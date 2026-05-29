‘Gelandang bergaya klasik’ Elliot Anderson ‘berpotensi menjadi salah satu yang terbaik’ saat Nottingham Forest menetapkan harga lebih dari £100 juta untuk bintang yang dikaitkan dengan Man City

Meskipun ada ketertarikan dari Etihad Stadium dan Old Trafford, membujuk Anderson untuk hengkang dari City Ground tidak akan mudah. Pemilik Forest, Evangelos Marinakis, dikenal sebagai negosiator yang paling tangguh dan tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun kecuali pihak di Trentside mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perjanjian tersebut.

Kas klub secara keseluruhan bisa mendapat dorongan yang cukup besar jika akhirnya diputuskan untuk melepas pemain internasional Inggris yang menjanjikan ini dan menginvestasikan kembali dana yang dihasilkannya ke tempat lain.

Telah dikemukakan bahwa Anderson akan dibanderol dengan harga sembilan digit, dengan klub-klub seperti City dan United harus menyiapkan £100 juta lebih ($134 juta) jika mereka berniat untuk mendapatkan pemain yang akan bersinar di Piala Dunia musim panas ini saat menjadi bagian dari rencana Thomas Tuchel bersama Three Ambitious Lions.