkan 19 penampilan selama masa singkat bersama Red Bull Salzburg sebelum bergabung dengan Las Palmas. Kiprahnya di Spanyol hanya menghasilkan satu gol dalam 14 pertandingan, membuat sang pemain dan Liverpool sama-sama terbuka untuk perpisahan permanen sebelum tenggat waktu.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk gelandang itu?
Celta Vigo saat ini masih menunggu Bajcetic menerima izin medis penuh dari dokter-dokternya di Finlandia sebelum mereka membuka negosiasi formal dengan Liverpool. Dengan hanya tersisa satu pekan dalam jendela transfer saat ini, ia harus bergerak cepat untuk merampungkan kepergiannya. Setelah dinyatakan sepenuhnya fit, tawaran resmi diperkirakan akan segera diajukan.
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