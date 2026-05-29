‘Gelandang bergaya klasik’ Elliot Anderson ‘berpotensi menjadi salah satu yang terbaik’ saat Nottingham Forest menetapkan harga lebih dari £100 juta untuk bintang yang dikaitkan dengan Man City
Anderson banyak diminati, namun harganya sangat mahal
Meskipun ada ketertarikan dari Etihad Stadium dan Old Trafford, membujuk Anderson untuk hengkang dari City Ground tidak akan mudah. Pemilik Forest, Evangelos Marinakis, dikenal sebagai negosiator yang paling tangguh dan tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun kecuali pihak di Trentside mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perjanjian tersebut.
Kas klub secara keseluruhan bisa mendapat dorongan yang cukup besar jika akhirnya diputuskan untuk melepas pemain internasional Inggris yang menjanjikan ini dan menginvestasikan kembali dana yang dihasilkannya ke tempat lain.
Telah dikemukakan bahwa Anderson akan dibanderol dengan harga sembilan digit, dengan klub-klub seperti City dan United harus menyiapkan £100 juta lebih ($134 juta) jika mereka berniat untuk mendapatkan pemain yang akan bersinar di Piala Dunia musim panas ini saat menjadi bagian dari rencana Thomas Tuchel bersama Three Ambitious Lions.
Bagaimana Anderson menjadi gelandang serba bisa
Nilainya bisa melonjak lebih tinggi lagi di Amerika Utara, dengan mantan gelandang Forest, Colback—yang berbicara atas nama BallyBet—mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang siapa Anderson saat ini dan apa yang bisa ia capai di masa depan: “Dia benar-benar sangat, sangat bagus. Dia adalah tipe gelandang yang sangat klasik, yang bisa melakukan segalanya.
“Saat ini, ada posisi seperti No. 6, No. 8, No. 10, dan sejenisnya. Elliot melakukan semuanya. Permainan defensifnya luar biasa. Saat menguasai bola, dia mengendalikan permainan dan sangat baik. Dia kreatif dan juga sering maju ke depan. Dia adalah salah satu yang melakukan semuanya. Dia bisa menjadi salah satu yang terbaik.”
Murillo, bintang Forest lainnya yang agak istimewa
Anderson bukanlah satu-satunya bintang di skuad Forest; Morgan Gibbs-White juga termasuk di antara pemain yang telah menaikkan level permainannya ke tingkat yang mengesankan saat mengenakan seragam ikonik Garibaldi. Bersama duo pengatur serangan tersebut, bek tengah asal Brasil, Murillo, tampil gemilang di lini pertahanan.
Colback berada di City Ground saat pemain Amerika Selatan bertubuh besar itu tiba, dan mengatakan bahwa melihat pemain berusia 23 tahun yang pandai mengolah bola itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda: “Saya telah menontonnya beberapa kali. Secara langsung di stadion, dia adalah salah satu pemain yang terlihat seolah-olah memiliki kelemahan. Namun, dia membaca permainan dengan sangat baik dan bereaksi dengan sangat baik.
“Mereka [Forest] sedikit merindukannya musim ini karena cedera, dan itu sedikit terlihat dari performa mereka. Tapi menurut saya itu adalah pujian bagi klub, perekrutan pemain telah sangat, sangat baik selama beberapa tahun terakhir - pujian bagi pemilik klub atas hal itu.”
Para bintang tahun 2026 berpotensi menjadi legenda abadi di City Ground
Murillo telah menandatangani kontrak baru di City Ground yang akan mengikatnya hingga tahun 2030. Jika kontrak tersebut dipenuhi, maka—sama seperti pemain andalan bernomor punggung 10, Gibbs-White—ia berpotensi mengukuhkan posisinya sebagai legenda modern bersama The Reds.
Beberapa pemain yang masuk dalam kategori tersebut baru-baru ini kembali ke lingkungan yang sudah tidak asing lagi bagi mereka - termasuk Colback, pemenang promosi tahun 2022.
Mitra sponsor jersey depan Nottingham Forest, Bally Bet, telah berupaya memberikan pengakuan yang layak bagi para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam permainan sebagai perayaan segala hal yang membuat akar rumput begitu istimewa.
Crossley didukung dengan baik oleh wajah-wajah Forest lainnya yang sudah dikenal saat ia mulai menyusun Bally Bet All-Stars. All-Stars mendapatkan perlakuan layaknya tim Liga Premier, meninggalkan lapangan rekreasi untuk bertanding di City Ground, saat mereka berhadapan dengan tim legenda Forest yang dipilih secara khusus pada 28 Mei.